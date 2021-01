Sono 13.574 i test positivi al coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Ieri i positivi erano stati 14.372 e i morti 492.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

In Italia Rt ancora in calo

Cala ancora in italia, per la seconda settimana consecutiva, l’indice Rt: si attesta infatti allo 0,84 rispetto allo 0,97 della settimana scorsa, quindi sotto la soglia critica dell’1. Negli ultimi 14 giorni, dunque, si “continua a osservare una diminuzione dell’incidenza a livello nazionale”, come si legge nella bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità: il valore è di “289,35 casi ogni 100mila abitanti”, rispetto al “339,34 del periodo 4-17 gennaio”. In base al monitoraggio della cabina di regia, tutte le regioni (ad eccezione dell’umbria) nel periodo compreso tra il 18 e il 24 gennaio hanno dati da zona gialla (cioè un rischio basso o moderato e un Rt inferiore a 1).

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e 8 nuovi contagi in Valle d’Aosta. Lo rende noto il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I positivi attuali risultano 253, in calo di 10 unità rispetto a ieri, di cui 36 ricoverati in ospedale, 4 in terapia intensiva, e 213 in isolamento domiciliare. I soggetti positivi da inizio epidemia sono 7780, i guariti 7124, + 18 rispetto a ieri. I tamponi finora eseguiti sono 69.596, in crescita di 146, di cui 738 processati con test antigenico rapido.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 944 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 129 dopo test antigenico), pari al 4,1% dei 22.841 tamponi eseguiti, di cui 14.851 antigenici. Dei 944 nuovi casi, gli asintomatici sono 361 (38,2%). I casi sono così ripartiti: 184 screening, 472 contatti di caso, 288 con indagine in corso: per ambito: 49 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 102 scolastico, 793 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 225.860 così suddivisi su base provinciale: 20.237 Alessandria, 11.734 Asti, 7777 Biella, 31.100 Cuneo, 17.690 Novara, 117.858 Torino, 8417 Vercelli, 8089 Verbano-Cusio-Ossola, oltre 1153 a residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 1805 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 150 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2163 (-31 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 10.207. I tamponi diagnostici finora processati sono 2.465.804 (+22.841 rispetto a ieri), di cui1.020.080 risultati negativi. Sono 38 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8774 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1327 Alessandria, 570 Asti, 368 Biella, 1038 Cuneo, 731 Novara, 3974 Torino, 401 Vercelli, 284 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 81 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

LIGURIA

In Liguria si registrano ulteriori 25 decessi di persone positive al coronavirus, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Otto di questi sono relativi al 2020. Le vittime da inizio emergenza sono 3.325. In ospedale ci sono 655 ricoverati, numero invariato da ieri: di questi, 64 sono in terapia intensiva. I nuovi contagi sono 338; sono stati effettuati 4.318 tamponi molecolari nelle ultime 24 ore, 813.393 da inizio emergenza. Effettuati in un giorno anche 2.961 tamponi antigenici rapidi, 35.673 dal 14 gennaio scorso. Dei 77.540 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 56.025, ovvero il 72%.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Sono tre i decessi (862 in totale) nelle ultime 24 ore in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria, comunica una nota, hanno effettuato 2526 tamponi molecolari individuando 317 nuovi casi positivi. Altri 273 positivi sono invece emersi in seguito ai 5011 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni sono 219 i pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 153 quelli in strutture private convenzionate e 30 i ricoveri in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 13.351 persone e altre 17 sono in isolamento nella struttura di Colle Isarco.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.817 tamponi molecolari sono stati rilevati 393 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,76%. Sono inoltre 2.616 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 164 casi (6,27%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiungono due avvenuti il 13 e il 18 gennaio 2021. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono 59 e quelli in altri reparti 605 (619). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.364, con la seguente suddivisione territoriale: 541 a Trieste, 1.137 a Udine, 530 a Pordenone e 156 a Gorizia. I totalmente guariti sono 51.456, i clinicamente guariti salgono a 1.532, mentre le persone in isolamento risultano essere 10.707. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 66.723 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.383 a Trieste, 29.408 a Udine, 15.105 a Pordenone, 8.019 a Gorizia e 808 da fuori regione.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati effettuati 40.820 tamponi, che hanno permesso di trovare 985 positivi, con un’incidenza del 2,41%. I soggetti attualmente positivi sono 36.965, e i ricoverati 2.300, di cui 2.022 in area non critica e 278 in terapia intensiva. Si sono registrati 53 decessi. Questi i dati diffusi dalla regione Veneto.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.320 i nuovi casi di positività scoperti in Emilia-Romagna sulla base di 23.361 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano anche 65 nuove vittime: i più giovani sono due uomini di 51 e 54 anni morti in provincia di Forlì-Cesena. Secondo i dati del bollettino regionale aggiornato alle 12, dei nuovi positivi 561 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. I casi attivi, cioè i malati effettivi, scendono a 47.345 e il 95% di loro sono in isolamento domiciliare, perché non necessitano di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 209 (stabili rispetto a ieri), 2.172 quelli negli altri reparti Covid (-70). Delle 65 nuove vittime, venti sono a Bologna, 12 in provincia di Forlì-Cesena, nove a Reggio Emilia, sette a Ravenna, sei a Ferrara, cinque a Modena, due a Piacenza e a Parma. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 9.427.

