Prosegue il calo dei contagi da coronavirus in Italia, che scendono sotto i mille. L’incremento delle ultime 24 ore è stato di 996, rispetto ai 1.365 casi e 4 morti di ieri (il 29 agosto i nuovi positivi erano stati 1.444 e 3 le vittime). Sale, invece, il numero delle vittime, sei in un giorno (ieri erano quattro), per un numero complessivo di 35.483 morti. E’ quanto emerge dai dati del ministero della Salute.

La situazione regione per regione

Lombardia

Piemonte

Nessun decesso è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus. Sono invece 32.881 i casi (+37 rispetto a ieri, di cui 25 asintomatici). Dei 37 casi, 13 screening, 20 contatti di caso, 4 con indagine in corso. I casi importati sono 16 su 37, i casi di persone finora risultate positive. I ricoverati non in terapia intensiva sono 98 (+ 13 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1327 I tamponi diagnostici finora processati sono 587.908 di cui 328.107 risultati negativi.

Veneto

In Veneto si sono registrati oggi 41 nuovi casi. Cresce così il numero degli attualmente positivi al virus in regione a 2.387 casi. La provincia più colpita è quella di Verona, con 13 contagi, seguono Venezia con 9 casi, Padova e Treviso con 6 casi, Vicenza con 5, Rovigo con 1. Nessun nuovo contagio a Belluno e Vò, dove invece ieri si era registrato un nuovo positivo. Non si è registrato invece alcun nuovo decesso. Lo precisa il bollettino della Regione Veneto.

Trentino

Gli ultimi dati resi disponibili dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quotidiano rapporto sulla diffusione del Covid-19 nella Provincia autonoma di Trento indicano ulteriori 4 casi positivi, 3 dei quali con presenza di sintomi. Fra questi ultimi c’è anche un minorenne. Salgono, seppur di poco, anche i ricoveri in ospedale: a questa mattina, i pazienti risultavano 6, di cui 1 sempre ricoverato in terapia intensiva. Come spesso accade in coincidenza con la giornata festiva, il numero dei tamponi analizzati è molto basso: sono 112 i test esaminati, tutti nel reparto di microbiologia dell’ospedale Santa Chiara.

Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 904 tamponi. Sono stati registrati 5 nuovi casi positivi. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 6, quelli in terapia intensiva invece 2. Solo 1.434 le persone in isolamento domiciliare, delle quali 171 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

Valle d’Aosta

Impennata di casi positivi in Valle d’Aosta: rispetto a ieri ci sono otto contagiati in più. In totale i casi positivi attuali sono 31 di cui due ricoverati all’ospedale Parini di Aosta. E’ quanto riportato nel bollettino dell’unità di crisi per l’emergenza Covid. Dall’inizio della pandemia i contagiati sono 1.241, i morti 146 e i guariti 1.064.

Liguria

Sono 44 i nuovi casi di positività al coronavirus oggi in Liguria. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1360 tamponi, 237.402 da inizio emergenza. In ospedale sono ricoverati 6 pazienti in più rispetto a ieri: si tratta di 39 persone, una delle quali in terapia intensiva. Restano 1571 le vittime da inizio emergenza.

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.922 casi di positività, 117 in più rispetto a ieri, di cui 57 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Si registrano 4 nuovi decessi. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 117 nuovi casi, 53 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 40 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è 18. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38 anni.

Toscana

In Toscana sono 11.858 i casi di positività, 73 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). Oggi non si registrano nuovi decessi. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 9.143 (77,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 539.518, 4.438 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.574, +4,7% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Marche

Continuano ad aumentare i pazienti Covid-19 ricoverati nelle Marche: sono diventati 14, uno più di ieri, e tra questi uno continua a essere assistito nel reparto terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette; gli altri pazienti sono ricoverati nei reparti non infettivi di Pesaro (2), Fermo (1) e Torrette (10, tra le quali una donna in ginecologia). Inoltre, in tutta la regione ci sono 284 persone in isolamento domiciliare, 5 meno di ieri, mentre restano 2 gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Lo si apprende dal secondo bollettino del Gores, il gruppo regionale che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Rispetto a ieri, ci sono 6 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.955, mentre le vittime registrate restano 987.

