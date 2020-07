La situazione regione per regione

Veneto

Il Veneto registra il decesso di 3 persone con coronavirus e 42 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino diffuso dalla Regione. Il numero totale delle vittime è pari a 2.073, tra ospedali e case di riposo. I casi complessivi di contagio sono 19.891 dall’inizio dell’epidemia.

Friui Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 126. Due pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. I nuovi contagiati sono 3. Dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono pertanto 3.378. I totalmente guariti ammontano a 2.907, i clinicamente guariti sono 14 e le persone in isolamento 102. I deceduti sono 196.

Toscana

Nessun decesso e 17 nuovi casi. Sono questi i dati relativi alla Toscana nelle ultime 24 ore. Nella regione sono 10.458 i casi di positività: 6 dei nuovi casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.944 (l’85,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 418.307, 3.843 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 380, +4,7% rispetto a ieri.

Umbria

Ancora un giorno, il quinto, senza nuovi casi Covid accertati in Umbria, 1.465 complessivamente, secondo i dati aggiornati dalla Regione al 29 luglio. Un quadro sostanzialmente stabile. Non sono stati infatti registrati né nuovi morti, 80, né guariti, 1.363. Rimangono così 22 gli attualmente positivi e sette i ricoverati, uno in intensiva. Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 890 tamponi, 119.259.



Marche

Sono 17 i casi positivi al coronavirus nelle Marche registrati nelle ultime 24 ore dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), rispetto a 11 segnalati nel giorno precedente. Undici sono in provincia di Pesaro Urbino, 9 dei quali riconducibili al focolaio di Montecopiolo, una festa che ha portato in isolamento una settantina di persone. Ci sono poi una persona già in isolamento per contatto con un caso positivo e uno individuato in seguito a tampone per accesso a prestazione sanitaria. Tre i casi segnalati in provincia di Ancona (una coppia in isolamento per contatto con caso accertato e un accesso a prestazione sanitaria) e altri 3 in provincia di Ascoli Piceno (già in isolamento perché contatti di casi accertati). Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.188 tamponi, di cui 698 nel percorso nuove diagnosi e 490 nel percorso guariti.

Abruzzo

Quattro nuovi contagi, ma nessun decesso (il totale è di 472) in abruzzo. Contagi che portano il totale da inizio emergenza a 3.373. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in ospedale (14), così come in terapia intensiva, dove si trova un paziente. In isolamento domiciliare sono invece 94 i casi, due in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti con i due di oggi salgono a 2.792. Questi i numeri del bollettino diffuso dal servizio prevenzione e salute della Regione Abruzzo. Gli attualmente positivi in abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 109, con un aumento di 2 unità rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 126.445 test. Del totale dei casi positivi, 256 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 840 in provincia di Chieti (+3 rispetto a ieri), 1.613 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 635 in provincia di Teramo, 27 fuori regione, mentre per 2 casi (+1 rispetto a ieri) sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sardegna

Due nuovi contagi registrati a Nuoro e nel Sud Sardegna fanno salire a 1.394 i casi di Covid-19 diagnosticati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Il primo è collegato a quello, scoperto la settimana scorsa, di un sardo rientrato dalla Spagna. Il secondo, invece, è stato rilevato dopo che la persona, asintomatica, è arrivata in ospedale per accertamenti: ora è in isolamento domiciliare. Sono i dati dell’ultimo aggiornamento l’Unità di crisi regionale.

Lazio

Oggi nel Lazio “registriamo 34 casi e zero decessi. Di questi, 16 sono casi di importazione: otto casi di nazionalità del Bangladesh, tre dalla Spagna, due dalla Romania, due dall’India e uno dall’Afghanistan”. Lo comunica l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, segnalando “tre casi legati a screening in fase di pre-ospedalizzazione”. Ad oggi “il totale dei casi di importazione a Roma proviene da ben 30 Paesi – rileva D’Amato – e quelli a maggior incidenza sono il Bangladesh l’India, il Pakistan e la Romania”.

Tutti negativi i test sierologici effettuati oggi sul primo pullman arrivato a Roma dalla Romania. Su 10 persone scese dall’autobus (autista compreso) arrivato a Roma Tiburtina da Bucarest, sette, sei donne e l’autista, si sono sottoposti al test volontario e sono risultati appunto negativi. Tra coloro che non l’hanno effettuato c’è una bambina.Lo ha fatto sapere il coordinatore dei medici Uscar Pierluigi Bartoletti. Presso il Terminal dei bus a Tiburtina sono previsti per questa settimana circa 500 arrivi e le operazioni saranno garantite presso lo scalo anche nelle ore notturne e nei fine settimana quando sono previsti il maggior numero di arrivi.

Basilicata

Sono tutti negativi i 258 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che “i residenti in Basilicata attualmente positivi restano due e si trovano in isolamento domiciliare”. Sono due anche le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive dell’ospedale “San Carlo” di Potenza, mentre sono ancora 28 i migranti bengalesi in isolamento in strutture di accoglienza lucane. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata – dove il coronavirus ha provocato la morte di 28 persone (373 quelle guarite) – sono stati eseguiti 46.540 tamponi, 45.973 dei quali risultati negativi.