Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l’Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati (4.009.208). I morti sono 288, per un totale da inizio pandemia di 120.544. Sono i dati del ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi sono stati 13.385, i morti 344. I tamponi eseguiti sono stati 330.075, contro i 336.336 di ieri: il tasso di positività sale al 4,3% (ieri era al 4%).

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 61 nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta a fronte di 203 persone sottoposte a tampone. Nessun decesso viene segnalato (il numero complessivo di morti dall’inizio della pandemia rimane 455). E’ quanto emerge dal Bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 764, 14 in più di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 51, di cui 7 in terapia intensiva. I guariti sono 47.

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 74 i nuovi casi di Covid-19 su 7.396 tamponi processati nella giornata di ieri. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso per un totale di 1.161 vittime dall’11 marzo 2020, data della prima vittima riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positività sono 51 su 924 tamponi molecolari esaminati e 23 su 6.472 test antigenici effettuati. Su 211.407 persone sottoposte a tampone molecolare, 47.085 sono risultate positive. Le persone testate positive ai test antigenici sono 25.565. I pazienti complessivamente guariti sono 70.283. Negli ospedali altoatesini sono ricoverati 62 pazienti covid nei normali reparti e 6 in terapia intensiva. In calo anche i pazienti ricoverati nelle strutture private convenzionate

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.084 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 85 dopo test antigenico), pari al 5,5% di 19.791 tamponi eseguiti, di cui 10.108 antigenici. Dei 1.084 nuovi casi, gli asintomatici sono 399 (36,8%). I casi sono così ripartiti: 136 screening, 642 contatti di caso, 306 con indagine in corso. Per ambito: 11 rsa/strutture socio-assistenziali, 136 scolastico, 937 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 348.385. I decessi odierni di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono 18, con il totale ora pari a 11.237 deceduti. I ricoverati in terapia intensiva sono 220 (-3 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 2.170 (- 94 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.731 mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 4.351.439 (+ 19.791 rispetto a ieri), di cui 1.491.318 risultati negativi.

VENETO

Numero dei contagi ancora sotto quota 1.000 in Veneto, che registra 935 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 17 decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia è pari a 411.111, quello delle vittime a 11.316. Ancora in flessione i numeri degli ospedali. Il presidente Luca Zaia ha spiegato che nelle ultime due settimane sono stati dimessi circa 1.000 pazienti dai reparti Covid. Ad i posti letto occupati da malati con il virus sono 1.478 (-30); di questi 1.275 nei normali reparti medici (-26) e 203 (-4) nelle terapie intensive. La percentuale dei positivi scoperti con i 36.41 tamponi effettuati ieri è stata pari al 2,59%.

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.540 tamponi molecolari sono stati rilevati 158 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,10%. Sono inoltre 4.281 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 55 casi (1,28%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiungono tre pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, così come quelli negli altri reparti che calano a 250. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.697, con la seguente suddivisione territoriale: 784 a Trieste, 1.966 a Udine, 662 a Pordenone e 285 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.332, i clinicamente guariti 5.392, mentre le persone in isolamento scendono a 7.347. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 105.048 persone con la seguente suddivisione territoriale: 20.563 a Trieste, 50.124 a Udine, 20.442 a Pordenone, 12.751 a Gorizia e 1.168 da fuori regione. Va segnalato che i dati odierni comprendono il recupero di quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari.

LIGURIA

Sono 301 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di tamponi 7.299 molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.871 tamponi antigenici rapidi. Lo comunica la Regione Liguria. I decessi sono stati 9 mentre gli ospedalizzati calano di 16 unità.

EMILIA-ROMAGNA

Calano ancora i ricoveri di pazienti Covid in Emilia-Romagna mentre risalgono leggermente, rispetto ai giorni scorsi, i casi giornalieri di coronavirus che oggi sfiorano di nuovo i mille. Altre 16 sono le vittime in regione, fra cui due cinquantenni. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Sono 979 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore sulla base di quasi 32mila tamponi. Età media 38 anni. Bologna è la provincia con più casi (167 più 17 di Imola), seguita da Reggio Emilia (157), Modena (153) e Rimini (127). Gli ospedali si alleggeriscono ancora: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 234 (-16 rispetto a ieri), 1.764 quelli negli altri reparti Covid (-26). I casi attivi ad oggi in regione sono 43.651 (-1.889 rispetto a ieri), il 95% in cura a casa. Procede la campagna vaccinale: alle 15 sono state somministrate complessivamente 1.598.454 dosi; sul totale, 514.029 sono seconde dosi. Da stamattina alle 14 sono state fatte 24.777 somministrazioni, con l’obiettivo di arrivare a 40mila in serata.

