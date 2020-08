Aumentano ancora i nuovi casi persone positive al coronavirus anel nostro paese: oggi si contano 947 casi di contagio da Covid-19 in più, ieri erano stati 845 i nuovi positivi e 6 i morti. Lo ha comunicato il ministero della Salute. I casi totali salgono quindi a 257.065.

Nelle ultime 24 sono morte altre 9 persone a causa del coronaviurs. Lo riporta il ministero della Salute. Il bilancio sale così a 35.427 vittime. Ieri i decessi erano stati 6.

Veneto

Ottanta nuovi contagi e un decesso: è l’aggiornamento sui casi di coronavirus fornito dalla Regione Veneto. Il totale dei tamponi Covid positivi registrati è pari a 21.650, i casi attualmente positivi sono 1.865, mentre il totale dei negativizzati virologici è di 17.683. I deceduti in Veneto sono complessivamente 2.102.

Lombardia

In Lombardia i nuovi casi positivi sono 174 (di cui 26 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. In terapia intensiva: 17 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 149 (-6). Il totale complessivo dei decessi è di 16.852 (+6). I tamponi effettuati: 10.703, totale complessivo: 1.456.936.

Dal bollettino emerge che sono 54 i nuovi casi positivi a Milano (31 in città) numero in crescita rispetto al + 47 di ieri. Tutte le province della regione più colpita dal Covid hanno di nuovo dei casi: Bergamo: 17; Brescia: 28; Como: 8; Cremona: 9; Lecco: 5; Lodi: 4; Mantova: 8; Monza e Brianza: 18; Pavia: 4; Sondrio: 1; Varese: 7. Del totale dei nuovi 174 casi, 26 sono ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico. I guariti/dimessi salgono a un totale complessivo di 75.546 (+97), di cui 1.284 dimessi e 74.262 guariti. Una persona in più è in terapia intensiva (in tutto sono 17). Il totale dei decessi è 16.852 (+6).

Piemonte

Nessun decesso è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane di 4142 deceduti risultati positivi al virus. Sono invece 32.260 (+ 39 rispetto a ieri), i casi di persone finora risultate positive

Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.290 tamponi. Sono stati registrati 5 nuovi casi positivi. Il numero delle persone positive al coronavirus pertanto sale a 2.837. Sono sette i pazienti Covid-19 attualmente ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private e altro sei si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. Un unico paziente si trova in terapia intensiva.

Rimane stabile a 292 il numero dei decessi complessivi. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.857 (delle quali 354 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Le persone guarite sono 3.294.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 254 (24 più di ieri). Due sono i pazienti che risultano in cura in terapia intensiva e nove sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 36 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.583: 1.447 a Trieste, 1.112 a Udine, 783 a Pordenone e 237 a Gorizia, alle quali si aggiungono quattro persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2.981, i clinicamente guariti sono 11 e le persone in isolamento 232. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.708 casi di positività, 82 in più rispetto a ieri. Il numero di tamponi anche oggi supera i 10mila, mentre l’indice di trasmissione (Rt) a 14 giorni è di 0,45, sotto la media nazionale, fissata a 0,83. Lo riferisce la Regione Emilia-Romagna specificando che, degli 82 nuovi casi, 52 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 31 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 32 i nuovi contagi collegati a vacanze o rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Non si registra alcun decesso in tutto il territorio dell’Emilia-Romagna. Il numero rimane dunque invariato: 4.455.

Umbria

Dopo i 17 di ieri, sono 22 i nuovi casi di coronavirus accertati nell’ultimo giorno in Umbria. Con dieci guariti in più (1.393 in tutto), arrivano quindi a 129 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Nessuno dei nuovi contagiati ha avuto bisogno del ricovero: restano complessivamente 11 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti. Eseguiti 1.356 nuovi tamponi nelle ultime 24 ore, 139.407 in tutto.

Toscana

Sono 11.063 i casi di positività, 79 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 79 casi odierni è di 34 anni circa, il 68% è asintomatico. Delle 79 positività odierne, 20 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero di cui 18 per motivi di vacanza (più 8 contatti). 19 casi sono riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana. Il 33% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 487.880, 4.154 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 878, +9,6% rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 9.046 (81,8% dei casi totali). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Marche

Nelle Marche continua a salire giorno per giorno il numero dei nuovi positivi: 17 nelle ultime 24 ore (erano stati 13 quelli comunicati ieri), rispetto ai 1.290 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi. Gli ultimi casi individuati comprendono rientri dall’estero e chi si è infettando venendo a contatto con loro, screening del percorso sanitario e persone che sono diventate positive partecipando a cene e feste. Lo si apprende dal primo bollettino del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Il totale dei casi finora accertati sale così a 7.095, numero che tiene conto anche dei focolai individuati all’Hotel House di Porto Recanati (Macerata) e nel comune pesarese di Montecopiolo.

Abruzzo

Impennata di contagi in Abruzzo: 23 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Insieme a quello del 7 agosto (34 casi) è uno dei dati più alti degli ultimi tre mesi. Aumentano bruscamente gli attualmente positivi, che salgono a quota 289. Dal 14 agosto ad oggi sono stati 59 i nuovi casi: il totale regionale sale a 3.604. I guariti sono 2.843. Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dal 28 luglio.

Lazio

“Oggi nel Lazio si registrano 137 casi e un decesso. Di questi oltre la metà sono casi di rientro e oltre il 35 per cento dai rientri dalla Sardegna”. Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Gli altri casi di importazione – ha spiegato – provengono: quattro dalla Grecia, tre dall’Emilia-Romagna, tre da Bulgaria, tre dalla Sicilia, due da Malta, due da Romania, tre dalla Spagna, uno dalla Croazia e uno dall’Argentario. I drive-in – ha informato D’Amato – saranno operativi anche nelle giornate di sabato e domenica”. Inoltre “nel primo giorno di attività sono stati già 1.300 i test di sieroprevalenza effettuati al personale scolastico del Lazio. Già ricevute oltre 10 mila prenotazioni. Il test verrà eseguito anche al personale ausiliario, delle mense e del trasporto scolastico”.

Basilicata

Nessun nuovo caso in Basilicata, dove ieri sono stati processati 460 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, risultati tutti negativi. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono state registrate 10 guarigioni: 1 persona residente in Basilicata e 9 tra i cittadini stranieri in isolamento in una struttura dedicata della regione. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 11 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Intanto, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è ricoverata 1 persona di nazionalità estera e proveniente da Stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Puglia

Sono 35 i nuovi casi registrati in Puglia. C’è anche un neonato, ricoverato all’ospedale Giovanni XXIII di Bari. In totale sono stati effettuati 2931 test. 3996 sono i pazienti guariti, 419 sono i casi attualmente positivi. I casi registrati nelle ultime ore, sono prevalentemente attribuibili a rientri dall’estero o a loro contatti. Per quanto riguarda Bari (dove si è registrato il maggior numero di casi), il direttore generale dell’Asl, Antonio Sanguedolce, ha spiegato che “Si tratta in buona parte di rientri dall’estero, 5 dalla Grecia, 1 da Spagna e 1 da Malta e 3 contatti stretti di casi già in sorveglianza”.

Campania

“Sono 68 i contagi registrati oggi in Campania: 14 a Napoli: 3 dall’estero, 6 provenienti da strutture turistiche della Sardegna e 5 residenti. A Caserta contagi provenienti da Spagna e Sardegna. Anche a Salerno contagi provenienti dall’estero”. Questo il bilancio che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha tracciato in una diretta sui Facebook. “Ci dobbiamo preparare ad accogliere pazienti sintomatici e quindi a riaprire le strutture sanitarie. Da lunedì riapre il Covid center di Napoli all’ospedale Loreto Mare. Non possiamo essere colti di sorpresa”, ha spiega to.