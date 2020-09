La situazione regione per regione Valle d’Aosta

In calo i nuovi contagi in Italia, 1.350 casi oggi contro i 1.587 di ieri, in parallelo però con i pochi tamponi, come sempre il lunedì: 55.862 contro 83.428 di ieri (e i picchi di oltre 100mila nei giorni scorsi). In lieve aumento i decessi, 17 oggi (ieri erano 15), mentre rallenta la crescita dei guariti, 352 oggi contro i 635 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sono 48 i pazienti positivi in Valle d’Aosta, uno in meno rispetto a venerdì scorso, secondo il bollettino emesso oggi dalla Regione, in base ai dati forniti dall’Usl. I ricoverati all’Ospedale Parini sono tre (tre in meno), mentre 45 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati da venerdì ad oggi sono stati 525.

Piemonte

Sono 57 i nuovi casi registrati in Piemonte nelle ultime 24 ore, per un totale di 34.396 casi da inizio pandemia. Lo comunica l’Unità di Crisi della Regione Piemonte, precisando che dei nuovi contagi 37 sono asintomatici, 13 i casi riscontrati da attività di screening, 28 i contatti di caso, 16 con indagine in corso, mentre sono 2 i casi importati. L’Unità di crisi regionale ha inoltre registrato nel pomeriggio un decesso di persona positiva che però non si è verificato oggi. Il totale delle vittime in regione sale quindi 4.155, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 400 Cuneo, 374 Novara, 1839 Torino, 224 Vercelli, 133 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Liguria

Sono 64 i nuovi positivi in Liguria su 1400 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. “I ricoveri restano invariati e anche il cluster della Spezia è sempre sotto controllo. Mentre in Italia, grazie alle misure che abbiamo prontamente messo in campo, la situazione sta migliorando, peggiora in Francia, motivo per cui oggi il ministro Speranza ha firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree francesi particolarmente colpite dal virus, escludendo però i frontalieri e chi transita per il Paese per meno di 72 ore. Noi continuiamo a rispettare le regole e non abbassiamo la guardia per tutelare la salute dei cittadini. E a chi mi chiede degli stadi rispondo che abbiamo altre priorità”

Lombardia

In Lombardia sono stati registrati 90 casi di coronavirus, di cui 12 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico, e un morto. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono 16.923. I tamponi effettuati sono stati 9.963 (totale 1.953.299), con una percentuale rispetto ai positivi pari allo 0,9%. I guariti/dimessi sono stati 20 (totale 78.849, di cui 1.470 dimessi e 77.379 guariti); i pazienti covid in terapia intensiva calano di 2 unità (36), mentre i ricoverati salgono di 19 (283). Ieri, a fronte di 14.926 tamponi effettuati, 211 positivi e 5 morti.

Oggi nel Milanese si sono registrati 27 casi, di cui 7 nel capoluogo. Questi i dati sul contagio da covid-19, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri nella Città metropolitana erano stati 81, di cui 46 a Milano. Le altre province lombarde con più contagi sono state Monza e Brianza con 20, Varese con 11, Brescia con 10 e Bergamo con 8. Più indietro Como con 5 e Pavia con 3. A quota 2 Lodi, Mantova e Sondrio; mentre 0 contagi a Cremona e Lecco.

Alto Adige

Resta elevata la media giornaliera dei nuovi casi in Alto Adige. L’ultimo dato comunicato oggi, riferito ai 1.126 tamponi esaminati ieri, è di 20 nuovi contagiati. Su 85.880 persone sottoposte a test dall’inizio dell’emergenza, 3.321 sono risultate positive. A Bolzano nelle prime due settimane di scuola, gli studenti trovati positivi sono stati tre, l’ultimo ieri, una studentessa del liceo ‘Pascoli’. Oggi i compagni di classe della giovane positiva proseguono il corso di studi da casa. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 16 ai quali si aggiunge una terapia intensiva. I decessi complessivi sono 292, dato fermo ai primi di giugno. Le persone guarite sono 2.589 mentre sono stabili da alcuni giorni tra 1.600 e 1.700 le quarantene domiciliari.

Veneto

Il Veneto registra 103 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, ma nessuna vittima, e un netto calo delle persone in isolamento (-519), per un totale di 6.894. Lo afferma il bollettino della Regione. Il numero dei contagi dall’inizio dell’epidemia tocca quota 25.885, le vittime totali (tra ospedali e case di riposo) sono 2.162. Peggiorano i numeri dei ricoveri ospedalieri, nuovamente in crescita: sono 19 i pazienti nelle terapie intensive (+2)), e 183 (+7) i ricoverati con Covid nei normali reparti. I soggetti attualmente positivi al virus sono 3.093.

Friuli-Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati scoperti 13 nuovi casi di Covid-19, non sono stati registrati nuovi decessi e c’è stato un guarito. Al momento, in regione, ci sono 702 persone positive, di cui 5 ricoverate in terapia intensiva e 20 in altri reparti. I positivi rilevati in Friuli Venezia Giulia dall’inizio dell’epidemia sono 4390, di cui 1571 a Trieste, 1435 a Udine, 987 a Pordenone, 384 a Gorizia e 13 da fuori regione. I guariti totali sono 3336 mentre i deceduti sono 350.

