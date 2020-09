In rialzo la curva epidemica in Italia: 1.370 casi oggi, contro i 1.108 di ieri. Ma a fronte di un deciso aumento dei tamponi, 92.403, circa 40mila più di ieri. Il totale sale così a 280.153 casi dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In lieve calo invece il numero dei decessi, 10 oggi contro i 12 di ieri, 35.563 in tutto. Sono 143 le persone in terapia intensiva (+1). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.886 (+754). I guariti nelle 24 ore sono 563 (ieri 223), per un totale di 210.801.

Nessuna regione a zero contagi, quella con più casi giornalieri è la Lombardia (271 contro i 109 di ieri), seguita da Campania (249) e Puglia (143, pesa il focolaio dell’azienda di Polignano con a oggi 78 positivi). In calo il Lazio (129). La Sicilia è a quota 84, la Sardegna 51.

La situazione regione per regione

Valle d’Aosta

Piemonte

Un decesso è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale è quindi 4152 deceduti risultati positivi al virus. Sono 33.335 (+42 rispetto a ieri) i casi di persone finora risultate positive. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (+1 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 104 (- 1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1656. I tamponi diagnostici finora processati sono 618.710, di cui 347.141 risultati negativi.

Liguria

Una decina di persone sono state ricoverate a La Spezia nel corso della notte. Ad annunciarlo il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un post su Facebook.

Lombardia

Trentino

Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 892 tamponi. Sono stati registrati 4 nuovi casi positivi. Continua a scendere il numero di persone in isolamento domiciliare, che attualmente sono 1.065 (delle quali 76 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

Veneto

Sale con altri 105 nuovi positivi il conteggio dei contagiati in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si registrano anche due vittime, che in totale sono 2.132. Il numero degli infetti dall’inizio dell’epidemia tocca quota 24.118. Lo rende noto il bollettino della Regione. Scende il dato dei ricoverati con Covid nei normali reparti ospedalieri, 148 (-10), mentre è stabile, 17, quello dei pazienti in terapia intensiva.

E’ iniziata all’ospedale di Verona, la sperimentazione del vaccino italiano anti-Covid con l’inoculazione sui primi sei volontari. Si va da uno studente 18enne ad un medico di 54 anni, tutti veronesi. Le prime tre dosi vaccinali del Grad-Cov2 erano state inoculate su altri volontari mercoledì scorso a Roma allo Spallanzani. Se i primi risultati di questa fase saranno positivi, entro la fine dell’anno potranno prendere il via le fasi 2 e 3, che saranno condotte su un numero maggiore di volontari anche in Paesi dove la circolazione del virus è più attiva.

Friuli-Venezia Giulia

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 481 (11 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 12 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.946: 1.495 a Trieste, 1.266 a Udine, 872 a Pordenone e 300 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.116, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 451. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Emilia Romagna

Sono 94 i nuovi casi registrati in Emilia-Romagna, 50 dei quali asintomatici. Numero record di tamponi: ne sono stati fatti 12.480. Sono 16 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 17 da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 102 anni residente in provincia di Rimini. I pazienti in terapia intensiva scendono a 16 (2 in meno rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 130 (11 in più rispetto a ieri). Il maggior numero di casi si registra nelle province di Bologna (26), Modena (22) e Reggio Emilia (14).

Toscana

In Toscana sono 12.558 i casi di positività, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente, quando erano stati 85. L’età media dei 59 casi odierni è di 40 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 31% tra 26 e 40 anni, il 39% tra 41 e 65 anni, l’8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 66% è risultato asintomatico, il 32% pauci-sintomatico, il 2% lieve. Delle 59 positività odierne, 6 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. 1 caso è ricollegabile a rientri da altre regioni italiane (1 Sicilia). 2 casi individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n. 80 della Regione Toscana. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Umbria

Rallenta in Umbria l’incremento dei nuovi positivi, sette nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 12 (1.935 totali). Questo a fronte di 2.336 tamponi processati, 168.329 complessivi, secondo quanto riporta il sito della Regione. Segnalati due nuovi guariti, 1.478, mentre rimangono 81 i morti. Gli attualmente positivi passano quindi da 371 a 376. Stabili i ricoverati, 17, due dei quali in terapia intensiva.

