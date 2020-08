Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

I contagi da coronavirus in Italia salgono ancora: nelle ultime 24 ore sono stati 552, rispetto ai 402 di ieri, per un totale di 249.756. Tre le vittime rispetto alle 6 di ieri, per un totale di 35.190. Nessuna regione a zero contagi. Sono 319 i guariti, per un totale (fra guariti e dimessi) di 201.642.

La situazione regione per regione

Lombardia

Nelle ultime 24 ore sono 69 le persone che hanno contratto il coronavirus in Lombardia. Nessun morto. Sono questi i dati più rilevati del quotidiano bollettino sulla diffusione del Covid-19. Sono due in meno i pazienti ricoverati in terapia intensiva, che si sono così ridotti a nove. E di due aumenta il numero dei malati meno gravi in cura nei reparti Covid.

Da ieri è scattata l’indagine epidemiologica alle Raccorderie metalliche di Marcaria nel Mantovano: oltre 200 dipendenti sono stati sottoposti nelle scorse ore a tampone rinofaringeo dopo che l’azienda ha segnalato ad Ats Valpadana la positività di un dipendente. Si tratta di un lavoratore del reparto carbonio, dove ci sono in tutto una trentina di addetti. In via precauzionale Ats ha condotto esami “a campione” sui dipendenti presenti in azienda al 4 agosto, circa 200 su 360 totali.

Veneto

Forte aumento in Veneto di nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 183 positivi in più, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 20.535. Schizzano i soggetti posti in isolamento, che sono 5.212, ben 1.141 in più rispetto a ieri, anche se tra questi ultimi diminuiscono i positivi (68, -36). Il bollettino regionale registra un nuovo decesso (totale 2.078), mentre la situazione clinica resta stabile, con 9 ricoverati nelle terapie intensive, di cui 6 positivi, e 111 (-10) nei reparti non critici, con 31 positivi (-5).

Valle d’Aosta

Sono 5 i nuovi positivi rilevati in Valle d’Aosta nell’ultima settimana. Lo riferisce il bollettino regionale. L’indice di contagio è dello 0,11, con rischio moderato. I casi positivi attuali sono in totale 16, di cui 4 ricoverati all’Ospedale Parini di Aosta.

Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono stati 1.213, i deceduti 146 e i guariti 1.051.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 163 (+3 da ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 13 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (346 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute.

Toscana

In Toscana sono 10.560 i casi di positività, 13 in più rispetto a ieri (5 identificati in corso di tracciamento e 8 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.988 (85,1% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 444.333, 2.657 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 435, +2,4% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.137. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Complessivamente, 417 persone sono in isolamento a casa, dato che presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (12 in più rispetto a ieri, più 3%). Sono 1.498 (51 in più rispetto a ieri, più 3,5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 18 (2 in meno rispetto a ieri, meno 10%), nessuno in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). Tra le persone guarite 127 lo sono clinicamente, 8.861 a tutti gli effetti.

Marche

Sono 21 i casi positività al coronavirus registrati nelle Marche nelle ultime 24ore: 20 nel percorso nuove diagnosi e uno nel percorso screening per il ‘focolaio’ di Montecopiolo. Lo fa sapere il Gores. Nell’ultima giornata testati 1.049 tamponi (595 nel percorso nuove diagnosi e 454 nel percorso guariti). I positivi sono 20 nel percorso nuove diagnosi: 12 della provincia di Pesaro Urbino, cinque della provincia di Macerata, uno della provincia di Ascoli Piceno e due provenienti da fuori regione. Questi casi comprendono rientri dall’estero, operatori sanitari, contatti di casi positivi e casi di contatto domestico. Nel percorso screening Montecopiolo sono stati effettuati due tamponi e registrato un caso positivo.

Umbria

Altri sei casi di coronavirus sono stati accertati in Umbria nell’ultimo giorno, portando a 1.488 il totale (+22 in una settimana). Emerge dai dati diffusi dalla Regione. Segnalati anche altri due guariti, 1.370. Salgono così da 34 a 38 gli attualmente positivi (+15 su base settimanale). I nuovi casi risultano tutti collegati a quelli già emersi nei giorni scorsi tra Passignano sul Trasimeno, Terni e Stroncone. Stabili i dati dei ricoverati, otto, nessuno in terapia intensiva, e delle vittime, 80. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 885 tamponi, 126.654 totali.

Abruzzo

Trentanove casi contenuti nel bollettino ufficiale della Regione, a cui se ne aggiungono una quindicina accertati nelle ultime ore e non ancora inseriti: oltre 50 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo in un solo giorno. È il dato più alto degli ultimi tre mesi, per vedere numeri tanto elevati bisogna tornare indietro alla seconda metà di aprile. Considerando i soli dati contenuti nel bollettino, dal 31 luglio ad oggi si registra un incremento di 92 nuovi casi. Il totale ufficiale è di 3.474 pazienti. Dei 39 casi comunicati dalla Regione, 34 riguardano migranti ospiti in tre strutture e cinque sono relativi al territorio: un paziente a Lanciano (Chieti), tre a Pescara e uno a Teramo. Gli attualmente positivi sono 37 in più, per un totale di 190: 22 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 167 (+35 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 2.812 (+2). Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 134.268 test.

Positivi alcuni dipendenti dello stabilimento Amadori di Controguerra (Teramo). “Dopo aver accertato la positività al Covid-19 di una dipendente residente a Martinsicuro – si legge in una nota – la Asl di Teramo ha deciso di sottoporre a tampone altri 47 dipendenti che facevano parte dello stesso turno di lavoro della donna che, da tre giorni, è comunque in isolamento nella sua abitazione. Questa mattina, i risultati hanno confermato la positività di ulteriori 8 persone all’interno di quel turno lavorativo. Inoltre, anche 3 dei contatti stretti familiari della signora di Martinsicuro sono risultati positivi, facendo salire il numero a 12 casi complessivi, tutti riferiti al contagio rivelatosi per primo”. La Asl, per escludere ulteriori contagi, ha deciso di sottoporre a tampone domani tutti i dipendenti dello stabiliment

Lazio

Superano di nuovo quota mille nel Lazio gli attualmente positivi: oggi sono 1.008. Di questi, 184 sono ricoverati in ospedale e 8 in terapia intensiva, mentre 816 sono in isolamento a casa. I deceduti sono 865, i guariti salgono a 6.891 e il totale dei casi esaminati è pari a 8.764. Questo il bollettino quotidiano dell’assessorato regionale alla Sanità del Lazio.

“Oggi registriamo 20 casi e zero decessi. Di questi sette sono casi di importazione: quattro casi da Ecuador, due casi da Croazia, un caso da Albania”, ha spiegato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Sono iniziate questa mattina – ha aggiunto D’Amato – le operazioni per effettuare i test alle barriere autostradali ai viaggiatori che provengono dall’Est Europa. Eseguiti già 63 test alla barriera di Roma nord, tutti con esito negativo”. L’assessore ha pi annunciato che “sono arrivate all’Istituto Spallanzani le prime dosi del vaccino ‘made in Italy’ e dal 24 agosto siamo pronti alla sperimentazione sull’uomo. Lo Spallanzani sta completando la ricerca dei volontari per la sperimentazione. Per quanto riguarda i test sierologici ai docenti è partita nella Asl Roma 5 la sperimentazione a Palestrina dove sono stati effettuati i primi 50 prelievi a docenti e personale scolastico. Dal 20 agosto partiranno i test in tutti gli istituti del territorio della Asl Roma 5 per circa 10 mila persone e circa 300 plessi scolastici. I casi positivi alla sieroprevalenza saranno immediatamente isolati e sottoposti al tampone”.

Sardegna

Sono 1.433 i casi di positività accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 3 nuovi casi, tutti in isolamento domiciliare. L’incremento dei ricoveri ospedalieri (+1) è riferito a un paziente positivo ricoverato per ragioni non riconducibili al Covid. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto.

In totale sono stati eseguiti 111.619 tamponi. I pazienti in ospedale sono 8, nessuno in terapia intensiva, mentre 50 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.236 pazienti guariti, più altri 5 guariti clinicamente.

Basilicata

Ventuno nuovi casi positivi sono emersi in Basilicata, dove ieri sono stati processati 309 tamponi. Di questi venti riguardano migranti attualmente ospitati in una struttura a Ferrandina (Matera). Lo fa sapere la task force regionale. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero non conteggiati nel totale dei lucani attualmente attivi.

Puglia

Sono 11 i nuovi casi di Covid in Puglia: 5 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia e 3 in provincia di Lecce. I test effettuati ieri sono stati 1.908. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 253.378 test: 3973 sono i pazienti guariti, 170 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.696.

Calabria

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 124.400 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.283 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 123.117.