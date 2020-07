Quarto giorno consecutivo senza decessi per coronavirus in Lombardia. Oggi i nuovi casi registrati sono stati 34, di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 3 a seguito di test sierologici; mentre i decessi dall’inizio dell’epidemia restano a quota 16.801. I tamponi effettuati sono stati 3.992 (totale complessivo: 1.265.549); mentre i guariti/dimessi 80 (totale 72.429, di cui 70.551 guariti e 1.878 dimessi).

I pazienti covid in terapia intensiva fanno registrare +1 (a quota 14), mentre i ricoverati -2 (137). “Continua il trend dei dati incoraggianti in merito all’emergenza Covid, anche se non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti dei focolai, anche di piccole dimensioni, che le nostre strutture sanitarie territoriali stanno scovando e bloccando ancora in fase embrionale”, commenta l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.

Coronavirus, il bollettino del 27 luglio a Milano e nelle altre province della Lombardia

Oggi nel Milanese si sono registrati 14 casi di coronavirus, di cui 7 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana c’erano stati 13 casi, di cui 10 a Milano. Nelle altre province, a Bergamo si registrano 8 casi (ieri 25); mentre due casi sono stati rilevati a Brescia (ieri 9), Como (3), Lecco (1), Monza e Brianza (6). Infine zero casi a Cremona (ieri 2), Lodi (0), Mantova (1), Pavia (1), Sondrio (2) e Varese (8).