Sono 19.749 i nuovi casi di coronavirus e 376 i morti in 24 ore. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute sulla diffusione del contagio nel nostro Paese. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi, con un tasso di positività del 5,7%. Ieri le vittime erano state 318, con 13.902 nuovi casi.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati 8 nuovi casi positivi al Covid-19 a fronte di 183 persone sottoposte a tampone. Non ci sono stati nuovi decessi (il totale è di 417 vittime). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati diffusi dall’Usl. I guariti sono 14, mentre attualmente il numero totale di contagiati è di 195, 6 in meno di ieri. I ricoverati nell’ospedale Parini restano 9 di cui 2 nel reparto di rianimazione.

PIEMONTE

Sono 2.018 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 463dopo test antigenico), pari al 7,2% dei 28.183 tamponi eseguiti, di cui 16.565 antigenici. Dei 2.018 nuovi casi, gli asintomatici sono 757 (37.5%). Sono 22 i decessi fra i positivi al coronavirus, di cui 1 oggi, per un totale di 9.533. Ecco i dati forniti dall’Unità di crisi della Regione. I casi sono così ripartiti: 383 screening, 1.059 contatti di caso, 576 con indagine in corso; per ambito: 31 Rsa/strutture socio-assistenziali, 175 scolastico, 1.812 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 266.481così suddivisi su base provinciale: 22.754 Alessandria, 13.306 Asti, 8.860 Biella, 36.170 Cuneo, 20.539 Novara, 141.534 Torino, 9.938 Vercelli, 10.041 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.256 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.077 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 228 (+11 rispetto a ieri) e quelli in regime ordinario ammontano a 2.432 (+61 nelle ultime 24 ore). Le persone in isolamento domiciliare sono 21.109. I tamponi diagnostici finora processati toccano quota 3.195.409(+28.183 rispetto a ieri), di cui 1.215.154 risultati negativi.

LIGURIA

In Liguria sono altri 9 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo quanto riferito dal nuovo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 3.698. Il report registra anche 248 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.620 tamponi molecolari e 2.600 tamponi antigenici. In ospedale ci sono 583 pazienti, 6 in più di ieri. Di questi, 62 sono in terapia intensiva. Sul fronte vaccini, sono 226.180 quelli consegnati, mentre 152.449 quelli somministrati, ovvero il 67%.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Altre 5 persone sono morte per le conseguenze dell’infezione da Covid-19 in Alto Adige: dall’inizio dell’emergenza sanitaria le vittime della pandemia sono così 1.068. I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, inoltre, nelle ultime 24 ore hanno accertato altri 178 nuovi casi positivi. Di questi, 65 sono stati rilevati sulla base di 1.270 tamponi pcr, 218 dei quali sono nuovi test. Altri 113 casi di infezione sono stati rilevati con 13.180 co test antigenici positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 47 nelle terapie intensive (tre dei quali all’estero), 176 nei normali reparti ospedalieri, 155 nelle strutture private convenzionate e 127 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.060. Su 67.190 persone che, dall’inizio dell’emergenza hanno contratto l’infezione, i guariti sono 62.589.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.183 tamponi molecolari sono stati rilevati 351 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,67%. Sono inoltre 2.995 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 247 casi (8,24%). I decessi registrati sono 14; i ricoveri nelle terapie intensive sono 60 mentre quelli in altri reparti risultano essere 478.

VENETO

Deciso balzo in avanti dei contagi Covid nel Veneto, che registra 1.608 casi di positività nelle ultime 24 ore. I decessi sono 29. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale a 344.875, quello delle vittime a 10.009. Peggiora ancora la situazione negli ospedali, dove sono 1.456 i letti occupati da malati Covid; 1.295 nei normali reparti medici (+53), e 160 (+3), nelle terapie intensive. I 1.606 nuovi positivi sono stati scoperti con l’effettuazione di 43.279 , pari ad una incidenza del 3,71%.



EMILIA – ROMAGNA

In Emilia-Romagna ci sono oggi 2.429 nuovi casi, su 43.575 tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Ci sono altri 44 decessi, di cui 25 a Bologna, realtà da cui viene anche circa la metà dei contagi in regione. Scende sotto gli 80 anni l’età media dei decessi: oggi è di 78,2 anni. Critica la situazione dei ricoveri: oggi se ne aggiungono altri 21 in terapia intensiva e altri 84 nei reparti Covid. I malati attuali sono in tutto 57.018, con un età media di 41 anni. È l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, a fornire l’aggiornamento quotidiano sull’epidemia.

