A fronte degli 81.285 tamponi fatti nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di positività al coronavirus sono 10.407 (il tasso di positività sale così al 12,8%). Le vittime sono 261. Questi i dati del bollettino quotidiano della Protezione Civile e del ministero della Salute. Ieri i nuovi casi sono stati 19.037 con 152.334 tamponi, le vittime 459.

In totale da inizio epidemia i casi sono arrivati a 2.038.759, le vittime sono 71.620. Gli attualmente positivi sono 580.941 (+1.055), i dimessi e guariti 1.386.198 (+9.089), in isolamento domiciliare ci sono persone 555.055 (+1.155).

Sono in calo di 2 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 135. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è ora 2.582 I ricoveri nei reparti ordinari sono diminuiti di 98 unità, portando il totale a 23.304.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Sono 41 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 14 ore in Val d’Aosta, per un totale di 36.914 dall’inizio della pandemia. Lo comunica la Regione. Un paziente, inoltre, è deceduto portando il totale a 372 da marzo ad oggi. In tutto, sono 418 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, di cui 77 ricoverati in reparti Covid, 4 in terapia intensiva e 337 in isolamento domiciliare. In tutto sono 6.364 i pazienti guariti dal virus, 33 in più rispetto a 24 ore fa. I tamponi effettuati nel corso della pandemia in Val d’Aosta sono 69.920, ben 152 nelle ultime 24 ore.

PIEMONTE

LIGURIA

Sono 2 i nuovi decessi registrati in Liguria di pazienti positivi al coronavirus. Si tratta di due donne di 76 e 92 anni, morte il 24 dicembre. Le vittime, da inizio emergenza, sono salite a 2.844. Sale a 738 il numero dei ricoverati, 11 più di ieri. Di questi, 66 sono in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 34; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 521 tamponi molecolari, 649.040 da inizio emergenza. Effettuati anche 523 tamponi antigienici rapidi, 145.966 dal 2 novembre scorso. Questi i dati comunicari dalla Regione.

LOMBARDIA

Contagi e decessi in calo nei dati giornalieri del coronavirus in Lombardia. I casi positivi sono 1606, contro i 2628 precedenti, mentre i morti scendono da 105 a 36. I tamponi effettuati sono 15.337, con una percentuale di positivi del 10,4%. Da segnalare una diminuzione di 137 unità nei ricoveri, che scendono a 3839. Nelle terapie intensive i pazienti scendono a 513 (-9). Sono 658 i nuovi guariti/dimessi, per un totale complessivo di 387.049.

ALTO ADIGE

In Alto Adige nella giornata di Santo Stefano sono stati registrati solo 48 nuovi casi a fronte di 614 tamponi esaminati. Si tratta di numeri decisamente inferiori rispetto alle ultime settimane anche perché ieri i test effettuati sono stati molto meno rispetto ad una normale giornata infrasettimanale. Delle nuove positività, 24 sono emerse su 279 tamponi Pcr esaminati ieri e altrettante su 335 test antigenici. Complessivamente su 160.672 persone testate con tampone Pcr, 28.746 sono risultate positive. Sette le persone decedute per un totale di 718 da inizio pandemia. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 155 e 17 sono quelli che necessitano delle cure della terapia intensiva.

TRENTINO

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 233 nuovi contagi su 1.961 tamponi (pari all’11,8%), 97 dei quali eseguiti con test rapidi antigenici. I decessi sono 15, i ricoveri nelle terapie intensive 56, mentre quelli in altri reparti 587. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 48.698. I decessi complessivamente sono invece 1.549, con la seguente suddivisione territoriale: 435 a Trieste, 696 a Udine, 319 a Pordenone e 99 a Gorizia. I totalmente guariti salgono a 33.149, i clinicamente guariti sono 700, mentre le persone in isolamento risultano essere 11.482.

VENETO

Sono 2.523 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, e 33 i decessi. Lo rende noto il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale così a 237.315, quello dei morti a 5.986. Si abbassa la pressione ospedaliera per quanto riguarda i ricoveri di pazienti Covid nei reparti non critici, 2.886 (-22), mentre sale leggermente nelle terapie intensive, 389 (+5). I soggetti attualmente positivi al virus sono 88.842 (+1.457). Questi i dati riferiti dal presidente della Regione Luca Zaia in conferenza stampa.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 165.044 i positivi in Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, 1.756 in più rispetto a ieri, su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente, tra i nuovi positivi 358 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 519 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. Sono i dati accertati alle 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali, relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.287 (1.691 in meno rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 54.443 (- 1.618), il 95 % del totale dei casi attivi. Ventiquattro i nuovi decessi: in totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime in regione sono state 7.424. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+8 rispetto a ieri), 2.630 quelli negli altri reparti Covid (-81).

