Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 23.641 nuovi casi di coronavirus e 307 vittime di Covid. Ieri i contagi sono stati 24.036, i decessi 297. Da quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute rimane in crescita dunque la curva epidemica nel nostro Paese.

Sono stati 355.024 i tamponi, oltre 20mila in meno di quelli contati ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (era al 6,3%). E prosegue anche l’aumento dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre nei reparti ordinari sono state ricoverate 327 persone in più (ieri +217), 20.701 in tutto.

Il numero totale dei morti sfiora ormai le centomila vittime da inizio epidemia: sono 99.578.

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

VENETO

Nuovo balzo in avanti dei contagi nel report sul Covid in Veneto. Il bollettino della Regione segnala 1.539 positivi e 17 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 341.281,

quello dei morti a 9.953. Negli ospedali sono ricoverati nei reparti ordinari 1.197 malati, mentre nelle terapie intensive sono 153 i letti occupati da pazienti colpiti dal virus.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

In Alto Adige si registrano altri quattro decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore (il totale da inizio pandemia è di 1.056). Lo comunica l’Azienda sanitaria precisando che i laboratori hanno effettuato 1.532 tamponi molecolari registrando 107 nuovi casi positivi; rilevati poi altri 111 test antigenici positivi su 13.213 eseguiti ieri. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono attualmente 183, 160 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate. I pazienti in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 134. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva sono 43. Le persone in quarantene/isolamento domiciliare sono 7.323.

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

Sono 272 i nuovi casi di Covid19 in Liguria, a fronte di 3.963 tamponi molecolari e di 2.514 test antigenici processati. Il totale dei casi positivi registrati in Liguria da inizio pandemia ha ‘sfondato’ il tetto delle 80 mila unità: sono infatti, compresi i dati di oggi, 80.016. Calano di 8 unità gli ospedalizzati: sono 565, di cui 59 in terapia intensiva. Il maggior numero di casi si registra ancora in Asl 3 genovese (111) seguito dall’Asl1 Imperiese (63). I casi di Covid19 nel savonese sono 47, 30 nello Spezzino e 19 nel Tigullio. la percentuale tamponi- postivi si attesta al 4,2%, in calo rispetto a ieri (4,9%) . I soggetti in sorveglianza attiva sono 6.525. I deceduti notificati da Alisa al Ministero sono 7, di età compresa tra i 71 e i 92 anni. Da inizio pandemia i morti sono 3.681.

EMILIA-ROMAGNA

Ancora record contagi e ricoveri in crescita in Emilia Romagna: dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 276.601 casi di positività, 3.232 in più rispetto a ieri (1.369 gli asintomatici) su un totale di 36.607 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 8,8% (età media 42 anni). I casi attivi sono 52.442 (+2.134 rispetto a ieri), a fronte di 25 decessi registrati nelle ultime 24 ore. Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 49.414 (+2.034), il 95% del totale dei casi attivi.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 275 (+9 rispetto a ieri), 2.753 quelli negli altri reparti Covid (+91). I decessi, da inizio pandemia, hanno toccato quota 10.746.

TOSCANA

Sono 1.293 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus riscontrati in Toscana che, in tutto, salgono a 163.096. I nuovi casi (1.253 sono confermati con tampone molecolare e 40 da test rapido antigenico), sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 137.614 (84,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.726 tamponi molecolari e 9.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,1% è risultato positivo. Sono invece 12.902 i soggetti testati oggi di cui il 10% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.698, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.270 (34 in più rispetto a ieri), di cui 189 in terapia intensiva (6 in più). Si registrano 23 nuovi decessi: 17 uomini e 6 donne con un’età media di 76,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.293 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (il 21% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.270 (34 in più rispetto a ieri, più 2,8%), 189 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 3,3%). Sono 4.784 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

UMBRIA

LAZIO

Oggi su quasi 14 mila tamponi nel Lazio (-2.154) e oltre 25 mila antigenici per un totale di 39 mila test, si registrano 1.563 casi positivi (+38), 13 i decessi (-6) e +943 i guariti. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Diminuiscono i decessi e le terapie intensive, mentre aumentano i casi e i ricoveri – aggiunge -. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 4%. I casi a Roma città sono a quota 600”. Frosinone e provincia diventano zona rossa da lunedì.

MARCHE

Sono 836 i nuovi casi di coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi nell’ultima giornata (19,1%), quasi tre quarti dei quali nelle province di Ancona e Macerata, ora in zona rossa, che ne registrano rispettivamente con 431 (51,5%) e 162 (19,3%). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. I soggetti sintomatici sono 92 mentre il 40,5% del totale di contagi riguarda contatti stretti di persone positive (339). Nelle ultime 24 ore sono stati “testati 6.628 tamponi: 4.382 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.864 nello screening con percorso Antigenico) e 2.246 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,1%)”. Pesante il bilancio anche dei positivi tra i test antigenici: 182, da sottoporre al tampone molecolare, “rapporto positivi/testati pari al 10%”. Quanto ai 836 positivi al molecolare, oltre ai casi dell’Anconetano e del Maceratese, sopra i 100 anche Pesaro Urbino (10%). Più contenuti i contagi nelle altre due province di Fermo (59) e Ascoli Piceno (54); 25 da fuori Regione. Tra i casi, a quelli di contatti ‘stretti’, si aggiungono i contatti in setting domestico (158), in setting lavorativo (18), in ambienti di vita/socialità (5), in setting assistenziale (4), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (29), screening percorso sanitario (2) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 188 contagi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

In Basilicata – che dallo scorso primo marzo è zona rossa – ieri sono stati analizzati 1.800 tamponi molecolari: 185 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 177 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi, di cui uno di un residente in Basilicata, con il totale delle vittime lucane salito quindi a 365. Sono 107 (come ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 13 (una più di ieri) in terapia intensiva, cinque al San Carlo di Potenza e otto al Madonna delle Grazie di Matera. Con 26 guarigioni registrate ieri e altre 71 che non erano state ancora conteggiate, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.734 (3.627 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 11.906. Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 248.566 tamponi molecolari, 229.747 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 152.047 persone.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 10.526 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 1.483 casi positivi: 600 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 110 nella provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 170 in provincia di Lecce, 310 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test, 115.362 sono i pazienti guariti e 34.853 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA