Sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 20.499. Le vittime sono invece 280, in aumento rispetto alle 253 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, contro i 325.404 della rilevazione precedente.

VALLE D’AOSTA

Nessun nuovo decesso e dieci nuovi casi positivi al Covid-19 in Valle d’Aosta. Lo rileva il bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. Da inizio pandemia i casi positivi al coronavirus sono 8.021, quelli attuali sono 144, 3 in più rispetto a ieri, di cui 9 ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva, e 133 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7462, + 7 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino ad oggi è di 77.262, + 258 rispetto a ieri, di cui 3287 processati con test antigienico rapido.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.188 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 214 dopo test antigenico), pari al 4,6% dei 25.766 tamponi eseguiti, di cui 17.978 antigenici. Dei 1.188 nuovi casi, gli asintomatici sono 446 (37,5% ). Il totale dei casi positivi diventa quindi 250.260. I decessi odierni di persone positive al test del Covid-19 sono 14, con il totale che è ora di 9.365

deceduti risultati positivi al virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 166 (+3 rispetto a ieri), non in terapia intensiva 1.956 (+18 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.508, mentre i tamponi diagnostici finora processati sono 2.988.227 (+25.766 rispetto a ieri), di cui 1.154.725 risultati negativi.

LIGURIA

In Liguria sono altri 8 i decessi di persone positive al coronavirus, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono salite a 3.628. In ospedale ci sono 541 pazienti covid, 2 in meno di ieri. Di questi, 50 sono in terapia intensiva. Il report registra anche 351 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.314 tamponi molecolari, 923.941 da inizio emergenza. Effettuati anche 2.719 tamponi antigenici rapidi, 104.795 dal 14 gennaio scorso. Dei 182.980 vaccini consegnati, ne sono stati somministrati 120.043, pari al 66%.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono stati individuati altri 15 casi di variante sudafricana. I nuovi casi sono stati rilevati in parte a Merano e negli altri Comuni già coinvolti, mentre ora si aggiungono Silandro, Tirolo e Parcines. Complessivamente fino ad oggi sono stati rilevati 31 casi di variante sudafricana, 220 casi della variante spagnola, 220 della britannica e 90 della ceca. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria altoatesina Florian Zerzer sottolinea che “sono stati prelevati campioni da tutte le parti della provincia per il sequenziamento. Finora sono stati processati 630 tamponi ed i casi della mutazione sudafricana sono stati trovati solo nella zona di Merano, Val Passiria e Val Venosta”. Per quanto riguarda invece il bollettino Covid giornaliero, si segnalano 4 decessi e 371 nuovi casi tramite tampone pcr e antigenico. I pazienti ospedalizzati sono 413, di cui 36 im terapia intensiva in Alto Adige e altri 3 in Austria. Scende sotto soglia 10.000 il numero degli altoatesini in quarantena (9.990).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.899 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,54%. Sono inoltre 2.180 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 141 casi (6,46%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive sono 62 (ieri 56) mentre quelli in altri reparti risultano essere 355 (ieri 348). Lo comunica il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.834, con la seguente suddivisione territoriale: 638 a Trieste, 1.415 a Udine, 594 a Pordenone e 187 a Gorizia. I totalmente guariti sono 61.663, i clinicamente guariti 1.989, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 9.568.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 76.471 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.729 a Trieste, 35.035 a Udine, 16.810 a Pordenone, 9.010 a Gorizia e 887 da fuori regione.

VENETO

È tornato a stabilizzarsi sopra i 1.000 casi giornalieri il trend dei contagi Covid in Veneto. Sono 1.285 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 23 i decessi. Dati che portano il totale degli infetti da inizio epidemia a 332.736, e a 9.837 quello delle vittime. Si ripete anche oggi l’andamento inverso negli ospedali tra i ricoverati nei normali reparti medici e quelli nelle terapie intensive: queste ultime, con 136 posti occupati, registrano un aumento (+2). mentre scende di 10 unità (1.187) il numero dei pazienti in area non critica.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 2.542, un dato alto in linea con quello di ieri, i nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 32.129 tamponi nelle ultime 24 ore. Sono 1.037 gli asintomatici e l’età media dei nuovi positivi è 41,8 anni: Bologna è la provincia con più casi (541 + 81 del comprensorio imolese), seguita da Modena con 497, poi Ravenna con 303. I guariti sono 1.047 in più rispetto a ieri, i casi attivi 40.671 (+1.463), il 94% in isolamento a casa. Sono 32 i morti nelle ultime 24 ore, di età compresa tra 59 e 96 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+3), 2.178 quelli negli altri reparti Covid (+87). Per la campagna vaccinale, alle 15 sono state somministrate complessivamente 376.560 dosi. Sul totale, 135.062 sono seconde dosi.

TOSCANA

Sono 1.126 i nuovi casi Covid in Toscana (1.097 confermati con tampone molecolare e 29 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 155.167 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 133.083 (85,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.562 tamponi molecolari e 8.798 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,8% è risultato positivo. Sono invece 12.412 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.429, +3,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.053 (46 in più rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (3 in più). Purtroppo, oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 79,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 1.126 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 32% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Trend piuttosto confortante, nelle ultime 24 ore, in Umbria, per quanto riguarda i dati relativi alla diffusione del Covid pubblicati nel sito della Regione ed aggiornati al 27 febbraio. I nuovi positivi sono 230, in calo del 31 per cento rispetto a ieri. Scendono del 3,9 i ricoveri (ora sotto 500), aumentano i guariti e scende anche il numero degli attualmente positivi. In calo anche il tasso di positività. Si segnalano però altri sette morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 2.535 test antigenici e 3.669 tamponi molecolari: il tasso di positività complessivo è pari a 3,7 per cento (ieri 5,3) e del 6,26 rispetto ai soli molecolari (ieri 8,9). I guariti sono 336. I ricoverati sono 499 (20 in meno di ieri), mentre è fermo a 78 il numero dei pazienti in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono oggi 8.215 (113 in meno).

