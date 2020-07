Sono 5 le regioni che non hanno registrato nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Nelle ultime 24 ore sono stati 5 i nuovi decessi a causa del coronavirus. I nuovi guariti sono 198. I nuovi casi sono 254, con una leggera contrazione rispetto a ieri quando i nuovi casi erano 275. Questo secondo i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute. Ad oggi i deceduti totali sono 35.107, i dimessi/guariti totali sono 198.446, i casi totali sono 246.118. Gli attuali positivi sono 12.565.

La situazione regione per regione

Lombardia

Nessun decesso da coronavirus per il terzo giorno consecutivo in Lombardia. Lo comunica la Regione con una nota. Nuovo calo dei pazienti ricoverati, senza variazioni il numero delle persone in terapia intensiva. “Il terzo giorno consecutivo senza decessi ci induce alla speranza e all’ottimismo – ha detto l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera – Oggi si registra un nuovo calo dei pazienti ricoverati nei reparti dei nostri ospedali (a quota 139, nove meno di ieri) mente rimane senza variazioni (13) il numero delle persone in terapia intensiva. Dei 74 nuovi casi odierni, 12 derivano da tamponi effettuati a seguito di positività a test sierologico e 11 sono debolmente positivi. Zero casi in provincia di Lodi”.

Piemonte

E’ di 12 contagi, di cui 7 asintomatici, e un decesso il bilancio in Piemonte dell’emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale dall’inizio della pandemia è quindi di 4.126 morti e 31.606 contagi. L’Unità di crisi regionale segnala anche altri 12 guariti, per un totale di 26.019 pazienti che hanno superato la malattia, e altri 659 in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva restano cinque, dato invariato negli ultimi due giorni, mentre quelli non in terapia intensiva sono 143, due in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 654. I tamponi diagnostici finora processati sono 486.073, di cui 267.170 risultati negativi.

Veneto

Il Veneto registra 19 nuovi casi di positivi nelle ultime 24 pre, per un dato complessivo di 19.809 contagi dall’inizio dell’epidemia. Lo segnala il bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso, per un dato che resta perciò fermo a 2.064 vittime (tra ospedali e case di riposo). Deciso calo, invece, dei soggetti in isolamento fiduciario,, che passano dai 2.764 di ieri a 2.717 (-47). Lieve diminuzione dei i ricoverati con Covid, 113 (-2), e invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 7, di cui uno solo positivo.

Emilia Romagna

Sono 61 i nuovi casi in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore, 56 dei quali (il 92 per cento) intercettati dalla sanità pubblica: 20 da contact tracing, 9 dai controlli sui rientri dall’estero e 18 da quelli nei settori logistica e carni, 9 da screening sierologici. I guariti salgono a 23.793 (+15), l’81 per cento da inizio crisi. In calo i ricoveri, 40 gli asintomatici, a 25 persone il tampone fatto quando erano già in isolamento. A livello territoriale, dei nuovi casi, 24 sono nella provincia di Bologna, in gran parte riconducibili a focolai o casi noti. Effettuati 3.140 tamponi e 1.070 test sierologici. Restano 4 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, calano a 75 quelli negli altri reparti Covid (-3). Salgono a 1.444 i casi attivi (+45), di cui quasi il 95 per cento con sintomi lievi in isolamento a casa. Un nuovo decesso Bologna. Dall’inizio della pandemia, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.552 casi di positività. Quanto alla situazione nei territori, la provincia di Bologna e quella di Modena sono le due aree coi numeri maggiori.

Toscana

In Toscana sono 10.430 i casi di positività al

Marche

Nel giorno in cui le Marche scoprono di avere 7 nuovi casi accertati di ‘Covid-19’, 5 persone che si sono contagiate in una festa a Rimini e 2 provenienti da un viaggio all’estero, i pazienti ricoverati in ospedale restano sempre 4: uno nella terapia intensiva del ‘San Salvatorè di Pesaro e 3 nei reparti non intensivi di Pesaro, Macerata e Torrette. Lo si apprende dal secondo aggiornamento quotidiano fornito dal Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria; continuano a essere vuote, invece, le aree di semi-intensiva e le degenze dedicate ai post acuti, mentre restano 2 gli ospiti della struttura territoriale di Campofilone (Fermo). Oggi sono state segnalate altre 14 persone guarite-dimesse, che fanno salire il totale a 5.716; per il settimo giorno consecutivo sono diminuiti i positivi in isolamento domiciliare (118, sette in meno rispetto a ieri), mentre le vittime registrate sono 987.