Abruzzo

Sono complessivamente 3.777 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 18 e 52 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.878 dimessi/guariti (+6 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2864 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Lazio

Calano lievemente i nuovi positivi nel Lazio. “Su oltre 13mila tamponi oggi si registrano 148 casi (erano 156 ieri, sempre su circa 13mila tamponi, ndr) di cui 75 sono a Roma”, rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando che non è stato registrato alcun decesso nelle ultime 24 ore e che “si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa il 44% del totale) mentre calano i casi con link alla Sardegna (circa il 34%)”.

“Per la prima volta sui test rapidi all’aeroporto di Fiumicino abbiamo riscontrato zero positivi – ha detto ancora D’Amato – E’ un risultato incoraggiante. Ad oggi, dal 16 agosto, nel solo aeroporto di Roma Fiumicino sono stati effettuati 10.589 test, mentre a Ciampino ne sono stati effettuati 3.635. Dei viaggiatori testati il 59,8 per cento è residente nella Regione Lazio, il 26 per cento è residente in altre regioni e il 14,2 per cento è residente all’estero. Il servizio che si sta facendo con Aeroporti di Roma è utile per la sicurezza del Paese”.

L’assessore ha fatto anche il punto sui contagi al San Giovanni di Dio – Fatebenefratelli di Genzano: “Sono ventisette i casi del cluster (25 ospiti e 2 operatori), nella struttura che ospita pazienti adulti con disagio mentale e dove è in corso l’indagine epidemiologica. La situazione è sotto controllo ed è stata chiesta la collaborazione della Prefettura per il controllo degli accessi alla struttura. Tra le prescrizioni immediatamente date dalla Asl alla struttura accreditata vi è quella di dare tempestiva informazione ai famigliari dei pazienti che sono stati tutti sottoposti a tampone”.

Sardegna

Nuovo picco di contagi in Sardegna. Sono 79 i nuovi registrati dall’Unità di crisi regionale, di cui 68 rilevati da screening e 11 da sospetto diagnostico. Il dato è comprensivo di alcuni casi rilevati negli ultimi tre giorni e non ancora computati. Sono 2.193 i casi di positività complessivamente accertati nell’Isola dall’inizio dell’emergenza. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 135.617 tamponi, con un incremento di 1.083 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 28 i pazienti ricoverati in ospedale. Si registra un paziente in più in terapia intensiva, quattro attualmente nell’Isola. Le persone in isolame nto domiciliare sono 757. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.266 pazienti guariti (+2 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.193 casi positivi complessivamente accertati, 401 (+18) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 228 (+11) nel Sud Sardegna, 66 (+1) a Oristano, 145 (+20) a Nuoro, 1.353 (+29) a Sassari.(AGI)Red/Sol

Basilicata

Solo un positivo su 277 tamponi effettuati in Basilicata nei giorni 29 e 30 agosto. Lo rende noto la task force della Regione. Con questo aggiornamento i lucani positivi sono 29, di cui 28 in isolamento domiciliare. Attualmente sono due i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane. Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute e 376 guariti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 56.277 Tamponi, di cui 55.631 Risultati negativi.

Puglia

Trentotto dei 1.977 test processati in Puglia hanno dato esito positivo, 28 sono stati rilevati in provincia di Bari di cui “15 sono contatti stretti di casi già tracciati dal dipartimento di prevenzione, 3 rientri dalla Sardegna, 9 positivi in fase di approfondimento e 1 caso riscontrato dalla attività di triage dei pronto soccorso”, spiega la asl barese. Nel bollettino diffuso dalla task force regionale in cui non sono segnalati decessi. I positivi accertati salgono a 844 di cui 123 si trovano negli ospedali della regione.

Campania

Sono 184 i nuovi casi in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 86 di persone di rientro da viaggi (35 casi dalla Sardegna, 51 da Paesi esteri), a fronte di 5.783 tamponi. Il dato è dell’Unità di crisi della Regione e porta il totale dei contagi a 7.066, a fronte di un totale tamponi pari a 419.261. Nessun nuovo decesso per il terzo giorno consecutivo, per cui il totale resta a 445, ma nemmeno alcun guarito, e dunque questo totale resta pari a 4.412, di cui 4.407 completamente guariti e 5 clinicamente guariti.

Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 153.811 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.491 (+14 rispetto a ieri), quelle negative sono 152.320”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 93 giorni).

