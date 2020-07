Nessun decesso e 88 nuovi positivi: sono questi i dati delle ultime 24 ore in Lombardia relativi alla situazione epidemiologica del coronavirus. I positivi sono aumentati: dai 46 casi di ieri si passa appunto a 88, di cui 17 ‘debolmente positivi’ e 13 a seguito di test sierologici, con 11.207 tamponi.

Stabili i ricoverati in terapia intensiva (13), diminuiscono quelli negli altri reparti (-3, 151 in totale). Netto aumento dei guariti, 616 in più.

Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 30 luglio a Milano e nelle altre province

Tra gli 88 nuovi casi, 15 sono in provincia di Milano, di cui 6 a Milano città, 17 a Bergamo così come a Brescia, 11 a Varese, 5 a Monza Brianza, 4 a Como e Mantova, 3 a Pavia, 2 a Cremona, 1 a Sondrio e Lecco, zero a Lodi.