VALLE D’AOSTA

Sono 13 i nuovi casi riscontrati oggi in Valle d’Aosta dopo aver analizzato 116 tamponi. Nelle ultime 24 ore non si registrano ulteriori decessi. È quanto si legge nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione.

PIEMONTE

Cresce ancora il numero di nuovi casi positivi in Piemonte, oggi 1.526 (contro i 1.454 di ieri) ma c’è stato un incremento anche dei tamponi diagnostici processati, 25.724 (ieri 21.391) e il rapporto positivi/tamponi scende al 5,9%, dal 6.8% di giovedì. Il bollettino dell’Unità di crisi della Regione riporta 5 decessi (1 oggi), situazione stabile nel dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, 163(+1 rispetto a ieri), mentre cresce di 29 il numero dei malati negli altri reparti Covid, in totale 1.938. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.009, i guariti +721.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Sette decessi, 350 nuovi casi e 427 pazienti ospedalizzati: sono i dati dell’ultimo bollettino covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore l’Azienda sanitaria ha analizzato 2509 tamponi pcr registrando 226 positivi. A questi vanno aggiunti 124 test antigenici positivi su 10236 effettuati. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 223 pazienti, nelle cliniche private 161, in terapia intensiva 40 e all’estero 3 pazienti covid. Il numero delle persone in quarantena scende verso soglia 10 mila (10.276).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.873 tamponi molecolari sono stati rilevati 294 nuovi contagi con una percentuale di positività del 5,01%. Sono inoltre 2.718 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 174 casi (6,40%). I decessi registrati sono 6; i ricoveri nelle terapie intensive sono 56 e quelli in altri reparti 348.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati individuati 1.174 nuovi casi su 38.483 tamponi, con un’incidenza del 3,3%. I soggetti attualmente positivi “tornano ad aumentare” e ora sono 23.439. I ricoverati sono 1.331 di cui 134 in terapia intensiva e 1.197 In area non critica. Questi i dati comunicati oggi dal presidente della regione Veneto Luca Zaia.

EMILIA – ROMAGNA

Nuova impennata dei contagi in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore sono 2.575 i nuovi casi, rilevati con 40.148 tamponi. Gli asintomatici sono 1.037, l’età media è 42,7 anni. Per un aumento del genere bisogna andare al primo gennaio 2021 quando si registrò un picco di nuovi positivi di 2.629. Crescite simili solo a novembre: il 22 con 2.665, il 21 con 2.723 e il 20 con 2.533. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 663 nuovi casi più 89 a Imola, seguita da Modena con 515. I guariti sono 1.004 in più rispetto a ieri, i casi attivi sono 39.222 (+1.540), il 94% in isolamento a casa. Si contano altri 31 morti, dai 62 ai 97 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 211 (+8), 2.092 quelli negli altri reparti Covid (+37). La campagna vaccinale alle 15 segna 367.049 dosi somministrate, 133.730 persone che hanno completato il ciclo.

TOSCANA

Sono 1.254 i positivi in più rispetto a ieri (1.219 confermati con tampone molecolare e 35 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 154.041 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.254 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Ancora alto il numero dei positivi tra le nuove diagnosi nelle ultime 24 ore nelle Marche: sono 686, di cui 323 in provincia di Ancona. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.563 tamponi: 3.475 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.157 nello screening con percorso Antigenico) e 2.088 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 19,7%)”. I positivi sono così distribuiti nelle altre province marchigiane: 144 in provincia di Pesaro Urbino, 84 in provincia di Macerata, 66 in provincia di Ascoli Piceno, 37 in provincia di Fermo, 32 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (73), contatti in setting domestico (144), contatti stretti di casi positivi (211), contatti in setting lavorativo (19), contatti in ambienti di vita/socialità (4), contatti in setting assistenziale (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (30), screening percorso sanitario (2) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 196 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 1.157 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 86 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 7%”.

ABRUZZO

Sono 594 i casi registrati oggi in Abruzzo e risultati dagli 8.929 test fatti (5.828 tamponi rapidi e 3.101 test antigenici), che portano il totale di contagi, da inizio emergenza, a 53.545. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra i 7 mesi e i 102 anni, inclusi 101 giovani sotto i 19 anni: 8 in provincia dell’Aquila, 41 in provincia di Pescara, 33 in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 13.178 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+63 rispetto a ieri), 13.286 In provincia di Chieti (+201), 13.784 in provincia di Pescara (+234), 12.687 in provincia di Teramo (+92), 425 fuori regione (+3) e 185 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CAMPANIA

Ulteriore balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell’11,23%. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.416 tamponi esaminati. Ieri l’incidenza era del 10,08%. Undici le persone decedute, delle quali nove nelle ultime 48 ore, e 1779 le persone guarite. Aumentano i pazienti in terapia intensiva: ieri i posti letto occupati erano 131 ed oggi sono 144; mentre cala la degenza ordinaria dove ieri i posti letto occupati erano 1.305 ed oggi 1.294.

MOLISE

BASILICATA

Sono 90 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 85 riguardanti residenti, su un totale di 1.085 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Nelle scorse 24 ore non risultano decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 87. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi sono Matera (20) e Montescaglioso (12). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi scendono a 3.645 (-2), di cui 3.558 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.986 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 358 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 8.179 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.104 casi positivi: 429 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 22 decessi: 9 in provincia di Bari, uno nella BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.540.574 test, 108.948 sono i pazienti guariti e 32.039 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 547.334 soggetti per un totale di tamponi eseguiti pari a 579.690 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 37.533 (+241 rispetto a ieri), quelle negative 509.801”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 677 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 30.617 (+133 rispetto a ieri), i ricoveri sono 208 (+5 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 41.027 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 70 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 756.558 tamponi, per un incremento complessivo di 3.890 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività dello 1,7%. Si registrano 5 decessi (1.147 in tutto). Sono invece 224 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-5), mentre sono 22 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.571. I guariti sono complessivamente 26.840 (+140), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 223. Sul territorio, dei 41.027 casi positivi complessivamente accertati, 9.726 (+26) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.579 (+14) nel Sud Sardegna, 3.477

(+7) a Oristano, 8.161 (+13) a Nuoro, 13.084 (+10) a Sassari.