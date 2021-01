A fronte di 178.596 tamponi nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi al coronavirus oggi sono 20.331. I morti sono 548. Ieri c’erano stati 15.378 nuovi casi su 135.106 tamponi processati e 649 vittime (con un tasso di positività dell’11,4%). Questi i dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute.

Il saldo delle terapie intensive aumenta di due unità (da 2.569 a 2.571): gli ingressi di oggi sono 183.

VALLE D’AOSTA

Sono 26 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Val d’Aosta nelle ultime 24 ore. In totale, al momento, nella regione, i positivi sono 407, di questi 54 ricoverati in ospedale ed 1 in terapia intensiva. 352 le persone in isolamento domiciliare. Stabile a 388 il numero dei decessi.

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Ancora molti casi positivi in Trentino, e ancora molto alta la percentuale degli anziani che si contagiano. Il rapporto di oggi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari indica altri 122 casi positivi al molecolare e 470 all’antigenico. Dai tamponi molecolari è arrivata poi la conferma della positività di 81 soggetti già individuati nei giorni scorsi dai test rapidi. Non si arrestano purtroppo nemmeno i decessi: oggi ce ne sono altri 5, di cui 3 avvenuti in ospedale. Si tratta di 3 uomini e di 2 donne, di età compresa fra i 71 ed i 97 anni. Nel primo pomeriggio risultavano invece somministrati 4.262 vaccini, di cui 1.308 ad ospiti di residenze per anziani. Negli ospedali trentini il rapporto fra nuovi ingressi e dimissioni volge a favore di queste ultime: ieri se ne sono registrate 45 a fronte di 36 nuovi ricoveri; il totale dei pazienti Covid nei vari reparti dunque è pari a 404 (ieri erano 416), di cui 45 in rianimazione. Continua ad aumentare fortunatamente il numero dei guariti che si avvicina alla soglia dei 20.000: con i 249 registrati oggi, infatti, il totale arriva a 19.806. Molto alto il numero di tamponi analizzati ieri: al Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ne sono stati gestiti 1.711 mentre alla Fem altri 1.177, per un totale di 2.888 tamponi molecolari. Quelli rapidi notificati all’Azienda sanitaria invece sono stati 2.461.

PROVINCIA DI BOLZANO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 606 nuovi contagi su 6.380 tamponi molecolari (pari al 9,5%). Sono stati realizzati inoltre 2.616 test rapidi antigenici in cui sono stati rilevati 300 nuovi casi che dovranno essere confermati con tampone molecolare nei prossimi giorni. I decessi registrati sono 24, a cui si aggiungono 9 morti pregresse afferenti al periodo tra il 5 dicembre e il 4 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive sono 62 mentre quelli in altri reparti scendono a 649. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 1.805, con la seguente suddivisione territoriale: 468 a Trieste, 835 a Udine, 383 a Pordenone e 119 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 38.199, i clinicamente guariti salgono a 1.042, mentre le persone in isolamento sono 11.119.

VENETO

Non si ferma la crescita dei contagi in Veneto. L’ultimo bollettino di Azienda Zero parla di un aumento di 3.638 nuovi positivi, superiore di quasi 500 unità del dato omologo di ieri mattina: in totale le persone attualmente positive sono 9.1299. Pesante anche il bilancio delle vittime: dalle 8 di ieri mattina hanno perso la vita 126 persone, portando il numero delle vittime da inizio pandemia a 7.114. Prosegue, però il trend positivo dei ricoverati, in calo sia in area non critica, sia in Terapia intensiva. Nel dettaglio, si aggrava ulteriormente la situazione a Treviso con +950 persone positive e 32 vittime nelle ultime 24 ore.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.576 i nuovi positivi in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, i decessi invece sono stati 64. Dall’inizio dell’epidemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 182.661 casi di positività. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è quindi del 9,5%. Sempre da ieri, sono stati effettuati anche 9.844 tamponi rapidi. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 744 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 329 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 599 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 47,6 anni.

TOSCANA

In Toscana sono 122.831 i casi di positività, 411 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 109.593 (89,2% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.929.121, 11.162 in più rispetto a ieri, di cui il 3,7% positivo. Sono invece 4.118 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 5.106 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.449, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 13 uomini e 14 donne con un’età media di 80,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Sono 347 i nuovi casi di positività al Covid accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su 4.368 tamponi analizzati, con un tasso di positività del 7,9%. Secondo i dati della Regione aggiornati al 6 gennaio, i guariti sono 203 (25.358 in tutto) e si registrano altri tre morti (643 dall’inizio della pandemia). Le persone attualmente positive passano da 3.933 a 4.074. Salgono i ricoveri, 322 (quattro in più), e sono due in più i pazienti in terapia intensiva (45). Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti in Umbria 518.260 tamponi.

LAZIO

MARCHE

Non accenna a calare il trend di positivi nelle Marche. Anche nell’ultima giornata ne sono stati rilevati 743 tra le nuove diagnosi, in termini assoluti il secondo maggior numero di casi giornalieri dopo quelli comunicati il 13 novembre (779). Dei nuovi contagi 220 in provincia di Pesaro Urbino, 163 in quella di ancona, 148 nel Fermano, 136 nel Maceratese, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione. Nel Percorso Screening Antigenico, con 2.145 test, riscontrati 54 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con un rapporto positivi/testati pari al 3%. Molto rilevante anche il numero di tamponi in 24ore.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 365 nuovi positivi su 4.172 tamponi, 2 deceduti, 24.066 guariti (+125), 11.331 attualmente positivi (+237), 463 ricoverati in area medica (-8), 39 ricoverati in terapia intensiva (invariato), 10.829 persone in isolamento domiciliare (+245). Lo ha comunicato la Regione.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Ci sono 222 nuovi contagi da Covid in Basilicata nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.646 tamponi processati. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono guarite 35 persone, e non si è registrato nessun decesso. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati, a fronte di 10.037 test, 1581 casi positivi: 598 in provincia di Bari, 149 in provincia di Brindisi, 190 nella provincia BAT, 188 in provincia di Foggia, 158 in provincia di Lecce, 293 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 23 decessi: 11 in provincia di Bari, uno in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia,uno in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Un decesso di un residente in provincia Bat precedentemente registrato è stato riattribuito. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.085.419 test, 40.345 sono i pazienti guariti, 54.028 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 25.386 (+398 rispetto a ieri), quelle negative 407.445. Ad oggi sono stati sottoposti a test 432.831 soggetti per un totale di 452.241 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 25.386 (+398 rispetto a ieri), quelle negative 407.445. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 335 i nuovi positivi al coronavirus oggi in Sardegna, 9 le vittime, 5 donne e 4 uomini tra i 72 e gli 89 anni. Salgono dunque a 32.605 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati nell’isola dall’inizio dell’emergenza, mentre le vittime sono in tutto 786. In totale sono stati eseguiti 496.887 tamponi con un incremento di 3.133 test. Sono invece 494 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+6 rispetto al dato di ieri), mentre sono 47 i pazienti in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 16.372. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 14.597 (+170) pazienti guariti, più altri 309 guariti clinicamente.