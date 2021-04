Ieri i nuovi casi sono stati 14.320, le vittime 288

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta ci sono stati tre morti a caiusa del Covid-19 e sono stati rilevati 48 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore (a fronte di 218 persone sottoposte a tampone). Il numero complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia sale a 458.

E’ quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 749, 15 in più di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 44, di cui otto in terapia intensiva. I guariti sono 60.

TRENTINO

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 91 nuovi casi positivi: di questi, 57 sono stati rilevati sulla base di 929 tamponi pcr (213 dei quali nuovi test) e 34 sulla base di 8.795 test antigenici. Non viene segnalato alcun decesso. Alla data del 29 aprile, nelle scuole sono stati eseguiti 268.482 test nasali, 299 dei quali sono risultati positivi (144 confermati con pcr positivo, 97 pcr negativi, 58 in attesa del risultato o da verificare). Oltre a questi, sempre fino ad ieri, al di fuori delle scuole sono stati eseguiti 43.518 test nasali, di cui 108 sono risultati positivi.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 85, uno in meno rispetto ad ieri: 6 vengono assistiti in terapia intensiva, 62 nei normali reparti ospedalieri e 17 nelle strutture private convenzionate. Gli altoatesini in quarantena o in isolamento domiciliare sono 2.473, mentre i guariti totali sono 70.382 (99 in più rispetto ad ieri).

PIEMONTE

LOMBARDIA

VENETO

Sono 788 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2,13% dei 36mila tamponi effettuati. Scende a 21mila il totale dei positivi ad oggi in isolamento così come scende anche se di poco il totale dei ricoverati, 1.473 (meno 3). Sono 14 i decessi conteggiati da ieri per un totale di 11.330 dall’inizio dell’emergenza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.963 tamponi molecolari sono stati rilevati 89 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’1,79%. Sono inoltre 611 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 19 casi (3,11%). I decessi registrati sono 3; i ricoveri nelle terapie intensive sono 30 e quelli in altri reparti scendono a 239. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.700, con la seguente suddivisione territoriale: 785 a Trieste, 1.968 a Udine, 662 a Pordenone e 285 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.493, i clinicamente guariti 5.385, mentre le persone in isolamento scendono a 7.309. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.156 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.598 a Trieste, 50.155 a Udine, 20.461 a Pordenone, 12.773 a Gorizia e 1.169 da fuori regione.

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

“Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 369.250 casi di positivita’, 1.206 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.758 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,9 per cento”. Lo ha riferito la Regione nel consueto bollettino sull’emergenza: “Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 483 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 312.018. Purtroppo, si registrano 17 nuovi decessi”.

TOSCANA

In Toscana sono 226.842 i casi di positività al Coronavirus, 870 in più rispetto a ieri (844 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 199.989 (88,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 13.624 tamponi molecolari e 14.201 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,1% è risultato positivo. Sono invece 9.442 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 20.669, -2,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.585 (31 in meno rispetto a ieri), di cui 253 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 29 nuovi decessi: 17 uomini e 12 donne con un’età media di 75 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Ancora un lieve calo degli attualmente positivi in Umbria, che scendono a 2.933 (22 in meno di ieri). Secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 30 aprile, i nuovi casi accertati sono 120, i guariti 140, i morti due. I ricoverati sono 203 (uno in più di ieri) di cui 34 (anche in questo caso uno in più) in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 2.496 tamponi molecolari e 5.034 test antigenici. Il tasso di positività è 1,6. per cento su totale (ieri 2,2) e 4,8 per i soli molecolari (ieri 6,8).

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 330 nuovi casi di ‘Covid-19’, il 14,1% rispetto ai 2.340 tamponi, molecolari e antigenici, processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è salito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 12,2%, con 308 nuovi casi su 2.526. Il totale dei positivi individuati dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 97.705. Lo si apprende dal primo aggiornamento del servizio sanitario regionale. I nuovi casi sono stati individuati 57 in provincia di Macerata, 69 in provincia di Ancona, 126 in quella di Pesaro-Urbino, 23 nel Fermano, 42 nel Piceno e 13 fuori regione. Questi casi comprendono 61 soggetti sintomatici, 58 contatti rilevati in ambiente domestico, 141 contatti stretti con positivi, 4 contatti rilevati in ambienti di lavoro, 1 in ambito assistenziale, 16 con il coinvolgimento di studenti e 3 rilevati attraverso lo screening nel percorso sanitario; per altri 46 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Tra i 4.494 tamponi complessivamente processati ieri, 621 erano antigenici e hanno rilevato 34 casi positivi (5,5%) da sottoporre al tampone molecolare.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Altri tre decessi in Basilicata, registrati nelle ultime 24 ore, per via del Covid. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 172 nuovi contagi a fronte di 1.378 tamponi molecolari processati. Nella stessa giornata di ieri risultano guarite 97 persone. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6 mila. Sono 16.870 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 515 quelle decedute. Stabile il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane passate a 172 di cui 8 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, su 13.296 test effettuati, sono stati registrati 1.344 casi positivi, con una incidenza del 10,1% (ieri era del 12,2%). Sono stati registrati inoltre 37 decessi (ieri 30). I pugliesi attualmente ricoverati sono 1.855 (33 in meno di ieri). Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.224.403 test. I cittadini guariti sono 181.376 e 47.592 sono i casi attualmente positivi (837 in meno di ieri) sul totale di 234.841 pugliesi contagiati dall’inizio della pandemia. Complessivamente i decessi per Covid sono 5.873. I nuovi casi positivi sono 320 in provincia di Bari,132 in provincia di Brindisi, 169 nella provincia BAT, 284 in provincia di Foggia, 183 in provincia di Lecce, 257 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. I decessi sono 12 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 17 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono 54.507 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 247 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.186.276 tamponi, per un incremento complessivo di 3.421 test rispetto al dato precedente. Si registrano tre nuovi decessi (1.384 in tutto). Sono invece 370 (+5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 49 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.674 e i guariti sono complessivamente 36.030 (+389). Sul territorio, dei 54.507 casi positivi complessivamente accertati, 14.259 (+78) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.236 (+46) nel Sud Sardegna, 4.827 (+27) a Oristano, 10.593 (+9) a Nuoro, 16.592 (+87) a Sassari.