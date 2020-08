Lombardia

Sono 5 i decessi e 138 (di cui 13 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologici)) i nuovi casi positivi legati al Covid registrati in Lombardia. Dei 138 nuovi casi, 62 sono in provincia di Mantova e vi è compresa una prima parte (oggi comunicata dai laboratori a Regione Lombardia) dei lavoratori dell’azienda agricola dove si è sviluppato un focolaio. Ieri sono state dimesse 62 persone, mentre ne sono entrate due in terapia intensiva e 4 sono state ricoverate. I nuovi casi sono 16, di cui 8 a Milano città, a Milano; 17 a Bergamo; 15 a Brescia; 5 a Como; 3 a Cremona; 4 a Lodi, 3 a Varese e 1 a Pavia. Nessun nuovo contagio a Lecco e Sondrio.

Provincia Autonoma di Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.294 tamponi, 5 dei quali sono risultati positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus sale pertanto a 2.745. Sono otto i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private, mentre altri 5 pazienti Covid-19 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Nessun paziente Covid è ricoverato in terapia intensiva. Il numero dei decessi rimane stabile a 292 persone. Sale il numero delle persone in isolamento domiciliare che ora sono 900.

Toscana

In Toscana sono 10.530 i casi di positività al Coronavirus, 11 in più rispetto a ieri (4 identificati in corso di tracciamento e 7 da attività di screening). Due degli 11 nuovi casi sono stati identificati grazie ai test effettuati negli aeroporti toscani. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.978 (85,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 438.634, 3.893 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 415, +2,5% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Umbria

Ancora due casi accertati di coronavirus in Umbria, 1.479 totali, dove però dopo diversi giorni si registra un nuovo guarito, 1.364, e un dimesso dall’ospedale di Terni, ora sei i ricoverati, nessuno in terapia intensiva. E’ il quadro che emerge dal sito della Regione. I due nuovi casi vengono entrambi indicati a Passignano sul Trasimeno. Salgono così da 34 a 35 gli attualmente positivi mentre rimangono 80 i morti registrati dall’inizio della pandemia.

Lazio

Oggi nel Lazio si registrano 12 casi e un decesso. Di questi 3 sono casi di importazione: un caso dal Kosovo, uno da Albania e uno da Senegal. Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo con un link a un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 5 i casi nelle ultime 24 ore e di questi uno riguarda una suora di rientro dall’Albania e ora ricoverata allo Spallanzani, avviato il contact tracing internazionale. Quattro casi hanno un link ad un cluster già noto e isolato. Nella Asl Roma 3 sono 3 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di una ragazza di 19 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di un ragazzo di 21 anni e una ragazza di 17 anni fratello e sorella con link ad un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 6 sono due i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un uomo italiano di rientro dal Kosovo per il quale è in corso l’indagine epidemiologica e un uomo di nazionalità del Senegal, in corso l’indagine epidemiologica. Infine per quanto riguarda le province un caso e zero decessi nelle ultime 24 ore e riguarda la Asl di Rieti. Si tratta di una donna con un link familiare ad un caso già noto e isolato.

Marche

Nelle ultime 24 ore sono sei i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle Marche su 1.173 tamponi processati, dei quali 665 nel percorso nuove diagnosi e 508 in quello dei guariti: 3 nella provincia di Ancona, uno in provincia di Pesaro-Urbino, uno in quella di Fermo e un altro in quella di Ascoli Piceno. In particolare, si tratta di 3 persone rientrate dall’estero, di due casi sintomatici e di una sesta persona che era in accesso ad un pronto soccorso. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione.

Abruzzo

In regione rispetto a ieri si registrano 19 nuovi casi (di cui 16 riferiti al focolaio reso noto ieri pomeriggio). Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità precisando che 19 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 120 (+14 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2808 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2798 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 140, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri.

Puglia

Sono 23 i casi positivi al Covid segnalati nell’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia: si tratta del numero piu’ alto di contagi da molte settimane. I due focolai piu’ consistenti continuano ad essere in provincia di Foggia e di Lecce (dove sono stati segnalati rispettivamente 9 e 8 casi); 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 riguardante un residente fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 249.211 test e risultate positive 4.678 persone. 3973 sono i pazienti guariti; 152 sono i casi attualmente positivi.

Basilicata

Su 274 tamponi processati ieri in Basilicata uno solo è risultato positivo al coronavirus: riguarda una persona residente a Matera rientrata dall’estero e ora in isolamento domiciliare. Lo ha reso noto la task force regionale. Salgono quindi a tre i residenti in Basilicata positivi e in isolamento domiciliare. Le due persone di nazionalità straniera ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza non sono invece conteggiate nel bilancio lucano. Sono inoltre cinque le persone straniere contagiate che si trovano in isolamento domiciliare e 31 i migranti in isolamento in strutture di accoglienza. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata il coronavirus ha causato la morte di 28 persone, mentre 373 sono guarite.