Umbria

Anche nelle ultime 24 ore, come nelle 24 precedenti, nessun nuovo contagio accertato in Umbria (su 507 tamponi), secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione e aggiornati al 26 luglio. Gli attualmente positivi restano 22. Invariato quin di anche il numero dei guariti che sono complessivamente 1.363. Le persone ricoverate restano sette, nessuna delle quali in terapia intensiva. I tamponi complessivamente eseguiti sono 117.103.

Lazio

“Oggi nel Lazio abbiamo 19 casi. Di questi, 5 sono di ‘importazione’: due di nazionalità del Bangladesh e tre dall’India”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando che nelle ultime 24 ore sono anche stati registrati due decessi. L’assessore ha poi annunciato che “nel Lazio abbiamo superato quota 600 mila tra test sierologici e tamponi eseguiti e presto faremo un’ordinanza per i test ai viaggiatori in pullman dai Paesi a rischio”. D’Amato ha sottolineato che “la priorità è quella di difendere Roma e il Lazio”.

”E’ stato rintracciato a Priverno dai video degli autobus Cotral il cittadino del Bangladesh che viaggiava sul secondo pullman con solo altri sette passeggeri tutti già individuati. Pertanto la persona non ha viaggiato sul primo pullman Cotral completamente pieno di giovani verso Sabaudia. E’ stata molto utile la collaborazione degli Amministratori del Cotral, del Sindaco di Priverno e delle Forze dell’ordine che hanno consentito ai nostri operatori il tempestivo contact tracing”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Sardegna

Sono 1.388 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi. In totale in Sardegna sono stati eseguiti 103.086 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 6, nessuno in terapia intensiva, mentre 13 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.232 pazienti guariti, più altri 3 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. Sul territorio, dei 1.388 casi positivi complessivamente accertati, 259 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 102 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 82 a Nuoro, 884 a Sassari.

Campania

Sono undici i nuovi positivi rilevati in Campania, su soli 703 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un dato che conferma la tendenza dei giorni scorsi alla crescita dei contagi: ieri i nuovi casi erano stati 21 ma su oltre 2.400 tamponi. Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi segnala che non si registrano né guarigioni né nuove vittime.

Puglia

Su 1.890 tamponi processati oggi in Puglia, sono stati registrati tre contagi in provincia di Lecce,

Calabria

Nessun nuovo caso di coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso dalla Regione ricorda che ad oggi sono stati effettuati 114.556 tamponi e le persone risultate positive sono 1.247, quelle negative sono 113.309, senza variazioni.

Sicilia

“Sono arrivati i risultati dei tamponi effettuati ai 25 migranti sbarcati a Lampedusa: risulta per tutti negativo. Si tratta dei 25 migranti citati da un comunicato stampa diffuso dal rappresentante di una organizzazione sindacale di polizia che aveva parlato di ’25 positivi’, per poi specificare che si riferiva all’esito dei test sierologici che come è noto non fornisce la certezza del contagio al Coronavirus, per la quale è necessario conoscere il risultato del tampone”. Lo dice Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. “Se da un lato – aggiunge – tiriamo un sospiro di sollievo avendo saputo che le 25 persone non sono positive al virus, dall’altro mi aspetto che le autorità e gli organismi competenti valutino gli estremi di ‘procurato allarmè per la notizia diffusa dal rappresentante della sigla sindacale di Polizia che, nella migliore delle ipotesi, ha agito con grave superficialità provocando paura fra la popolazione residente e fra i turisti, nonché un danno all’economia della nostra isola.