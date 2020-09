Dopo la crescita di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (243), seguita da Lazio (197), Veneto (186) e Campania (149). A zero casi la Valle d’Aosta, mentre segnala zero anche l’Abruzzo che però comunica che non sarà possibile elaborare i dati oggi e domani, quindi si avrà il cumulativo lunedì (ieri aveva registrato 54 contagi). Il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia sale a 296.569, mentre con l’incremento odierno i decessi arrivano a 35.692. In crescita costante il numero dei guariti, 909 oggi (ieri 853) per un totale di 217.716. Anche per questo rallenta la crescita del numero degli attualmente positivi, oggi +704 contro i 1.044di ieri, e sono 43.161 in tutto. Sul fronte ricoveri, dopo giorni si registra una diminuzione di quelli ordinari, 7 in meno, 2.380 in tutto, mentre le terapie intensive tornano a salire dopo il calo di ieri e sono 7 in più, 215 totali. Le persone in isolamento domiciliare sono 40.566, 704 più di ieri.

TRENTINO ALTO ADIGE

In Alto Adige sono 26 i nuovi casi. Su 2.281 tamponi esaminati ieri, 26 hanno dato esito positivo, facendo così schizzare a 219 le positività negli ultimi sette giorni. Non ci sono nuove vittime – il dato di 292 è fermo ai primi di giugno – ma il contagio in provincia di Bolzano è tornato ad essere sensibile considerando anche che nella giornata di ieri erano stati comunicati 72 nuovi casi. In totale in Alto Adige le persone che hanno contratto il Covid-19, come da responso del tampone, sono 3.281. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 15 e altri due necessitano delle cure della terapia intensiva. Salgano da 38 a 44 i pazienti positivi che si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. In aumento anche i pazienti in isolamento domiciliare, 1.793. Le persone guarite sono 2.584, sei in più rispetto a ieri.

Stabile l’andamento dei contagi In Trentino: oggi i nuovi casi sono 22 casi, di cui 8 con sintomi e un minorenne. I tamponi analizzati ieri sono stati 2.375. Lo dice il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Nel dettaglio, le indagini epidemiologiche che da giorni stanno aiutando a mantenere circoscritti, per quanto possibile, i cluster individuati hanno rilevato altri 4 soggetti di cui 1 sintomatico, dice il rapporto. Sul fronte ricoveri, i pazienti oggi sono 10, nessuno è in rianimazione.

FRIULI VENZIA GIULIA

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 687 (10 più di ieri). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso (350 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute. Oggi sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.345: 1.569 a Trieste, 1.410 a Udine, 972 a Pordenone e 381 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.308, i clinicamente guariti sono 6 e le persone in isolamento 658. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.



PIEMONTE

È di un decesso, il primo dopo alcuni giorni, e 74 contagi il bilancio dell’emergenza Coronavirus nelle ultime 24 ore in Piemonte. Lo rileva l’Unità di crisi regionale, che segnala anche 50 guariti. Invariato il numero dei ricoverati, in terapia intensiva (6) come non in terapia intensiva (140). Le persone in isolamento domiciliare sono 2.158. I tamponi diagnostici finora processati sono 666.3091, di cui 369.272 risultati negativi. Dall’inizio della pandemia, in Piemonte ci sono stati 4.154 decessi, 34.241 contagi e 27.450 guariti.

VENETO

In Veneto si registrano 186 nuovi contagi, rispetto a ieri, con il totale che arriva a 25.609 e 5 nuovi decessi, che porta il totale a 2.158. Lo riporta il bollettino regionale. Gli attuali positivi sono 3.045, +36 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare si trovano 7.806 persone (+234), di cui 160 positive (+1). I ricoverati nei reparti non critici sono 176 (+9), di cui 125 positivi (+10); nelle terapie intensive vi sono 17 pazienti (+1) di cui 10 (+2) positivi.

EMILIA ROMAGNA

Altri 133 casi in più rispetto a ieri in Emilia-Romagna (con 8.998 tamponi), di cui 71 asintomatici. Ci sono due decessi, nel Piacentino: un uomo di 90 anni, di Fiorenzuola d’Arda, e una donna di 92 anni di Piacenza. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 4.438, +69, Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 4.245, 79 In più rispetto a ieri. Scendono invece i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva scendono a 19 (-2 rispetto a ieri), e i ricoverati negli altri reparti Covid a 174 (-8). Le persone guarite hanno raggiunto quota 25.313, +61 rispetto a ieri. Dei 133 nuovi casi, come dettaglia il bollettino della regione, 71 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 62 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 20 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, mentre il numero di casi di rientro da altre regioni è 10. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 37,7 anni.

