Sono 8.824 i test (molecolari e antigenici) positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 377. Ieri i positivi erano stati 12.415 e i morti lo stesso numero, 377. I test effettuati sono stati 158.674. Ieri erano stati 211.778. Il tasso di positività è al 5,6%, in leggero calo rispetto al 5,9% di ieri (-0,3%).

Dopo diversi giorni di calo, tornano a crescere le terapie intensive, +41 (ieri -17), con 142 ingressi giornalieri, e sono 2.544 in tutto. Ancora in diminuzione invece i ricoveri ordinari, -127 (ieri -27), che scendono a 22.884.

Controlli e sanzioni

Nel weekwnd le forze di polizia impegnate in tutta Italia nei controlli anti Covid hanno sanzionato 2.661 persone e 148 titolari di attività e denunciato 16 persone responsabili di aver violato la quarantena imposta dalla positività al virus. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Viminale, i controlli nei due giorni in questione hanno riguardato complessivamente 163.021 persone e 24.938 tra esercizi ed attività. Nella sola giornata di ieri, le persone controllate sono state 82.051, quelle sanzionate amministrativamente 1.325 e quelle denunciate per aver violato la quarantena 3. Sempre ieri, verifiche su 11.808 tra esercizi ed attività, con 65 titolari sanzionati e 27 chiusure.

VALLE D’AOSTA

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 435 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 66 dopo test antigenico), pari al 4 % dei 10.817 tamponi eseguiti, di cui 6783 antigenici. Dei 435 nuovi casi gli asintomatici sono 191 (43,9%). I casi sono così ripartiti: 123 screening, 210 contatti di caso, 102 con indagine in corso; per ambito: 41 Rsa/Strutture socio-assistenziali, 38 scolastico, 356 popolazione generale. Sono 19 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 6 verificatisi oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 8.419 deceduti.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Sono 112 i nuovi casi di positività al Covid 19 accertati sulla base di tamponi pcr, nelle ultime 24 ore, in Alto Adige. Con i 53 positivi accertati con test antigenici, il totale è di 165. Le persone che hanno contratto l’infezione rilevata con test pcr, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono, quindi, di 33.005.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.596 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,52%. Sono inoltre 397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 33 casi (8,31%). I decessi registrati sono 21; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 680. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

VENETO

Nelle ultime 24 ore in veneto sono stati riscontrati 998 nuovi positivi al coronavirus a fronte di 19.795 tamponi effettuati. L’incidenza è quindi del 5,04%. Lo afferma il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale a Marghera. I soggetti attualmente positivi sono 69.083, i ricoverati sono 3.015 di cui 2.661 in area non critica e 354 in terapia intensiva. “Si sono liberati 400 posti rispetto a momento massima occupazione”, conclude Zaia.

EMILIA – ROMAGNA

Come anticipato dall’assessore alla Sanità Donini in Emilia-Romagna i nuovi casi di coronavirus sono 1.153, mentre i decessi 51. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 203.141 casi di positività. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 9.980 tamponi (8.736 molecolari e 1.244 antigenici rapidi). La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’11,5%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani: il conteggio progressivo delle somministrazioni effettuate si può seguire in tempo reale on line, sul nuovo portale della Regione Emilia-Romagna

TOSCANA

In Toscana sono 345 i positivi al coronavirus in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.197 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 345 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 14% ha 80 anni o più. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 115.870 (90,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 5.057 tamponi molecolari e 1.837 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5% è risultato positivo. Sono invece 2.651 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 8.333, +1,6% rispetto a ieri. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 845 (29 in più rispetto a ieri, più 3,6%), 125 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,9%).

UMBRIA

Superano quota 700 i morti per il Covid in Umbria dall’inizio della pandemia, oggi 701, otto più di ieri. Il bollettino quotidiano aggiornato sul sito della Regione registra inoltre 94 nuovi positivi, 32.397 totali, e 112 guariti, 27.116, con gli attualmente positivi ora 4.580, 26 in meno rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 467, 549.289, con un tasso del 20 per cento in forte rialzo come succede ogni lunedì quando scende il numero dei test analizzati. Leggera crescita per i ricoverati, ora 333, quattro in più di ieri, mentre restano 49 quelli in terapia intensiva.

LAZIO

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 157 positivi nelle Marche, ma su poco più di un terzo di nuove diagnosi rispetto al giorno precedente (1.454 rispetto a 4.147) quando c’erano stati 440 casi. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nell’ultima giornata sono stati testati “2.340 tamponi: 1.454 nel percorso nuove diagnosi (di cui 984 nello screening con percorso Antigenico) e 886 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 10,8%)”. Tra i 984 test rapidi eseguiti nel Percorso Screening Antigenico, riscontrati 22 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 2%”. Quanto ai positivi da tampone molecolare, 62 sono stati riscontrati in provincia di Ancona, 37 in provincia di Ascoli Piceno, 25 nel Maceratese, 17 nel Fermano e 13 in provincia di Pesaro Urbino; tre i positivi residenti fuori regione. I casi comprendono 22 soggetti con sintomi; ci sono poi contatti in setting domestico (36), contatti stretti di casi positivi (48), in setting lavorativo (14), in ambienti di vita/socialità (7), in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (6), screening percorso sanitario (3). Per altri 16 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono complessivamente 39.422 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 107 nuovi casi, di cui 10 con età inferiore ai 19 anni. Si registrano anche 8 nuovi morti per un totale di 1.333. Due casi segnalati oggi si riferiscono ai giorni scorsi. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 26707 dimessi/guariti (+269 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11382 (-170 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza, sono stati eseguiti complessivamente 571413 tamponi molecolari (+6522 rispetto a ieri) e 7196 test antigenici (+5406 rispetto a ieri). Nel numero odierno dei tamponi molecolari è compresa una quota relativa al riallineamento dei dati dal primo gennaio scorso.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Sono 56 i tamponi positivi sui 701 analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 53 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione. Nei due giorni considerati sono morte altre due persone a causa del coronavirus (in totale sono 286), mentre altre 31 sono guarite (in totale sono 5.159 quelle che hanno superato la malattia. I lucani attualmente positivi sono 6.688, delle quali 6.598 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 90 persone: sei (quattro a Potenza e due a Matera) sono in terapia intensiva. Dall’inizio dell’epidemia, in Basilicata sono stati analizzati 199.894 tamponi, 185.142 dei quali sono risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 3.065 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e 403 casi positivi: 175 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia di Barletta, Andria,Trani , 117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto; 4 casi di residenti fuori regione e uno di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Sono stati inoltre registrati 26 decessi: 13 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, uno in provincia di Brindisi, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test, 51.443 sono i pazienti guariti e 55512 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA