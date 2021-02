Oggi sono stati 7.970 i nuovi casi di coronavirus in Italia, con 307 morti. I tamponi effettuati sono stati 144.270, con un indice di positività di 5,5%. Nelle 24 ore precedenti i nuovi casi erano stati 11.641 e i morti 270. Le vittime ufficiali salgono a

91.580, mentre i casi totali sono ora 2.644.707. Gli attualmente positivi sono scesi a 419.604, quindi 7.420 in meno di ieri. I guariti e i dimessi sono 2.133.523 (+15.082), mentre in isolamento domiciliare ci sono 397.934 persone, in calo di 7.717

unità.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.143, in aumento di 36 unità rispetto a ieri, nel saldo tra entrate ed uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 139. I ricoverati con sintomi sono invece 19.527, in aumento di 261 rispetto a ieri.

Sale ancora il numero dei medici morti

Salgono a 312 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Bruno De Luca, medico radiologo, e Roberto Puleo, medico anestesista in pensione che continuava a esercitare, sono le ultime due vittime aggiunte all’elenco aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo).

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati registrati 13 nuovi casi positivi. C’è stato anche un decesso (il totale delle vittime è salito a 410). È quanto si legge nel bollettino Covid diffuso dalla Regione Valle d’Aosta sulla base dei dati dell’Usl. Gli attuali contagiati risalgono a 165, tre in più di ieri. I ricoverati sono 25, di cui tre in terapia intensiva.

PIEMONTE

Aumentano i ricoverati in Piemonte: il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta oggi un incremento di 8 pazienti in terapia intensiva (in tutto sono 148) e di 19 negli altri reparti, che porta il totale a 2.036. I casi di positività accertati con 10.008 tamponi processati (5.529 antigenici) sono 483, con un rapporto del 4,8% (contro il 7,7% di ieri); la quota di asintomatici è pari al 43,3%. Dodici i decessi (1 relativo a oggi). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.090, +502 i guariti.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Cinque morti, 255 nuovi casi su 2.717 effettuati, 445 pazienti ospedalizzati e 15.547 persone in quarantena: sono questi i dati principali del nuovo bollettino Covid in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.270 tamponi pcr e registrati 177 nuovi casi positivi. Inoltre si rilevano 78 test antigenici positivi su 1.447 effettuati. Negli normali reparti ospedalieri si trovano 250 pazienti, nelle cliniche private 160 e in terapia intensiva 35. Sono 907 le vittime dall’inizio della pandemia in Alto Adige.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.850 tamponi molecolari sono stati rilevati 106 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,72%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 26 casi (6,63%). I decessi registrati sono 15, a cui se ne aggiungono altri 11 avvenuti a gennaio e 8 nel periodo compreso tra il primo e il 5 febbraio; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 527. I decessi complessivamente ammontano a 2.595.

VENETO

EMILIA – ROMAGNA

I nuovi positivi di oggi in Emilia-Romagna sono 1.273, i morti 32. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 228.198 casi di positività. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 10.990 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,6%, dato che come ieri risente del minor numero di tamponi fatti nei fine settimana, e in gran parte su casi per i quali la positività è attesa. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Da domani, oltre alle nuove forniture di dosi di Moderna e Pfizer-Biontech, si aggiungeranno anche quelle di AstraZeneca. Alle 15 sono state somministrate complessivamente 261.802 dosi, di cui 3.080 oggi; sul totale, 118.972 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 613 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 355 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 494 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40 anni.

TOSCANA

In Toscana sono 139.141 i casi di positività, 523 in più rispetto a ieri (517 confermati con tampone molecolare e 6 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 523 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 22% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 124.089 (89,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.782 tamponi molecolari e 2.127 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. Sono invece 4.309 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.719, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 803 (45 in più rispetto a ieri), di cui 112 in terapia intensiva (4 in più). Si registrano 15 nuovi decessi: 8 uomini e 7 donne con un’età media di 77,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. La campagna vaccinale è stata avviata dal 27 dicembre 2020. Alle 12.00 di oggi sono state effettuate complessivamente 152.057 vaccinazioni, 2.843 in più rispetto a ieri (+1,9%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata.

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio sono 49.550 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.248 ricoverati, 272 in terapia intensiva e 47.030 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 158.361, i decessi 5.291 e il totale dei casi esaminati è pari a 213.202, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

MARCHE

Sono 171 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Un numero basso, come sempre nei giorni post festivi, legato anche alla minore quantità di tamponi esaminati. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24ore sono stati testati 1.306 tamponi: 669 nel percorso nuove diagnosi (di cui 119 nello screening con percorso Antigenico) e 637 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 25,6%)”. Dei 171 positivi, 78 sono in provincia di Ancona, 58 in quella di di Macerata, 22 in quella di Fermo, 11 in quella di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ascoli Piceno e 1 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (26), contatti in setting domestico (33), contatti stretti di casi positivi (48), contatti in setting lavorativo (16), contatti in ambienti di vita/socialità (5), contatti in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (11), screening percorso sanitario (2). Per altri 27 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 119 test del Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 12 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 10%.

ABRUZZO

Sono complessivamente 45.592 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 184 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 40, di cui 2 in provincia dell’Aquila, 11 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1518 (di età compresa tra 67 e 89 anni, 2 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl.

CAMPANIA

Sono 1.189 (28 casi identificati da test antigenici rapidi) i nuovi casi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.106 asintomatici e 55 sintomatici su 9.555 tamponi (553 antigenici). Il dato è dell’Unità di crisi della Regione, e porta il totale positivi a 233.322 (2.172 antigenici) su un totale tamponi pari a 2.555.030 (43.726 antigenici). I nuovi decessi sono 13, 9 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza ma registrati ieri, e il totale deceduti sale a 3.904. I guariti sono 940, per un totale di 163.710. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 110; dei Posti 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli dei privati, ne sono occupati 1.542.

MOLISE

BASILICATA

Sono 16 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 15 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 204 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle ultime 24 ore sono decedute tre persone, residenti a Potenza, Lavello e Castelmezzano. I lucani guariti sono 31 a cui si aggiungono altre 5 guarigioni di un periodo precedente “a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.048 (-24), di cui 2965 in isolamento domiciliare, mentre sono 9.917 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 332 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 83 (-2): al San Carlo di Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 29 in Pneumologia, 6 in Medicina d’urgenza e nessuno in Terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 10 persone sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 in Pneumologia e 1 in Terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 216.928 tamponi, di cui 200.934 risultati negativi, e sono state testate 133.264 persone.

PUGLIA

In Puglia, su 3.583 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 377 casi positivi: 142 in provincia di Bari, 31 in provincia di Brindisi, 6 nella provincia BAT, 115 in provincia di Foggia, 61 in provincia di Lecce, 29 in provincia di Taranto, 7 casi di residenti fuori regione sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati registrati 23 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.378.491 test; 75.760 sono i pazienti guariti; 50.285 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 538.810 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 34.333 (+142 rispetto a ieri), quelle negative 474.881. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno registrare, inoltre, -1 terapie intensive, +380 guariti/dimessi e 1 decessi.

SICILIA

SARDEGNA

Calano i nuovi contagi in Sardegna, 56 nelle ultime 24 ore, ma a fronte di soli 1.850 tamponi eseguiti, quindi con un tasso di positività del 5,1%. Si registrano anche quattro decessi (1.023 in tutto). Salgono dunque a 39.583 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati eseguiti 602.824 tamponi.

Sono 380, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 35 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.112. I guariti sono complessivamente 23.803 (+213), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 230.

Sul territorio, dei 39.583 casi positivi complessivamente accertati, 9.167 (+27) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.348 (+4) nel Sud Sardegna, 3.356 (+7) a Oristano, 7.920 (+13) a Nuoro, 12.792 (+5) a Sassari.