Marche

Nelle ultime 24 ore 15 positivi nelle Marche. Lo rileva il Gores nel suo aggiornamento quotidiano. Nell’ultima giornata sono stati testati 1.216 tamponi: 747 nel percorso nuove diagnosi e 469 nel percorso guariti. Quattro dei positivi sono stati riscontrati in provincia di Ancona, quattro in quella di Ascoli Piceno, quattro in provincia di Macerata, due nel Fermano e uno in provincia di Pesaro e Urbino. Tra i casi cinque rientri dall’estero (Albania, Germania, Ucraina), uno dalla Sardegna, cinque soggetti sintomatici, tre contatti in ambito domestico e un contatto stretto di caso positivo.

Lazio Abruzzo

Sono 14 i casi registrati oggi in Abruzzo. Contagi che riguardano persone di età compresa tra i 21 e i 60 anni e che portano il totale, da inizio emergenza a 3.919. Dopo giorni in cui la provincia de L’Aquila aveva fatto registrare la quasi totalità dei casi, solo 1 oggi fa riferimento al territorio afferente il capoluogo che, da inizio emergenza, ha fatto registrare 520 contagi. Gli altri sono così distribuiti: 4 a Chieti (929 contagi), 4 a Pescara (1.714 contagi). E 1 a Teramo (721 cotagi). Gli altri fanno riferimento a 31 casi registrati fuori regione (invariato) e 5 (+3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Anche oggi nessun decesso: il totale resta fermo a 472. Invariato anche il numero delle persone in terapia intensiva (sono 2) e quello delle persone in isolamento domiciliare (487). Leggero aumento per i ricoveri: 34, cioè 3 in più di ieri, e per i dimessi/guariti che con i 10 registrati oggi salgono a 2.924. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 523 (+3 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 167478 test.

Molise Campania

Sono 249 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 45 sono relativi a casi di rientro (20 dalla Sardegna e 25 da Paesi esteri) mentre 16 sono contatti stretti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 8.377. Sono 7.900 i tamponi esaminati oggi in Campania (il totale dei tamponi esaminati è 467.131). Nessun nuovo decesso: il totale che resta 448. Sono 24 i nuovi guariti, con il totale che sale a 4.514 (di cui 4.509 completamente guariti e 5 clinicamente guariti).

Puglia

Nuovo rilevante aumento di contagi in Puglia, su 3.590 tamponi processati, sono stati rilevate 143 infezioni: 74 in provincia di Bari, 8 in provincia di Brindisi; 10 nella Bat, 12 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 33 in provincia di Taranto, 1 fuori regione, 2 provincia di provenienza non nota. Ci sono stati anche 3 decessi: 2 in provincia di Bari e 1 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 331.919 test; sono 4154 i pazienti guariti, mentre i casi attualmente positivi sono 1.321, di cui 170 ricoverati negli ospedali. Il totale dei casi positivi in Puglia è di 6.042. Dei 74 casi della provincia di Bari, 55 riguardano l’azienda ortofrutticola di Polignano a Mare. Anche dei 33 casi Covid attribuiti alla provincia di Taranto, 16 sono relativi al focolaio di Polignano.

Basilicata

Otto nuovi casi positivi in Basilicata. Lo fa sa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate le guarigioni due persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 64 e di questi 60 si trovano in isolamento domiciliare. Attualmente sono 5 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: a Potenza 1 persona è ricoverata nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’, a Matera nell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’ 3 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive e 1 persona nel reparto di Terapia intensiva.

Calabria

Sono 8 i nuovi casi registrati in Calabria, in flessione rispetto a ieri quando ne sono stati accertati 17. I tamponi effettuati sono stati 1.168. I casi attivi sono 356 (+1), mentre quelli dall’inizio della pandemia sono 1.649 a fronte di 165.632 tamponi effettuati ad oggi. Stabili i numeri delle rianimazioni (1) e dei ricoverati in reparto (29). I guariti sono 1.194 (+7). Le vittime sono 98. Lo rende noto il bollettino della Regione.

Sicilia

In Sicilia si registrano 84 nuovi contagi tra ieri e oggi con 5.214 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Sull’isola al momento si contano 1.454 positivi, di cui 104 ricoverati e 13 in terapia intensiva. Il numero dei decessi resta fermo a 289.

Sardegna

Sono 2.615 i casi di positività accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 51 nuovi casi, 46 da attività di screening e 5 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 136 in tutto (il decesso di oggi verrà inserito domani, ndr). In totale sono stati eseguiti 149.370 tamponi, con un incremento di 1.352 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 48 i pazienti ricoverati in ospedale (+2), dieci (invariato) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.135. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.280 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.615 casi positivi accertati, 447 (+2) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 258 (+6) nel sud Sardegna, 120 (+1) a Oristano, 205 (+6) a Nuoro, 1.585 (+36) a Sassari.