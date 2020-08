Il bollettino di ieri parlava di 347 nuovi positivi e 13 vittime.

.

Sono 463 i nuovi contagi da coronavirus in Italia registrati nel bollettino odierno del ministero della Salute che segnala anche due decessi, un dato che non si aveva dal febbraio scorso.Due giorni fa i contagiati erano stati 552 e le vittime 3Complessivamente, i morti dall’inizio dell’epidemia sono 35.205.

Sono 151 i guariti. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati effettuati 37.637, per un totale da inizio emergenza di 7.249.844.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

Sono quattro le regioni italiane dove nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi casi di coronavirus: Calabria, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. Al primo posto la Lombardia invece, dove si registrano 71 casi, seguono l’Emilia Romagna, con 69 casi, la Toscana (61) e il Veneto (58).

Attualmente sono 45 le persone ricoverate in terapia intensiva: 9 in Lombardia, 8 nel Lazio, 6 in Veneto, 5 in Sicilia, 4 in Emilia-Romagna, 3 in Friuli Venezia Giulia e Piemonte, 2 in Liguria e Campania, 1 in Toscana, Abruzzo e Calabria. I ricoverati con sintomi sono 763, mentre quelli in isolamento domiciliare 12.455.

La situazione regione per regione

Lombardia

Con 6.494 tamponi eseguiti, sono 71 i nuovi casi registrati in Lombardia. Di questi 12 debolmente positivi e 3 a seguito di test. Il numero di ricoverati cala ancora: restano come ieri 9 i pazienti in terapia intensiva mentre negli altri reparti passano da 162 a 155 (-7). Il numero dei decessi arriva a 16,833, uno più di ieri. Per quanto riguarda le Province, il numero maggiore di casi si è registrato a Milano: 20 (di cui 12 in città), a seguire Mantova con 13, Brescia con 15, mentre a Bergamo sono stati trovati 5 positivi.

Piemonte

Resta alto il numero dei nuovi contagi in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l’Unità di crisi regionale ne ha registrati 38. Era da metà giugno che non se ne registravano così tanti. Si tratta per la maggior parte (33) di casi asintomatici; sette sono importati, 26 sono contatti di caso. Dall’inizio della pandemia, dunque, i positivi in Piemonte sono 31.868, mentre il numero dei decessi, 4.136, resta invariato: nelle ultime 24 ore non è stata infatti registrata nessuna vittima. I pazienti guariti sono 26.272 (+13), con altri 638 in via di guarigione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 3, come ieri, quelli non in terapia intensiva 85 (-2). Le persone in isolamento domiciliare sono 734. I tamponi sono 521.071, di cui 286.612 risultati negativi.

Veneto

Sono 58 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report diffuso dalla Regione Il totale dei casi con tampone positivo è passato da 20.598 a 20.656. Non si riscontra nessun nuovo decesso.