LAZIO

“Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-3.424) e quasi 21 mila antigenici per un totale di oltre 32 mila test, si registrano 1.347 casi positivi (-192), 20 i decessi (+1) e +1.096 i guariti. Aumentano i decessi, mentre diminuiscono i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%”. Lo dice l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “I casi a Roma città sono a quota 500. In settimana al via il servizio di prenotazione online per la fascia degli over 70 anni”.

MARCHE

È stabile e alta la pressione sugli ospedali ‘Covid-19’ delle Marche: i pazienti complessivamente assistiti sono 707, 2 in meno rispetto a ieri, dei quali 648 nei reparti (+6) e 59 (-8) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive sono assistite 77 persone, 4 in meno rispetto a ieri. È quanto emerge dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Gli altri 408 (+6) pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi. In tutta la regione ci sono 9.411 persone in isolamento domiciliare, 309 più di ieri, mentre nelle strutture territoriali sono ospitati complessivamente 193 pazienti (+5). Sono diventati complessivamente 54.970 i dimessi-guariti, 467 più di ieri. I casi positivi complessivamente diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 798 e il totale è salito a 67.269 dall’inizio della crisi. Per il quinto giorno consecutivo sono in aumento coloro che sono in isolamento volontario nella propria abitazione, ora 19.525 (+1.653); tra questi, i soggetti sintomatici sono 5.684 (+668), con 415 (+19) operatori sanitari in quarantena. Dall’inizio dell’epidemia i marchigiani che hanno trascorso volontariamente in casa il periodo di isolamento sono diventati 214.459, i casi complessivamente diagnosticati 504.718 e i tamponi processati 829.646, numero che comprende anche i test effettuati sulla stessa persona e il percorso guariti.

ABRUZZO

Sono 355 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 5.080 tamponi molecolari: è risultato positivo il 7% dei campioni. Si registrano nove decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 1.698. L’incremento più consistente si registra nel Chietino (+160), seguito dal Pescarese (+84), dall’Aquilano (+55) e dal Teramano (+51). Gli attualmente positivi sono 12.723 (-8): 611

pazienti sono ricoverati in area medica (-4), 77 sono ricoverati in terapia intensiva (+3) e 12.035 in isolamento domiciliare (-8). I guariti sono 39.479 (+354). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 3.630 test antigenici.

CAMPANIA

Torna a calare, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, nelle ultime 24 ore sono 2.215 (di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.732 tamponi esaminati. Se ieri il tasso di incidenza dei positivi era dell’11,23%, oggi è del 9,74%. 14 le persone decedute e 911 i guariti. Lieve calo per l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (oggi 138 e ieri 144) mentre aumentano i ricoveri in degenza, oggi 1301 e ieri 1294.

MOLISE

BASILICATA

In Basilicata – che da lunedì prossimo, 1 marzo, sarà zona rossa – ieri sono stati analizzati 1.438 tamponi molecolari: 131 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 120 appartengono a residenti in regione.

Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso, con il totale delle vittime lucane salito a 359. Sono 89 (due in più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali sette (come ieri) in terapia intensiva, quattro al San Carlo di Potenza e tre al Madonna delle Grazie di Matera. Con 28 guarigioni registrate nelle ultime 24 ore, il numero dei lucani attualmente positivi è di 3.736 (3.647 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 11.014.

Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 238.109 tamponi molecolari, 220.225 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 145.523 persone.

PUGLIA

Cresce leggermente ed è ancora molto alto se si considerano i test effettuati, che pure aumentano rispetto a ieri, il numero dei nuovi positivi al covid 19 oggi in Puglia, secondo quanto si osserva nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Cala leggermente il numero dei morti. Come aumenta, ma in modo più rallentato, la progressione dei guariti. Su 9.000 test effettuati per l’infezione da coronavirus, sono stati rilevati 1.123 casi positivi: 506 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 46 nella provincia Bat, 169 in provincia di Foggia, 73 in provincia di Lecce, 253 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Ieri i nuovi contagiati erano 1.104 su 8.179 tamponi. Sono stati registrati 20 decessi: 7 in provincia di Bari, 1 in provincia Bat, 3 in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 22. In tutto i morti, da quando è cominciata la pandemia, sono 3.907.á Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.549.574 test. Sono saliti a 109.633 i pazienti guariti. Ieri erano 108.948 (+685). Crescono a 32.457 i casi attualmente positivi. Ieri erano 32.039 (+418). Diminuiscono i pazienti ricoverati a 1.400, ieri erano 1.410 (-10). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 145.997.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 549.628 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 582.134 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 37.720 (+187 rispetto a ieri), quelle negative 511.908”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 680 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 30.736 (+119 rispetto a ieri), i ricoveri sono 207 (-1 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 41.114 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 87 nuovi contagi.

In totale sono stati eseguiti 759.279 tamponi, per un incremento complessivo di 2.721 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna un tasso di positività dello 3,1%. Si registrano anche sei decessi (1.153 in tutto). Sono 217 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-7), mentre sono 19 (-3) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.599. I guariti sono complessivamente 26.903 (+63), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 223.

Sul territorio, dei 41.114 casi positivi complessivamente accertati, 9.759 (+33) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.594 (+15) nel Sud Sardegna, 3.479

(+2) a Oristano, 8.168 (+7) a Nuoro, 13.114 (+30) a Sassari.