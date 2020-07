Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, per un totale dipositivi dall’inizio della pandemia. Il dato emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi da ieri sono statiper un totale finora divittime ufficiali. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati. Dei nuovi positivi, 29 sono risultati tali a seguito di test sierologico e 7 sono debolmente positivi. I guariti e i dimessi sonoin più rispetto a ieri, e portano il totale a 68.793.

Stabili le terapie intensive, con 36 posti occupati, e i pazienti ricoverati non in rianimazione, che sono solo 4 in meno per un totale di 229.

Coronavirus, il bollettino di oggi 7 luglio a Milano e nelle altre province della Lombardia

Il maggior numero di nuovi positivi si è registrato a Bergamo e Brescia, dove sono rispettivamente 29 in più rispetto a ieri e 17. Zero casi invece a Mantova, dove si sta cercando di spegnere i focolai in salumifici e macelli. Nessun nuovo positivo neanche a Como, Lecco e Pavia. Nel milanese ci sono cinque casi, ma quattro sono a Milano città.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 5, di cui a Milano città: 4;

Bergamo: 29;

Brescia: 17;

Como: 0;

Cremona: 1;

Lecco: 0;

Lodi: 3;

Mantova: 0;

Monza e Brianza: 5;

Pavia: 0;

Sondrio: 1;

Varese: 1.