TOSCANA

In Toscana sono 1.001 i positivi in più rispetto a ieri (963 confermati con tampone molecolare e 38 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 166.452 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.001 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Ricoverati in calo negli ospedali dell’Umbria, oggi 510, sei meno di ieri, 79 dei quali, cinque in meno, in terapia intensiva. Emerge dai dati sul sito della Regione. Registrati nell’ultimo giorno 232 nuovi positivi, 310 positivi e sette morti. Gli attualmente positivi sono ora 6.870, 85 in meno di ieri. Processati 4.762 tamponi e 3.761 test antigenici. Con un tasso di positività del 2,7 sul totale e del 4,87 sui soli molecolari.

LAZIO

Nel Lazio su oltre 14 mila tamponi (+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma sono sotto quota 700.

MARCHE

Cala nelle Marche il numero dei nuovi contagi. Il servizio sanità della Regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.041 tamponi: 3.983 nel percorso nuove diagnosi (1.868 tamponi molecolari e 2.115 nello screening con percorso antigenico) e 2.058 nel percorso guariti. I contagi rilevati nel percorso nuove diagnosi sono 423 di cui 115 in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 15.201, 128 ad Ancona (24.402), 79 a Pesaro-Urbino (15.940), 37 a Fermo (7.877), 50 ad Ascoli Piceno (7.752) e 14 fuori regione (2.711). I nuovi casi comprendono 64 soggetti sintomatici, 115 contatti in setting domestico, 129 contatti stretti di casi positivi, sei contatti in setting lavorativo, tre contatti in ambienti di vita/socialità, quattro contatti in setting assistenziale, 12 contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione e due screening percorso sanitario, mentre per altri 88 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Tra i 2.115 test effettuati nel percorso antigenico sono stati rilevati 204 casi positivi con un rapporto positivi/testati pari al 9,6% (ieri era all’8,9%) mentre il rapporto tra contagi e tamponi molecolari si attesta al 22,6% (ieri era al 29,9%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi infine è del 10,6% (ieri era del 20,2%). Da inizio emergenza le persone contagiate nelle Marche sono 73.883 con 541.127 tamponi testati, compresi gli antigenici.

ABRUZZO

Sono complessivamente 57.954 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 187 nuovi casi, 48 dei quali hanno meno di 19 anni e sono residenti 6 in provincia dell’Aquila, 6 di Pescara, 24 di Chieti e 12 di Teramo. Sale a 1825 il bilancio delle vittime, con 12 decessi in più, tra i 60 e i 92 anni: 1 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 6 in provincia di Pescara. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

CAMPANIA

Resta molto alto il numero dei nuovi contagi da Covid 19 in Campania: il bollettino odierno dell’unità di crisi ne segnala 2.709, di cui 525 sintomatici, su 23.591 test processati. Il numero dei tamponi, dopo la fisiologica riduzione domenicale, torna a salire e così anche il tasso di incidenza si riduce oggi all’11,48%, dopo l’impennata di ieri al 14,42. Ben 45 le vittime, di cui 36 decedute nelle ultime 48 ore e 9 nei giorni precedenti. Sul fronte degli ospedali i posti letto di terapia intensiva occupati sono 144 (-4 rispetto al giorno precedente) e quelli di degenza 1.444 (+19).

MOLISE

BASILICATA

Sono 186 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 180 riguardanti residenti, su un totale di 2.012 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore risulta il decesso di un residente a Sant’Arcangelo di Potenza. I lucani guariti o negativizzati sono 56, di cui 25 a Potenza.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 10.732 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 1.286 casi positivi: 524 in provincia di Bari, 109 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 171 in provincia di Foggia, 147 in provincia di Lecce, 256 in provincia di Taranto, 3 casi di residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 39 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 14 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.637.604 test, 117.371 sono i pazienti guariti e 35.805 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 570.477 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 605.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 39.608 (+149 rispetto a ieri), quelle negative 530.869. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +3 terapie intensive, +161 guariti/dimessi e altri 3 decessi.

SICILIA

SARDEGNA

Balzo dei contagi in Sardegna dove l’Unità di crisi regionale ha rilevato 146 nuovi casi, dei quali 63 conseguenti alla verifica per mezzo di tampone molecolare di positività emerse ai test antigenici eseguiti durante l’attività di screening ‘Sardi e sicuri’ a Cagliari. In totale sono stati eseguiti 825.971 tamponi, per un incremento complessivo di 3.472 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 4%. Si registrano tre nuovi decessi (1.187 in tutto). Sono invece 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.511. I guariti sono complessivamente 27.867 (+81), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 185. Sul territorio, dei 41.959 casi positivi complessivamente accertati, 10.190 (+102) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.686 (+7) nel Sud Sardegna, 3.506 (+5) a Oristano, 8.270 (+18) a Nuoro, 13.307 (+14) a Sassari.