Emilia Romagna

Toscana

In Toscana sono 13.896 i casi di positività, 84 in più rispetto a ieri (29 identificati in corso di tracciamento e 55 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media degli 84 casi odierni è di 40 anni circa (il 24% ha meno di 26 anni, il 27% tra 26 e 40 anni, il 41% tra 41 e 65 anni, l’8% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 70% è risultato asintomatico, il 20% con pochi sintomi.

Umbria

Scendono da 33 a 29 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, quattro dei quali in terapia intensiva (dato stabile), mentre si registra un’altra vittima, l’84/a dall’inizio della pandemia. Dall’aggiornamento sul sito della Regione emerge che nell’ultimo giorno sono stati eseguiti 593 tamponi dai quali sono risultati cinque nuovi positivi, 2.221 totali, e 21 guariti, 1.664. Gli attualmente positivi scendono da 490 a 473.

Marche

Nelle Marche sono 17 i casi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Il Gores comunica che sono stati testati 550 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 130 nel percorso guariti. Dei 17 nuovi casi sei sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagi salgono a 496, tre a Fermo (563), 3 a Macerata (1.275), 2 ad Ancona (2.039) e tre fuori regione. Contagi zero invece in provincia di Pesaro Urbino (3.085).

Lazio

Nel Lazio aumenta il numero dei nuovi positivi a fronte di un numero inferiore di tamponi eseguiti. “Su oltre 8 mila tamponi oggi si registrano 198 casi”, ha reso noto l’assessore regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 165 su quasi 10 mila tamponi. Dei 198 casi di oggi, precisa D’Amato, 117 sono a Roma. Si registrano anche cinque decessi. L’assessore ha aggiunto che “bisogna tenere alta l’attenzione”.

Abruzzo

Sono 72 i nuovi casi in Abruzzo. Numero che, va specificato, si riferisce non solo a oggi (+13), ma anche a sabato (+23) e domenica (+36). Il dato riguarda persone di età compresa tra i 6 e gli 89 anni. Il totale dei contagi da inizio emergenza raggiunge quindi quota 4.209, con i decessi saliti a 475 dopo la morte di un 67enne della provincia di teramo. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva dove restano in 5, mentre cresce quello dei ricoveri, 58 pazienti (+10 in più rispetto a venerdì) e quello delle persone in isolamento domiciliare dove si trovano in 676 (+50 rispetto a venerdì). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 186.082 Test (+3.976 Rispetto a venerdì).

Molise Campania



Notevole incremento di positivi in Campania. Secondo il bollettino delle ultime 24 ore sono stati infatti 243 contro il 171 di ieri: ma si registra una drastica riduzione di tamponi effettuati con 3.405 rispetto al dato precedente di 7.632. Il totale dei positivi in Campania sale a 10.503 rispetto ad un complessivo di 544.020 tamponi. Si registra una vittima, il totale dei deceduti arriva a 457. 20 i guariti del giorno, per un dato complessivo dii 5.149.

Puglia

Aumentano i casi di contagio in Puglia: su solo 1.895 tamponi, circa la metà dei giorni scorsi, sono stati registrate 81 positività, 37 in provincia di Bari, 14 nella Bat, 25 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. C’è stato anche un decesso in provincia di Taranto, sono quindi 580 le vittime pugliesi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 376.960 test; 4306 sono i pazienti guariti; 2.189 i casi attualmente positivi di cui 212 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.075.

Basilicata

Sette dei 409 tamponi esaminati in Basilicata tra sabato scorso e ieri sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che “i lucani attualmente positivi sono 92”. Le persone guarite sono nove, mentre quelle ricoverate sono otto, tre al “San Carlo” di Potenza e cinque (una in terapia intensiva) al “Madonna delle Grazie” di Matera. Dall’inizio dell’emergenza in Basilicata sono morte per il coronavirus 28 persone e 391 sono guarite. In totale, sono stati analizzati 66.927 tamponi, 66.255 dei quali sono risultati negativi.

Calabria

Leggera flessione rispetto a ieri dei nuovi casi in Calabria, anche se a fronte di un minor numero di tamponi processati. Su 920 esami (contro i 1.632 di ieri), i nuovi positivi sono 12 (ieri erano 22). I casi attivi passano a 468, 7 in più rispetto a ieri per effetto di 5 nuove guarigioni con il totale che arriva a 1.278. Complessivamente, da inizio pandemia, sono stati effettuati 184.501 tamponi con 1.844 positivi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 4 mentre quelle nei reparti sono 30; 434 gli isolati a domicilio. Le vittime sono 98.

Sicilia Sardegna

Ci sono 2 decessi in Sardegna e 64 nuovi casi, secondo l’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Le vittime sono un uomo di 65 anni, deceduto nella giornata di ieri in provincia di Nuoro e una donna novantenne della provincia di Sassari. Le vittime nell’Isola salgono a 143 in tutto. I pazienti ricoverati in ospedale sono 98 (+2), in aumento anche quelli in terapia intensiva saliti a 20 (+2), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.596 e 1.446 quelle finora guarite. Dei 3.303 casi positivi complessivamente accertati, 531 (+17) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 325 (+5) nel Sud Sardegna, 231 a Oristano, 338 (+28) a Nuoro, 1.878 (+14) a Sassari. Dall’ultimo aggiornamento, sono stati 1082 i tamponi eseguiti.