TOSCANA

In Toscana sono 118.557 i casi di positività al Coronavirus, 402 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 104.099 (87,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.846.026, 4.920 in più rispetto a ieri, di cui l’8,2% positivo. Sono invece 1.895 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 21,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 349 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 10.878, -3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 991 (18 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un’età media di 83,9 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Superano i 28 mila i casi di Covid registrati in Umbria dall’inizio della pandemia. Con i 51 accertati tra Natale e Santo Stefano, in base ai dati della Regione, arrivano infatti a 28.028. Accertati altri 44 guariti, 23.878, e quattro morti, 601, con gli attualmente positivi ora 3.549, tre più di ieri. Sono stati analizzati 782 tamponi, 491.673, con un tasso di positività del 6,5 per cento (ieri era 10,49). Risalgono leggermente i ricoverati in ospedale, 282, sei più di ieri, 34 dei quali (due in meno in terapia intensiva).

LAZIO

Oggi su oltre 10 mila tamponi nel lazio (-5.922 rispetto a ieri) si registrano 1.123 casi positivi (-568), 24 decessi (-7) e + 879 guariti. In aumento il numero di ricoverati: oggi sono in totale 3.039, di cui 297 in terapia intensiva, contro i 2.956 di ieri (in terapia intensiva erano segnalati in 290). Il numero totale di attualmente positivi è pari a 76.294 (ieri 76.074); in isolamento domiciliare sono attualmente 73.255 (ieri 73.118). Il numero di persone decedute nel Lazio dall’inizio della pandemia ammonta a 3.513 (+24 su ieri); il totale di guariti è salito a 76.983 (a ieri era di 76.1049, mentre il numero totale di casi finora esaminati nella regione è pari a 156.790. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%. I casi a Roma città tornano a quota 500. I guariti totali sono circa 77 mila e superano gli attuali casi positivi. Lo comunica la Regione.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.797 tamponi, 206 i nuovi positivi (24 in provincia di Macerata, 83 in provincia di Ancona, 91 in provincia di Pesaro-Urbino, 3 in provincia di Fermo, 5 in provincia di Ascoli Piceno). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche.

ABRUZZO

Sono 373, negli ultimi due giorni, i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo, con un rapporto medio tra positivi e tamponi pari all’8,12%. In particolare, ieri, 25 dicembre, i nuovi casi sono stati 339 su 4.309 tamponi, con un tasso di positività del 7,87%, e oggi sono 34 su 286 test – uno dei numeri più bassi di tamponi analizzati in 24 ore – con un tasso di positività dell’11,89%. Undici i morti, 5 oggi e 6 ieri: il bilancio delle vittime sale a 1.167. In aumento gli attualmente positivi, che sono 11.885 (+173 il 25 dicembre e +18 oggi). Del totale delle persone malate, 429 pazienti sono ricoverati in area medica (-56 ieri e -6 oggi) e 36 sono in terapia intensiva (-1 ieri e +2 oggi). Al momento sono occupati il 19,05% dei 189 posti letto di terapia intensiva e il 28,78% di quelli di area medica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 30 e del 40%. Gli altri positivi, 11.420 persone (+230 ieri e +22 oggi), sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 21.149 (+160 ieri e +11 oggi).

MOLISE

CAMPANIA

Netto calo dei tamponi processati nel giorno di Natale, solo 6.448, con 539 nuovi positivi di cui 50 sintomatici. Sale dunque all’8,35% il rapporto tra test e contagi, in conseguenza anche del minor numero di esami eseguiti, L’Unità di crisi segnala otto nuove vittime, e 515 guariti.

BASILICATA

Un solo decesso e altri 25 nuovi casi positivi al Covid si contano in Basilicata a fronte di 151 tamponi processati ieri. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 20 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96, di cui 7 in Terapia intensiva.

PUGLIA

Sono 544 i nuovi casi di positivi al coronavirus rilevati in Puglia su 2.391 test per l’infezione da Covid-19 registrati, con una incidenza del 22,7%. Più della metà, 254 casi, è in provincia di Foggia. Sono stati registrati 25 decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.006.794 test. 30.093 sono i pazienti guariti e 53.790 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.174 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 22.515 (+237 rispetto a ieri), quelle negative 388.698”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 447 (+6 rispetto a ieri). Da segnalare il calo del numero complessivo dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 291 a 281 (-10). La riduzione odierna riguarda sia le malattie infettive (-7, per 263 ricoveri complessivi), sia le terapie intensive (-3, per 18 ricoveri complessivi).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 30.049 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 173 nuovi casi. Si registrano anche 3 decessi (704 in tutto). In totale sono stati eseguiti 469.168 tamponi con un incremento di 2.467 test. Sono invece 478 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sei in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 43 (invariato) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.879. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.617 (+80) pazienti guariti, più altri 328 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 30.049 casi positivi complessivamente accertati, 6.716 (+38) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.869 (+41) nel Sud Sardegna, 2.388 a Oristano, 5.998 (+53) a Nuoro, 10.078 (+41) a Sassari.