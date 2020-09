La situazione regione per regione



Continuano ad aumentare in Italia i contagi da coronavirus, il bollettino di oggi 4 settembre del ministero della Salute parla di 1733 nuovi casi e 11 morti, ieri i contagi erano stati 1.397 con 10 decessi. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio. È boom anche di tamponi, oltre 113 mila (+ 21 mila rispetto a ieri). Anche i guariti sono aumentati, a 537 (ieri erano stati 289). Il totale di casi è ora di 274.644 contagiati. Le persone decedute in totale sono 35.518.

Nuovo incremento dei contagi in Lombardia. I casi odierni salgono a 337, contro i 228 di ieri, mentre i decessi passano da 1 a 6. È record i tamponi effettuati, 27.324. Dei nuovi casi 65 sono ‘debolmente positivi’ e 15 a seguito di test sierologico. Crescono di 107 unità i guariti, a 76.574. I ricoveri in terapia intensiva scendono di una unità a 26, gli altri ricoveri aumentano invece a 244 (+19) La distribuzione dei nuovi casi per provincia vede 144 contagi nel Milanese, di cui 78 a Milano città; a Bergamo sono 26, 36 nel Bresciano, 13 a Como, 10 a Pavia, 10 a Pavia, 8 a Lecco, 7 a Cremona, 1 a Lodi e Sondrio. A Mantova sono 32, 33 a Monza e Brianza.

Trentino

Alto Adige

Sono 11 i nuovi casi di coronavirus in Alto Adige. Su 937 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, undici hanno dato esito positivo per un numero che si avvicina ai 3.000 contagi dall’inizio della pandemia. Le persone trovate positive al coronavirus tramite test in provincia di Bolzano sono attualmente 2.973. I tamponi effettuati fino a ieri sono stati 141.647 e hanno interessato 74.949 persone su una popolazione di oltre 530mila. I decessi restano 292. I pazienti Covid ricoverati in ospedale sono 8, due di essi si trovano in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.430, 181 delle quali di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. Le persone guarite sono 2.472, otto in più rispetto a ieri.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 417 (8 più di ieri). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 11 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 23 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.854. I totalmente guariti ammontano a 3.088, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 397. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia.

Veneto

Aumentano di 373 casi le positività registrate in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 23.577. Lo segnala il Bollettino regionale. Circa 45 delle nuove positività registrate oggi – precisa la Regione – sono correlate a un import da un laboratorio privato di test effettuati nella seconda metà di agosto. sono poi segnalati 121 casi a Treviso, per la maggior parte attribuibili alle positività nello stabilimento “Aia” e a viaggiatori provenienti da zone a rischio. Crescono di conseguenza anche gli attuali positivi, che sono 2.780, 166 in più rispetto a ieri, mentre vi sono 3 decessi, che portano il totale a 2.126. Nelle aree non critiche degli ospedali sono ricoverati 155 pazienti, di cui 79 positivi; nelle terapie intensive vi sono 14 ricoverati di cui 10 positivi.

Per l’ospedale “Madre Teresa di Calcutta” di Schiavonia (Padova), che ha registrato la morte del primo italiano di coronavirus, è terminato il lockdown e sono progressivamente riprese le attività di ricovero e ambulatoriali.

Attualmente queste ultime risultano riattivate per tutte le specialità.

Toscana

Sono 12.179 i casi di positività, 99 in più rispetto a ieri, in Toscana. L’età media dei 99 casi di oggi è di 38 anni circa (il 32% ha meno di 26 anni, il 23% tra 26 e 40 anni, il 38% tra 41 e 65 anni, il 7% ha più di 65 anni), il 70% è risultato asintomatico. Di questi 16 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, 3 per motivi di vacanza (Spagna), 6 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (5 Sardegna, 1 Sicilia). 5 riferibili a cittadini residenti fuori, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e nelle stazioni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.219 (75,7% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 567.766, 7.730 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.817, +5% rispetto a ieri mentre non si registrano nuovi decessi. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 75 (5 in più rispetto a ieri, più 7,1%), 8 in terapia intensiva (1 in più rispetto a ieri, più 14,3%). Restano 1.143 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia in Emilia-Romagna si sono registrati 32.371 casi di positività, 126 in più rispetto a ieri, di cui 54 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Il numero di tamponi effettuati supera i 10mila. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 126 nuovi casi, 72 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 53 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 29 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 21. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42 anni.

