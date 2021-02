Sono 13.452 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 14.931. L’Italia supera così i 2,8 milioni di casi. Le vittime sono invece 232, ieri erano state 251, per un totale di 95.718 vittime dall’inizio dell’epidemia..

Sono stati 250.986 i test (molecolari e antigenici) effettuati contro i 306.078 di ieri. Il tasso di positività è del 5,4%, ieri era stato del 4,8% (quindi c’è un aumento dello 0,6% in 24 ore).

Aumentano i ricoveri in terapia intensiva: trentuno persone in più, sono 2.094 in totale. Gli ingressi giornalieri sono stati 125. Nei reparti ordinari sono ricoverate ora 17.804 persone, in aumento di 79 unità rispetto a ieri. I dimessi e guariti sono 2.324.633, con un incremento di 8.946 unità. In isolamento domiciliare ci sono ora 368.997 persone, con un aumento di 4.162 nelle ultime 24 ore.

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

LIGURIA

Altre 4 vittime per il Covid in Liguria, tra i 72 e gli 86 anni, con 266 nuovi contagi emersi dopo 2.768 tamponi molecolari e 1.781 test antigenici, per un’incidenza del 5,8% su tutti i 4.549 test effettuati. Risale di misura il numero dei ricoverati: sono ora 570 gli ospedalizzati (+8), 54 dei quali sono in terapia intensiva (+1, sono 4 gli ingressi del giorno). In lieve risalita il numero dei positivi, che sono 5.792 (+9).



LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige, dove fino al 28 febbraio è in vigore un lockdown duro causa un elevato contagio, nella giornata di ieri sono emersi 313 i nuovi casi di Covid-19 su 6.530 tamponi processati (numero inferiore rispetto ai giorni scorsi). Resta molto alto il dato dei decessi giornalieri, ieri 6, per un totale di 980 persone morte dal 12 marzo 2020, data del primo decesso collegato al coronavirus in provincia di Bolzano. Delle nuove positività, 212 sono emerse su 2.148 tamponi molecolari esaminati e 101 su 4.382 test antigenici effettuati. Su 193.983 persone sottoposte al tampone molecolare, 41.694 sono risultate positive e 28.634 sono guarite. Per quanto concerne i test antigenici su 722.051 effettuati, 21.496 persone sono state testate positive. Stabile ma sempre preoccupante è il numero dei pazienti Covid ricoverati: 246 si trovano nei normali reparti ospedalieri, 42 necessitano delle cure della terapia intensiva (altri 3 sono ricoverati all’estero) e 163 si trovano in strutture private convenzionate.



FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 219 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,33%. Sono inoltre 1.677 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi (3,88%). I decessi registrati sono 8; scendono i ricoveri nelle terapie intensive (57) mentre quelli negli altri reparti sono 350. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.764, con la seguente suddivisione territoriale: 624 a Trieste, 1.377 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. I totalmente guariti sono 60.037, i clinicamente guariti 1.888, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 8.867.



VENETO

Torna sotto quota mille il numero di contagi quotidiani in Veneto: dopo l’impennata di ieri, il bollettino regionale segnala 718 nuovi casi in 24 ore, con totale a 326.597. Si registrano inoltre 11 morti, con totale a 9.712. Stazionaria la situazione clinica, con 2 pazienti in meno nei reparti ordinari (1.209 ricoverati), mentre risalgono di 2 i ricoveri nelle terapie intensive (135). Tornano a salire gli attuali contagiati, oggi 22.085 (+298).

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.852 i nuovi positivi in Emilia-Romagna; 914 i guariti. I decessi sono 41. L’età media dei nuovi positivi è di 41,7 anni. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.714 tamponi molecolari, per un totale di 3.283.741. A questi si aggiungono 7.635 tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 914 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 199.647.

TOSCANA

In Toscana sono 968 i nuovi casi di positività al Covid (943 confermati con tampone molecolare e 25 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 148.821 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 130.060 (87,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 14.363 tamponi molecolari e 5.314 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,9% è risultato positivo. Sono invece 11.318 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 14.215, +3,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 891 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 147 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 15 nuovi decessi: 6 uomini e 9 donne con un’età media di 82,5 anni.



UMBRIA

Sono stati 270 i nuovi positivi registrati in Umbria nell’ultimo giorno. Lo riporta il sito della Regione. Segnalati 231 guariti e 11 morti, con gli attualmente positivi ora 8.548, 28 più di ieri. I tamponi analizzati sono stati 3.368 e 2.244 i test antigenici. Con un tasso di positività totale del 4,8 per cento (ieri 7,67) e dell’8 per cento sui soli molecolari (10,9). I ricoverati in ospedale sono 551, sei in più, 83 dei quali in terapia intensiva (tre in meno).

LAZIO

Su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (-2.399) e quasi 15 mila antigenici per un totale di oltre 24 mila test, si registrano 1.048 casi positivi (+127), 15 i decessi (-17) e +1.040 i guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, mentre aumentano i casi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. “I casi a Roma città scendono sotto quota 400. Aumentano i casi rispetto a domenica scorsa. La Ciociaria è fortemente attenzionata”, commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24ore ci sono 488 casi di positività al coronavirus tra le nuove diagnosi nelle Marche con oltre la metà dei contagi in provincia di Ancona (262). Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nell’ultima giornata sono stati “testati 5.876 tamponi: 4.087 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.123 nello screening con percorso Antigenico) e 1.789 nel percorso guariti (rapporto positivi/testati pari all’11,9%)”. Nel Percorso Screening Antigenico sui 2.123 test, 148 casi da sottoporre poi al molecolare (rapporto positivi/testati al 7%).

ABRUZZO

Continua il rapido aumento dei ricoveri in Abruzzo, che passano dai 642 di ieri ai 662 di oggi. Le terapie intensive arrivano a quota 76 e si avvicinano al record di 77 registrato a novembre. Il tasso di occupazione dei posti letto di rianimazione raggiunge il 40,2%, a fronte di una soglia di allarme del 30%. Nelle ultime ore in terapia intensiva c’è un paziente in più rispetto a ieri, al netto di decessi, dimissioni e nuovi accessi. In area medica ci sono 586 pazienti, cioè 19 in più rispetto a ieri. In questo caso il tasso di occupazione dei posti letto è del 39% circa e si avvicina al livello di allerta del 40%. Gli altri 12.262 attualmente positivi (+421) sono invece in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CAMPANIA

Resta ancora stabile la curva dei contagi in Campania. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 1.658 (di cui 215 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi nelle ultime 24 ore su 20.254 tamponi positivi. Ieri il tasso di incidenza era 8,02%, oggi è 8,18%. Quattordici le persone decedute – 9 nelle ultime 24 or e 5 morte in precedenza – e 702 le persone guarite. Quanto alla situazione dei posti letti, aumentano i posti letto occupati nelle terapia intensive – si passa dai 112 di ieri ai 120 di oggi – e aumentano anche i posti letto occupati di degenza, ieri erano 1289 mentre oggi sono 1300.

MOLISE

BASILICATA

Un decesso nelle ultime 24 ore in Basilicata e 66 nuovi contagi a fronte di 1.092 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19 processati. Lo fa sapere la task force regionale. Sono 32 le persone guarite. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.361, di cui 3.279 in isolamento domiciliare. Le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 82, di cui 4 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 7.083 test per l’infezione da Covid, sono stati registrati 758 casi positivi: 336 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 99 in provincia di Foggia, 78 in provincia di Lecce, 118 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione. Sono stati inoltre registrati 6 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Foggia, uno in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.494.986 test, 103.496 sono i pazienti guariti e 33.198 sono i casi attualmente positivi.



CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 536.992 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 568.643. Le persone risultate positive al coronavirus sono 36.586 (+170 rispetto a ieri), quelle negative 500.406″. Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 666 (+1 rispetto a ieri), i guariti sono 29.553 (+400 rispetto a ieri), i ricoveri sono 183 (+5 rispetto a ieri).

SICILIA

SARDEGNA

Sono 40.688 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 33 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 718.833 tamponi, per un incremento complessivo di 1.533 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 2,1%. Si registrano 4 decessi (1.113 in tutto). Sono invece 275 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-2), mentre sono 26 (-3) i pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.907. I guariti sono complessivamente 26.136 (+101), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 231. Sul territorio, dei 40.688 casi positivi complessivamente accertati, 9.603 (+23) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.512 nel Sud Sardegna, 3.453 (+3) a Oristano, 8.105 a Nuoro, 13.015 (+7) a Sassari.