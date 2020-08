Con 5.548 tamponi effettuati sono 50 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico. Non si sono registrate morti, e dunque il numero di decessi, come già ieri, resta invariato a 16.840.

Resta invariato a quattordici il numero dei pazienti in terapia intensiva mentre aumenta di tre il numero dei ricoverati negli altri reparti (in tutto 150).



Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi 18 agosto a Milano e nelle altre province

Ecco i dati divisi per provincia:

Milano: 15 (7 a Milano città)

Bergamo: 13

Brescia: 4

Como: 4

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 0

Mantova: 6

Monza e Brianza: 4

Pavia: 3

Sondrio: 0

Varese: 0