Cala ancora il numero dei nuovi casi di coronavirus che oggi sono 190. Ieri se ne erano registrati 219 e 249 sabato. Un dato in parte dovuto all'”effetto weekend”: solo 24.253 tamponi testati nelle ultime 24 ore, contro una media giornaliera di oltre 50mila. Il totale sale così a 244.624.

Forte aumento invece del numero di decessi (sempre oscillante, per via soprattutto dei ritardi di comunicazione), 13 oggi contro i 3 di ieri (di cui 8 in Lombardia), per un totale di 35.058. I guariti sono 213 in un giorno (ieri 143), e arrivano a 197.162. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Torna a calare il numero dei malati attuali, 36 in meno oggi contro i 72 in più di ieri, per un totale che scende a 12.404. Mentre dopo il segno meno di ieri, salgono i ricoveri ordinari, di appena 2 unita’, 745 in tutto. Ancora in discesa invece le terapie intensive, 2 in meno oggi, 47 in totale, ormai quasi l’1% rispetto al picco massimo con oltre 4.000 posti occupati ad aprile.

Salgono a 174 i medici morti in Italia per Covid-19. La Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, aggiorna il suo ‘elenco cadutì con il nome di Pierluigi Cecchi, medico pediatra.

La situazione regione per regione

Lombardia

Nelle ultime 24 ore 8 morti – dopo che ieri si erano registrati per la prima volta zero decessi – e 56 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia. Sono i dati del bollettino di oggi, rilasciato dalla Regione. Dal report emerge che, dei 56 nuovi casi registrati, 12 sono emersi a seguito di test sierologici e 11 risultano “debolmente positivi'” I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.288, e portano il totale complessivo a 1.206.495. Secondo i dati di oggi aumentano di 147 i guariti, che diventano in totale 71.611, di cui 69.620 guariti e 1.991 dimessi. Sul fronte ospedaliero calano di 1 i ricoverati in terapia intensiva, che adesso sono 21, e salgono di 3 i ricoverati in altri reparti, in totale 151. Con gli 8 decessi delle ultime 24 ore, il totale dei morti registrati in Lombardia sale a 16.796.

Veneto

Non si ferma la ripresa dei contagi in Veneto, dove si registrano altri 42 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, portando il dato complessivo a 19.649 dall’inizio dell’epidemia. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso: il numero delle vittime è fermo a 2.050 (tra ospedali e case di riposo). Con i nuovi focolai sale conseguentemente il numero dei soggetti posti in isolamento domiciliare (+100), che ora tocca quota 1.694. Molti dei nuovi positivi (26) fanno riferimento alla provincia di Padova. Leggero incremento (+2) nei pazienti con Covid ricoverati nei normali reparti, 132, mentre è stabile, 7, quello dei ricoverati nelle terapie intensive.

Piemonte

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 120, due in meno di ieri. Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati quattro nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.356. I totalmente guariti ammontano a 2.891, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 92. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Alto Adige

Nuovo caso di coronavirus in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore su 631 tamponi effettuati, uno ha dato esito positivo facendo così salire il dato complessivo a 2.684. Negli ospedali altoatesini scendono a cinque i pazienti ricoverati, due in meno rispetto allo scorso fine settimana. Nessuno necessita di cure in terapia intensiva. Il numero dei decessi da circa 50 giorni è rimasto fermo a 292 (117 sono le morti avvenute nelle case di riposo). Sempre bassi i numeri delle persone guarite che sono 2.291, una sola in più rispetto a ieri.

Liguria

Emilia Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 29.220 casi di positivita’, 42 in più rispetto a ieri, di cui 27 persone asintomatiche individuate nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. La gran parte dei nuovi contagi sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. Segnalati tre nuovi decessi (2 uomini e una donna) in provincia di Piacenza, in quella di Parma e nel Bolognese. I tamponi effettuati da ieri sono 2.302, per un totale di 578.586. A questi si aggiungono anche 1.040 test sierologici. I guariti salgono a 23.645 (+7): l’81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 1.298 (32 in più di ieri).