TOSCANA

In Toscana sono 594 i positivi in più rispetto a ieri (592 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 133.343 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 594 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (il 14% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 10% ha 80 anni o più).

UMBRIA

LAZIO

Oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (-770) e oltre 14 mila antigenici, per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.160 casi positivi (-103), 48 decessi (+5) e 1.517 guariti. Diminuiscono i casi e i ricoveri e sono stabili le terapie intensive, mentre aumentano i decessi. Lo comunica l’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ a 9%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. I casi a Roma citta’ tornano a quota 600.

MARCHE

Soni 371 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24ore tra le nuove diagnosi: 111 in provincia di Pesaro Urbino, 92 in provincia di Macerata, 60 in provincia di Ancona, 52 in provincia di Fermo, 44 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24ore “sono stati testati 4.780 tamponi: 3.132 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.674 nello screening con percorso Antigenico) e 1.648 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11,8%)”. Sui 1.674 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 69 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”. Tra i 371 positivi ‘molecolari’, ci sono 47 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (77), contatti stretti di casi positivi (95), contatti in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (13), contatti in setting assistenziale (2), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (15) screening percorso sanitario (4).

Per altri 99 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono complessivamente 42.059 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 343 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 95 anni), il totale risulta inferiore di 2 unità perché sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 86, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 40 in provincia di Pescara, 29 in provincia di Chieti e 11 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1453 (di età compresa tra 56 e 86 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara, 3 in provincia dell’Aquila e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno 2 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 30538 dimessi/guariti (+332 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10068 (+2 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Sono 1.175 I positivi del giorno in Campania, di cui 105 casi identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 999, mentre 71 persone presentano sintomi. Questi i dati diffusi dall’unità di crisi regionale. I tamponi processati sono 14.380 (2.021 antigenici) con la percentuale dei positivi sui tamponi che è pari all’8,2%, in linea con quella di ieri. I deceduti sono 21, di cui sette avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre sono 3.101 i guariti. Dall’inizio dell’emergenza covid ad oggi in campania sono risultate positive 219.418 persone su 2.397.782 tamponi effettuati, sono decedute 3.725 persone e 154.051 sono guarite. Cala ancora l’occupazione dei posti letto: i ricoverati in terapia intensiva sono 95, tre meno di ieri, su 656 posti disponibili, mentre sono 1.425, 49 meno di ieri, i ricoverati in degenza su 3.160 posti letto disponibili.

MOLISE

BASILICATA

Sono 48 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 43 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 1.022 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nella stessa giornata risultano decedute tre persone di Potenza (2) e Trivigno (domiciliato a Potenza) mentre i lucani guariti sono 131.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 8.775 test, sono stati registrati 1.069 casi positivi: 344 in provincia di Bari, 92 in provincia di Brindisi, 111 nella provincia BAT, 244 in provincia di Foggia, 166 in provincia di Lecce, 111 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Sono stati inoltre registrati 24 decessi: 8 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.294.800 test, 65.539 sono i pazienti guariti e 52.278 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 484.853 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 512.266 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 32.329 (+253 rispetto a ieri), quelle negative 452.524”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 585 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 22.715 (+299 rispetto a ieri), i ricoveri sono 294 (dato invariato rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 257 i nuovi casi in Sardegna, dove sono stati eseguiti 574.708 tamponi di cui 9.722 antigenici rapidi, per un incremento complessivo di 5.473 test rispetto al dato precedente e un tasso di positività del 4,6%. Nell’isola si registrano anche 7 decessi per un totale di 976 dall’inizio dell’emergenza. Salgono a 38.141 i casi di positività complessivamente accertati. Sono 453 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 40 (-3) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.594. I guariti sono complessivamente 20.726 (+514), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 352. Sul territorio, dei 38.141 casi positivi complessivamente accertati, 8.757 (+50) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.206 (+18) nel Sud Sardegna, 3.111 (+27) a Oristano, 7.660 (+44) a Nuoro, 12.407 (+118) a Sassari.