TOSCANA

In Toscana sono 225.972 i casi di positività al Coronavirus, 1.052 in più rispetto a ieri (1.026 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 198.690 (87,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.194 tamponi molecolari e 12.995 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,9% è risultato positivo. Sono invece 10.606 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 21.127, -0,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.616 (54 in meno rispetto a ieri), di cui 254 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 27 nuovi decessi: 16 uomini e 11 donne con un’età media di 80,3 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.052 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.616 (54 in meno rispetto a ieri, meno 3,2%), 254 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%). Le persone complessivamente guarite sono 198.690 (1.165 in più rispetto a ieri, più 0,6%)

UMBRIA

Tornano ad aumentare in Umbria gli attualmente positivi al Covid, oggi 2.955, 47 più di ieri secondo i dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati infatti registrati 188 nuovi positivi, 140 guariti e un morto. Sono stati analizzati 2.747 tamponi e 5.489 test antigenici. Il tasso di positività è quindi del 2,2 per cento sul totale (ieri 1,4) e del 6,8 sui soli molecolari (ieri 3,47). In aumento anche i ricoverati in ospedale, 202, nove più di ieri, mentre i pazienti nelle terapie intensive rimangono come ieri e sono in tutto 33.

LAZIO

Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (-586) e oltre 19 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.124 casi positivi (+46), 27 decessi (-5) e 1.380 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato.

MARCHE

Sono 308 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche, tra le nuove diagnosi: 95 in provincia di Pesaro Urbino, 74 in provincia di Macerata, 59 in provincia di Ascoli Piceno, 44 in provincia di Ancona, 24 in provincia di Fermo e 12 fuori regione). Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.613 tamponi: 2.526 nel percorso nuove diagnosi (di cui 642 nello screening con percorso Antigenico) e 2.087 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 12,2%)”. Fra i 308 positivi ci sono soggetti sintomatici (61), contatti in setting domestico (62), contatti stretti di casi positivi (102), contatti in setting lavorativo (5), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (17), contatti provenienti da fuori regione (1). Per altri 59 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 642 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 39 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”.

ABRUZZO

Sono 195 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 6.923 test eseguiti (4.431 tamponi molecolari e 2.492 test antigenici), con il totale dei contagi che, da inizio emergenza, sale a 71.067 (il totale risulta inferiore in quanto è stato eliminato un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra regione). I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra i 3 mesi e i 96 anni, inclusi 45 giovani sotto i 19 anni: 10 in provincia dell’aquila, 18 in provincia di chieti e 17 in provincia di teramo. Pescara si conferma la provincia con il minor numero dei nuovi contagi: 7 quelli di oggi con il totale che, da inizio emergenza, sale a 17.763. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 6 nuovi casi (3 fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle asl) e sale a 2.397. I decessi di oggi riguardano persone di età compresa tra 69 e 95 anni. Continuano a scendere i ricoveri. Sono infatti 382 i pazienti (-7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 39 (-3 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 8.130 (+5 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 60.119 dimessi/guariti (+193 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 8.551 (-5

rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 1.009.411 tamponi molecolari e 408.808 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.8 per cento.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 1.986 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 21.943 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,05%. Dei 1.986 nuovi positivi, 640 sono sintomatici. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 33 nuovi decessi, 25 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 8 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Da inizio pandemia in Campania sono morte 6.369 persone per Covid. I nuovi guariti sono 1.871, il totale dei guariti sale a 291.640. In Campania sono 137 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 1.462 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

BASILICATA

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.523 tamponi molecolari: 170 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 167 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori tre decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 512. Sono 174 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo sei in terapia intensiva, tre all’ospedale San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 132 nuove guarigioni (in totale 16.774), il numero dei lucani attualmente positivi è ora di 5.929 (5.755 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 321.997 tamponi molecolari, 295.615 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 187.817 persone.

PUGLIA

CALABRIA

Sono 473 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.377 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 713.245 soggetti per un totale di 768.000 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 59.670, quelle negative 653.575. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.010 (+5 rispetto a ieri), i guariti sono 43.708 (+403 rispetto a ieri), inoltre attualmente i ricoveri sono 521 (+1 rispetto a ieri), di questi 48 in terapia intensiva. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 185, Catanzaro 70, Crotone 55, Vibo Valentia 34, Reggio Calabria 129. Gli attualmente positivi sono 14.952.

SICILIA

SARDEGNA

Sette decessi e 207 nuovi contagi su 3.852 test effettuati, questi i numeri della pandemia in sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale. Dall’inizio dell’emergenza, sono 54.260 I casi di positività al coronavirus complessivamente accertati nell’isola, 1.381 le vittime totali. Finora sono stati eseguiti 1.182.855 tamponi, per un incremento complessivo di 3.852 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività del 5,3%. Sono invece 365 (-6) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, 48 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.822 e i guariti sono complessivamente 35.641 (+417). Sul territorio, dei 54.260 casi positivi complessivamente accertati, 14.181 (+71) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 8.190 (+19) nel Sud, 4.800 (+29) a Oristano, 10.584 (+36) a Nuoro, 16.505 (+52) a Sassari.