Toscana

Un nuovo caso, a Livorno, un guarito e un decesso, un uomo di 78 anni in provincia di Firenze. Sono i numeri del bollettino quotidiano sull’andamento dell’epidemia Covid-19 in Toscana, dove dall’inizio dell’emergenza sanitaria i cittadini risultati complessivamente positivi al coronavirus hanno raggiunto con oggi quota 10.375. Le persone al momento ancora malate sono 324 (-0,3 per cento rispetto a ieri), i guariti complessivi diventano 8.921, l’86 per cento dei totali.

Abruzzo

Sono sei i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 3.342. I nuovi contagi sono così distribuiti: uno in carico alla Asl de L’Aquila dove se ne contano 245 in totale, quattro alla Asl di Chieti dove il totale è di 832 e uno a Pescara dove sono 1.601. Alla Asl di Teramo i casi di Covid registrati sono 636, gli altri 26 sono di fuori regione, mentre di due non si sa la provenienza. Nessun decesso oggi, con il totale che resta di 468; terapie intensive vuote e 13 i pazienti ricoverati (uno in meno rispetto a ieri). Leggero aumento, invece, delle persone in isolamento domiciliare: sono 108, 5 in più di ieri. I guariti, con i due casi registrati nelle ultime 24 ore, salgono a 2.753.

Marche

Nessun nuovo caso di positività oggi nelle Marche, su 185 diagnosi compiute. Lo rende noto il Gores, il gruppo operativo regionale che coordina l’emergenza sanitaria. In tutto sono stati effettuati 299 tamponi: oltre ai 185 per nuove diagnosi, 114 riguardano il percorso guariti. I casi positivi dall’inizio dell’emergenza sono 6811.

Lazio

“Oggi nel Lazio registriamo un dato di 14 casi. Di questi, 11 sono di ‘importazione'”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, precisando che i casi di ‘importazione’ sono, nel dettaglio, 4 casi di nazionalità del Bangladesh, uno dal Venezuela, tre dall’India, uno dal Montenegro, uno dalla Tanzania e uno dalla Romania.

E il bollettino dell’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio fa sapere che “sono 885 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio, 175 i ricoverati non in terapia intensiva” e “9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 701, i deceduti sono 851, il totale dei guariti 6.714 e il totale dei casi esaminati 8.450”.

Sardegna

Sono 1.379 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale non si registrano nuovi contagi e resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 7, nessuno in terapia intensiva, mentre 5 sono le persone in isolamento domiciliare.

Puglia

Nessun nuovo caso di contagio da coronavirus né vittime per Covid: è l’esito dell’aggiornamento del bollettino sanitario in Puglia. Dopo quattro giorni, in cui sono stati rilevati sedici nuovi casi di contagio (molti dei quali di importazione per persone arrivate in Puglia dall’estero), oggi nella regione non se ne registrano altri, sebbene su un numero più limitato di tamponi. Non sono stati registrati nemmeno decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 216.402 test e sono stati accertati 4557 positivi. Sono stati 3.930 i pazienti guariti e 548 i deceduti con tasso di letalità del 12 per cento. Sono 79 i casi attualmente positivi di cui 14 ricoverati, gli altri in isolamento domiciliare

Basilicata

I 251 tamponi analizzati tra sabato scorso e ieri in Basilicata hanno confermato “la positività di tre cittadini stranieri attualmente in isolamento domiciliare in Basilicata”: lo ha reso noto la task force regionale. I tre – che sono migranti trasferiti nei giorni scorsi in Basilicata – si aggiungono ai “lucani attualmente positivi”, che sono due e sono entrambi in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata ci sono stati 28 morti a causa del coronavirus e 372 guariti.

Campania

Sei nuovi positivi su 276 tamponi effettuati oggi in Campania. Li annuncia il Bollettino ordinario dell’Unità di crisi regionale. Il totale dei positivi sale cosi’, in regione, a 4.833 mentre quello dei tamponi a 312.536. Il Bollettino comunica, sempre in riferimento a oggi, anche zero decessi, che restano fermi a quota 433, e 4 guariti. Questi ultimi sono in totale 4.104.

Calabria

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 108.623 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.239 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 107.413”. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria. “Territorialmente – prosegue- i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 2 in reparto; 2 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 17 in isolamento domiciliare; 435 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 1 in reparto; 17 in isolamento domiciliare; 260 guariti; 19 deceduti. Crotone: 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 1 in isolamento domiciliare; 80 guariti; 5 deceduti”.