Marche

Sono 17 i nuovi casi di positività ‘Covid-19’ accertati nelle Marche, su 717 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Questi casi comprendono 4 soggetti sintomatici, 6 rientri da Romania e Albania, 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica.

Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale a 7.311. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 821 tamponi nel percorso guariti.

Umbria

Balzo avanti dei contagi da Covid in Umbria, 35 nell’ultimo giorno, 1.874 dall’inizio della pandemia. Aumentano anche i ricoverati che passano da 12 a 14 (da due a tre in terapia intensiva). Lo riporta in sito della Regione. Registrati dieci nuovi guariti, 1.462 complessivamente, con gli attualmente positivi che salgono da 307 a 332. L’ospedale di Perugia ha comunicato una vittima, che farebbe salire il numero totale dei decessi in regione a 81. Eseguiti nelle ultime 24 ore 2.176 tamponi, per un totale di 162.240 dall’inizio dell’emergenza.

Lazio

“Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi, di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e continuano i link dalla Sardegna”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

Primo caso Covid alla scuola Marymount international di Roma: si tratta di un ragazzo dell’ultimo anno del liceo, risultato positivo. Questa mattina la preside dell’istituto ha avvertito genitori e docenti ed è scattato il protocollo già previsto per questi casi: tutti gli studenti della classe e gli insegnanti che hanno avuto contatti col ragazzo sono isolamento domiciliare in attesa di fare i test. La scuola intanto sta da subito provvedendo ad offrire lezioni agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma.

Abruzzo

Sono complessivamente 3853 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 25 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 84 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 471 (+17 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 162483 test. 32 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 438 (+18 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.

Molise Campania

Ci sono 171 nuovi contagi in Campania, di cui 10 casi di rientri dalla Sardegna, 15 da Paesi esteri e 7 di contatti di viaggiatori. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I tamponi del giorno sono 6.211. Nelle ultime 24 ore si registrano anche un decesso (sono 447 in totale) e 19 persone guarite (il totale è 4.471). Il totale dei casi sale pertanto a 7.649 Su 442.610 Tamponi processati da inizio emergenza.

Puglia

Salgono ancora i contagi in Puglia: con i 117 di oggi (su 3.319 tamponi processati) si sono superati i mille casi attualmente registrati. Le positività sono così distribuite: 70 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi; 2 nella Bat, 7 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 23 in provincia di Taranto, 5 fuori regione. Non sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 320.159 test; sono 4.095 i pazienti guariti e 1.086 i casi attualmente positivi, di cui 157 sono i pazienti ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 5.741. Dei 70 contagi in provincia di Bari, 45 sono contatti stretti di persone risultate già positive; mentre in provincia di Taranto 12 riguardano il focolaio nella Rsa di Ginosa

Basilicata

Nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale dopo che ieri sono stati processati 640 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi. Con questo aggiornamento i lucani positivi diventano 43 dei quali 39 si trovano in isolamento domiciliare. Restano 4 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: tre nei reparti di malattie infettive e una in quello di terapia intensiva.

Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 160.382 tamponi. Le persone risultate positive sono 1.577 (+19 rispetto a ieri), quelle negative sono 158.805″. Lo rende noto la Regione: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 97 giorni). Sono 313 i casi attualmente attivi.

Sicilia

Sardegna

Sono 2.421 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale si registrano 66 nuovi casi, 60 da attività di screening e 6 da sospetto diagnostico. Invariato il numero delle vittime, 135 in tutto. Finora sono stati eseguiti 143.293 Tamponi, con un incremento di 2.252 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 41 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri). Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, attualmente sei. Le persone in isolamento domiciliare sono 963. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.272 (+2) pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente.