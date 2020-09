ALTO ADIGE

Sono 21 i nuovi casi in Alto Adige. Nella giornata di ieri su 1.530 tamponi esaminati nei laboratori dell’azienda sanitaria altoatesina, 21 hanno dato esito positivo per un totale negli ultimi 8 giorni di 240 nuovi contagi. In provincia di Bolzano su 85.316 persone sottoposte a test, 3.301 sono risultate positive al Covid-19. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali sono 17, uno di essi necessita delle cure della terapia intensiva. I decessi sono fermi dai primi di giugno a 292. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.730 mentre quelle giudicate guarite sono 2.587.

PIEMONTE

Nessun decesso, ma 98 nuovi contagi: è questo il quadro dell’emergenza in Piemonte nelle ultime 24 ore. Le vittime dall’inizio della pandemia, secondo i dati diffusi dall’Unità di crisi regionale, restano dunque 4.154, mentre i positivi salgono a 34.339. Sono 49 i piemontesi guariti rispetto a ieri, per un totale di 27.499, con altri 360 in via di guarigione. Lieve incremento dei ricoverati, 7 in terapia intensiva (+1) e 142 non in terapia intensiva (+2). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.177. I tamponi diagnostici finora processati sono 668.312, di cui 373.272 risultati negativi.

VENETO

Il Veneto si registrano 173 nuovi contagi rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.782 e 4 nuovi decessi, che porta il totale a 2.162.

Lo riporta il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono 3.093, 48 in più rispetto a ieri.

LOMBARDIA

Sono 211 i nuovi casi positivi registrati oggi in Lombardia a fronte di quasi 15mila tamponi con una percentuale dell’1,41%. Cinque le vittime. Si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+134). Elevato il numero di tamponi effettuati (14.926). Nessun contagio a Cremona. I tamponi effettuati sono stati esattamente 14.926, per un totale complessivo di 1.943.336. Dei 211 nuovi positivi, 25 sono ‘debolmente positivi’ e 10 trovati a seguito di test sierologico.

TOSCANA

Si conferma all’1,1, già registrato anche ieri, la percentuale di aumento dei casi in Toscana dove complessivamente sono 13.812 i positivi da inizio pandemia, 147 in più rispetto al giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.704 (70,3% dei casi totali). Oggi non si registrano nuovi decessi: il dato complessivo da inizio pandemia è di 1.152 morti.

EMILIA ROMAGNA

Sono 115 – di cui 50 asintomatici – i nuovi casi di positività registrati dai ieri in Emilia-Romagna dove il numero complessivo dall’inizio dell’epidemia si attesta a quota 34.340 e dove, nelle ultime 24 ore, sono morte due persone: una donna di 90 anni in provincia di Parma e un uomo di 87 anni in quella di Ravenna.

MARCHE

Sono 31 i positivi al coronavirus su 921 nuove diagnosi registrati nelle Marche nelle ultime 24ore: 15 in provincia di Ancona, 10 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Pesaro Urbino e 2 in provincia di Macerata. Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Albania e Romania), 14 contatti in ambito domestico, 2 soggetti sintomatici, 5 contatti stretti di casi positivi, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo, 1 rientro dalla Sardegna e 2 casi in fase di verifica. Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.458 tamponi: 921 nel percorso nuove diagnosi e 537 nel percorso guariti.

ABRUZZO

La Regione Abruzzo comunica che nella giornata di oggi in Abruzzo sono 43 i tamponi positivi. Nella breve nota viene sottolineato che i dati dei laboratori, però, non sono stati elaborati, per cui non è detto che si tratti di 43 nuovi casi. Nel conteggio, infatti, potrebbero essere compresi anche i tamponi di controllo su pazienti positivi già noti. Ieri la Regione aveva prima annunciato che non sarebbero stati elaborati e di conseguenza trasmessi i dati sui positivi al coronavirus nelle giornate di ieri ed oggi, e poi qualche ora dopo fatto sapere che ieri erano 28 i contagi ma che, come detto oggi, non è sicuro che siano 28 perchè in quel numero potrebbero essere compresi tamponi di controllo a pazienti positivi già noti.

CAMPANIA

Sono 171 i nuovi contagi da Coronavirus accertati in Campania nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 7.632 tamponi, per un totale di 540.615 da inizio epidemia.



PUGLIA

Sono 50 i casi positivi registrati oggi in Puglia su 2.777 test: 29 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Inoltre è stato registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 375.065 test, 4.287 sono i pazienti guariti e 2.128 sono i casi attualmente positivi.

SARDEGNA

Sono 3.239 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 72 nuovi casi, 53 rilevati attraverso attivita’ di screening e 19 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in tutto. In totale sono stati eseguiti 170.395 tamponi, con un incremento di 1.276 test rispetto all’ultimo aggiornamento.