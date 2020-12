Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L’incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 71.359 persone che hanno perso la vita. Ieri 18.040 nuovi casi con 193.777 tamponi e 505 morti.

Gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746 persone. L’incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.377.109.

Viminale: 826 multe e 7 denunce durante i controlli della Vigilia

Sono 81.885 le persone controllate nel giorno della Vigilia di Natale – il primo dei dieci giorni ‘rossi’ previsti dal decreto del 18 dicembre – nell’ambito delle verifiche per il rispetto della normativa anti covid. Le sanzioni sono scattate per 826 persone, mentre altre 7 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Sono invece 13.771 le verifiche effettuate sugli esercizi commerciali,14 dei quali sono stati chiusi.

Vaccini, arrivato in Italia il furgone con le prime 9.750 dosi

È arrivato attorno alle 9.30 di oggi, alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750

dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, secondo quanto si apprende. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma.

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige i nuovi contagi giornalieri restano sempre molto alti considerando che un mese fa era stato effettuato lo screening di massa al quale aveva partecipato circa il 67% della popolazione. Nel giorno di Natale l’azienda sanitaria altoatesina ha comunicato 316 nuovi casi su 5.801 tamponi esaminati nella giornata di ieri. Le positività sono suddivise tra tamponi Pcr, 182 nuovi casi su 2.024 tamponi effettuati e test antigenici, 134 su 3.777. I nuovi decessi sono stati 7 per un dato complessivo da inizio pandemia di 711. Delle 161.537 persone sottoposte a tampone Pcr, 28.722 sono risultate positive al coronavirus. Prosegue lentamente il calo dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 147 sono quelli che si trovano nei normali reparti (10 in meno rispetto a ieri) e 19 (più 2 da ieri) quelli che necessitano della terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 6.525 mentre quelle giudicate guarite da tampone Pcr sono 17.447.

VENETO

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 766 nuovi contagi su 7.121 tamponi (pari al 10,7%), di cui 1.286 da test rapidi antigenici. I decessi sono 19, a cui si aggiunge un ulteriore decesso pregresso inserito oggi a sistema. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 54 e i quelli in altri reparti calano di 10 unità a 572.

Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 48.465. I decessi complessivamente ammontano a 1.534, con la seguente suddivisione territoriale: 432 a Trieste, 689 a Udine, 315 a Pordenone e 98 a Gorizia. I totalmente guariti sono 32.979, i clinicamente guariti 702, mentre le persone in isolamento scendono a 11.458.

EMILIA ROMAGNA

Sono 2.127 – 163.290 dall’inizio dell’epidemia – i nuovi casi registrati in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, su 10.861 tamponi eseguiti: 976 sono asintomatici, 502 dei quali individuati grazie all’attività di contact tracing, Guardando alla situazione dei contagi nelle province, Bologna è in testa con 458 nuovi casi seguita da Modena (363), Rimini (235), Ravenna (194), Reggio Emilia (168), Cesena (156), Ferrara (155), Piacenza (124), Parma, Imola (76) e Forlì (74).

Sul fronte delle persone guarite, queste risultano essere 381 in più rispetto a ieri, raggiungendo la quota complessiva di 96.910 unità mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 1.681 in più e ad oggi ammontano a 58.980. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 206, 5 in più rispetto a ieri mentre calano di 7 unità quelli ricoverati in altri reparti Covid toccando la cifra complessiva di 2.711 unità.

Da ieri, infine, si registrano 65 nuovi decessi compresi tra i 47 anni di un uomo nel Bolognese e i 101 anni di una donna nel Riminese. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 7.400.

TOSCANA

In Toscana sono 118.155 i casi di positività, 613 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 103.328 (87,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.841.106, 11.029 in più rispetto a ieri, di cui il 5,6% positivo. Sono invece 3.806 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 16,1% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.850 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 11.269, +2,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.009 (40 in meno rispetto a ieri), di cui 166 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un’età media di 75,5 anni.

UMBRIA

Fanno segnare una seppur lieve crescita gli attualmente positivi in Umbria oggi 3.546, 25 in più di ieri. Lo riporta in sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 232 nuovi positivi, 201 guariti e sei morti. I tamponi analizzati sono stati 2.210 con tasso di positività che balza al 10,49 per cento, ieri era al cinque. Rimangono stabili i ricoverati Covid in ospedale 276, 36 dei quali (ieri 38 in terapia intensiva).

MARCHE

Nelle Marche sono stati individuati nelle ultime 24 ore 603 nuovi casi, il 28,6% rispetto ai 2.108 tamponi processati; il giorno precedente erano stati 415, il 21,3% dei test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 39.310. Sempre ieri, sono stati effettuati 2.954 test antigenici, con 59 positività (2%) che saranno sottoposte al tampone molecolare, e 1.649 tamponi nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari all’11,9%.

È in calo il numero dei pazienti assistiti negli ospedali: sono complessivamente 472, 9 meno di ieri, dei quali 458 (-15) ricoverati nei reparti e 14 (+6) nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive sono assistite 60 persone, 4 meno di ieri.

LAZIO

Aumentano, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi positivi nel Lazio. “Oggi, su oltre 16mila tamponi, si registrano 1.691 casi” di cui 758 a Roma ha reso noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi positivi erano stati 1.519 su oltre 15mila tamponi eseguiti. Cresce anche il numero dei decessi: sono 31, mentre ieri erano stati 24. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati invece 1.077.

“Aumentano i decessi e i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. il rapporto tra positivi e tamponi è al 10 per cento. I casi a Roma città tornano a quota 700. Mentre il numero dei guariti supera quello degli gli attuali positivi”, ha sottolineato l’assessore.

“Allo Spallanzani è tutto pronto per quanto riguarda i vaccini anti Covid”, ha assicurato D’Amato, spiegando di aver effettuato un sopralluogo questa mattina nella zona dell’ospedale che sarà dedicata allo stoccaggio dei vaccini. “Tutto funziona perfettamente, siamo in attesa dell’arrivo dei vaccini”, ha aggiunto D’Amato.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 128 sintomatici) su 16.353 tamponi; il rapporto positivi/test sale al 6,17% rispetto al 5,66% precedente. I deceduti sono 7 (5 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 464.

Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.449 quelli occupati.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 7.540 test sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia Bat, 240 in provincia di Foggia, 43 in provincia di Lecce, 110 in provincia di Taranto, 4 residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 3 in provincia Bat, 2 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.004.403 test, 29.775 sono i pazienti guariti e 53.589 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

Cinque decessi e altri 73 nuovi casi positivi in Basilicata, a fronte di 853 tamponi processati. Lo rende noto la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 53 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 94, di cui 7 in terapia intensiva.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 409.800 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 427.662 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive sono 22.278 (+257 rispetto a ieri), quelle negative 387.522. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 29.876 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 409 nuovi casi. Si registrano anche 3 decessi (701 in tutto). In totale sono stati eseguiti 466.701 tamponi con un incremento di 3.884 test. Sono invece 484 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattordici in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 43 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.793. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 12.537 (+102) pazienti guariti, più altri 318 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 29.876 casi positivi complessivamente accertati, 6.678 (+120) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.828 (+81) nel Sud Sardegna, 2.388 (+101) a Oristano, 5.945 (+35) a Nuoro, 10.037 (+72) a Sassari.