TOSCANA

Hanno raggiunto quota 13.665 i casi di positività in Toscana, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l’1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.686 (70,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 668.896, 8.651 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 143 casi odierni è di 39 anni circa (il 25% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 44% tra 41 e 65 anni, il 6% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 61% è risultato asintomatico, il 31% con pochi sintomi. Delle 143 positività odierne, 11 casi sono ricollegabili a rientri dall’estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Spagna). Un caso è stato individuato grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 41% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

LAZIO

Rimane praticamente invariato il numero dei nuovi positivi nel Lazio: “Su 10 mila tamponi oggi si registrano 197 casi”, rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato. Ieri i nuovi casi erano stati 193 su quasi 11 mila tamponi. Dei 197 nuovi positivi di oggi, precisa D’Amato, 118 sono a Roma. Si registra anche un decesso. Ad oggi sono 5.538 i casi positivi, con 445 ricoverati, a cui si aggiungono 22 pazienti in terapia intensiva. Mentre sono 890 le persone morte con Covid. I pazienti in isolamento domiciliare sono 5.071, i guariti sono 7.751 e il totale dei casi esaminati è pari a 14.179. Lo riferisce l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio.



UMBRIA

Sono 33 i nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore in Umbria, su 1.767 tamponi. Dopo i 33 di ieri, si registrano altri 15 nuovi guariti, 1.633 totali, mente c’è un nuovo decesso, 83 in tutto. Il numero degli attualmente positivi dopo due giorni di calo torna a salire: oggi sono sono 477. Scendono da 32 a 31 i ricoverati, quattro dei quali (ieri erano 5) in terapia intensiva. I tamponi complessivamente eseguiti dall’inizio della pandemia sono 186.307.

MARCHE

Nelle Marche continua il trend di crescita dei nuovi casi: ne sono stati accertati 24 nelle ultime 24 ore, il 3% rispetto ai 702 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro-Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 relativi a persone non residenti in regione; questi casi comprendono 1 rientro dall’Ucraina, 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica. Lo si apprende dal primo bollettino giornaliero del Gores, il gruppo operativo che coordina l’emergenza sanitaria nella regione. Il totale dei casi finora accertati nelle Marche dall’inizio della pandemia sale così a 7.703.

CAMPANIA

Sono 149 i nuovi casi di Covid-19 emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 5.515 tamponi. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza supera le 10mila unità: sono 10.089, mentre sono 532.983 i tamponi complessivamente esaminati. L’Unità di crisi della Regione Campania comunica che è stato registrato un nuovo decesso legato al coronavirus. Il totale dei deceduti è 456. Sono 40 i nuovi guariti: il totale dei guariti in Campania dall’inizio dell’emergenza è 5.060.



BASILICATA

Dopo lo ‘zero’ di ieri, oggi la Basilicata fa registrare tre nuovi casi di contagio. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che il dato si riferisce agli ultimi 634 tamponi analizzati e che una persona residente a Calvello (Potenza) è guarita. Ora i lucani attualmente positivi sono 90, di cui 84 in isolamento domiciliare, mentre restano sette le persone ricoverate: un uomo che da diversi giorni si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera è “guarito” dal Covid-19 ma resta ancora ricoverato per altre patologie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria (in Basilicata il coronavirus ha causato 28 vittime mentre sono 388 le persone residenti in regione guarite) sono stati analizzati 66.518 tamponi, 65.853 dei quali sono risultati negativi.

PUGLIA

I casi positivi registrati oggi in Puglia sono 108 su 3.717 test. In particolare sono 40 in provincia di Bari, 12 in provincia BAT, 3 in provincia di Brindisi, 43 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. È stato inoltre registrato un decesso nella provincia di Barletta, Andria, Trani. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 372.288 test, 4.278 sono i pazienti guariti mentre 2.088 sono i casi attualmente positivi. La ASL Foggia sta monitorando costantemente la situazione di una residenza per anziani dove, al momento, sono stati registrati 8 casi positivi. Sono già stati attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Il servizio di Igiene sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi pomeriggio saranno sottoposti al tampone i restanti ospiti e tutto il personale per un totale di 80 persone.

SARDEGNA

Sono 59 i nuovi casi di Coronavirus in Sardegna, rilevati nell’ultimo aggiornamento dall’Unità di crisi regionale. Di questi, 27 si riferiscono al Nord dell’Isola, 4 alla Città Metropolitana di Cagliari, 12 alla provincia di Nuoro, 9 alla Provincia del Sud Sardegna e 7 a Oristano. Dall’inizio dell’emergenza a oggi sono stati registrati in tutto 3.167 casi di positività al Covid-19. Resta invariato il numero delle vittime, 141 in tutto. In totale sono stati eseguiti 169.119 tamponi, con un incremento di 2.396 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 91 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2 rispetto al dato di ieri), mentre sono 18 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.486. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.424 (+31) pazienti guariti, più altri 7 guariti clinicamente.