In Italia nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.499 nuovi casi, contro i 2.548 di ieri. Lo comunica il ministero della Salute nel consueto bollettino sull’emergenza Covid-19. Nuovo record assoluto dei tamponi: oggi sono 120.301 (duemila più di ieri). Il totale dei casi sale a 319.908. I ricoveri in terapia intansiva sono 294, 3 più di ieri. Stabili i decessi, oggi 23 (ieri 24), per un totale di 35.041. I guariti sono 1.126 (ieri 1.140), e sono 229.970 in tutto.

VALLE D’AOSTA

Salgono a 77 i casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta, otto in più rispetto a due giorni fa. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione sulla base dei dati forniti dall’Usl. Dei contagiati otto sono ricoverati all’Ospedale Parini di Aosta e 69 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 48 ore sono stati 253.

LOMBARDIA

Sono 307 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia (di cui 27 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico) mentre nelle ultime 24 ore sono stati 4 i decessi, facendo così salire il totale di morti a 16.964 dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione. I tamponi effettuati sono stati 19.842, per un totale di 2.153.477. Quanto ai pazienti guariti/dimessi sono 81.228 (+304), di cui 1.419

dimessi e 79.809 guariti. In aumento i ricoverati in terapia intensiva: 39 (+4) mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 302 (+4).

VENETO

Sono 191 i nuovi positivi al coronavirus trovati in Veneto nelle ultime 24 ore (28.087 in totale dall’inizio dell’emergenza). Dopo l’impennata di ieri il Veneto continua a registrare un numero di contagi particolarmente elevato. In isolamento domiciliare si trovano ora 9.858 cittadini, di cui 176 pazienti sintomatici su 4.027 positivi, il 4,37%. “Il dato si muove – ha spiegato il governatore del Veneto Luca Zaia presentando i dati nel corso di un punto stampa – eravamo abituati a percentuali più basse, ma spesso ci sono positivi asintomatici al Covid. Moltissimi testati sono asintomatici, alcuni hanno sintomi dell’influenza ma non del Coronavirus. Va preso in considerazione questo dato”.

ALTO ADIGE

Sono 19 i nuovi casi di coronavirus in Alto Adige. Su 1.749 tamponi esaminati ieri nei laboratori dell’azienda sanitaria provinciale, ventuno hanno dato esito positivo facendo così salire il dato complessivo delle persone testate positive a 3.589. Dall’inizio dell’emergenza, in provincia di Bolzano sono state sottoposte a test 93.443 persone. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 28 (nessuno è in rianimazione) mentre è pari a 30 il numero delle persone in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I decessi restano 292 e stabili attorno a 1.700 sono i soggetti posti attualmente in quarantena. Le persone guarite sono 2.710, sedici in più rispetto a ieri.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 812. Due pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. Purtroppo sono stati registrati due ulteriori decessi, quindi il totale sale a 353. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 66 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.789, i totalmente guariti ammontano a 3.624.

TOSCANA

In Toscana sono 15.194 i casi di positività al Coronavirus, 223 in più rispetto a ieri (87 identificati in corso di tracciamento e 136 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 223 casi odierni è di 37 anni circa (il 24% ha meno di 20 anni, il 33% tra 20 e 39 anni, il 22% tra 40 e 59 anni, il 15% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Delle 223 positività odierne, 4 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero. Il 56% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 10.398 (68,4% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 757.609, 8.873 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 3.631, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 127 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (2 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

MARCHE

“Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.119 tamponi: 1.183 nel percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti. I positivi sono 42 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica”. Lo comunica la Regione Marche.

BASILICATA

Sedici nuovi casi positivi di coronavirus in Basilicata dove iero sono stati processati 933 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata è stata registrata la guarigione di 8 persone e il decesso di una persona residente a Marsicovetere (Potenza). I lucani attualmente positivi sono 264 di cui 254 in isolamento domiciliare. Sono 13 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane.

ABRUZZO

Sono complessivamente 4498 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 49 nuovi casi (di età compresa tra 4 e 97 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 481. Lo comunica l’assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3079 dimessi/guariti (+20 rispetto a ieri, di cui 13 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3066 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 938 (+27 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 203982 test (+2498 rispetto a ieri). Sono 58 pazienti (+6 rispetto a ieri) i ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 6 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 874 (+22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

CAMPANIA

Sono 392 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 8.482 tamponi. Si tratta del numero più alto registrato in un solo giorno in Campania dall’inizio dell’emergenza, superiore di due unità rispetto al numero di ieri. Sono 12.524 i casi complessivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 612.784 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che non si registrano nuovi decessi legati al coronavirus, con il totale che resta pertanto 463. Sono 42 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 6.315.

PUGLIA

Sono 72 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia su 3.949 tamponi processati oggi: 28 in provincia di Bari, 9 nella Bat 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. È stato registrato anche un decesso in provincia di Bari, salgono a 597 le vittime. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 417.465 test: sono 4.712 i pazienti guariti e 2.663 i casi attualmente positivi, di cui 236 ricoverati. Lo 05% dei positivi si trova in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972.

SARDEGNA

Sono 4.056 I casi di positività al Coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale, si registrano 60 nuovi contagi, 52 rilevati attraverso attività di screening e otto da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 155 in tutto. Finora nell’isola sono stati eseguiti 194.581 tamponi, con un incremento di 1.876 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 106 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (quattro in meno rispetto al dato di ieri), mentre sono 21 (+1) i pazienti terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.027. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.730 (+42) Pazienti guariti, più altri 17 guariti clinicamente.