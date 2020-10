Sono 10.925 i nuovi casi di covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 402.536 da inizio pandemia. Il dato emerge dal bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 47, i ricoveri in terapia intensiva salgono di 67 unità (705 in totale), quelli in regime ordinario sono 439 in più, per un totale di 6617.

Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (2664), Campania (1410), Lazio (994), Piemonte (972) e Toscana (879).

VALLE D’AOSTA

Sono 76 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta a fronte di 251 persone sottoposte a tampone. Il numero totale dei positivi attuali sale così a 458. I ricoverati all’ospedale Parini sono 17, di cui due in terapia intensiva. Ci sono inoltre 439 persone in isolamento domiciliare. È quanto si legge nel bollettino dell’unità di crisi per l’emergenza coronavirus in base ai dati dell’Usl.

PIEMONTE

Sono 972 nuovi casi di coronavirus identificati in Piemonte nelle ultime 24 ore a fronte di 11.066 tamponi tamponi effettuati in tutta la regione. Due i decessi. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Piemonte. I pazienti guariti sono 29.246 (+112 rispetto a ieri). Altri 545 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo test. I ricoverati in terapia intensiva sono 51(+8 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 701 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 8128. I tamponi diagnostici finora processati sono 849.485 (+11.066 rispetto a ieri), di cui 455.553 risultati negativi.

LIGURIA

Sono 464 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 5.173 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Due i decessi a Genova, agli ospedali Galliera e San Martino, dove non ce l’hanno fatta due pazienti 92enni. In particolare, a Imperia i nuovi casi individuati sono 41 e a Savona 76. Ben 306 i nuovi pazienti trovati dal personale della Asl 3 di Genova e 3 quelli trovati dalla Asl 4. Sono 38, infine, i nuovi casi trovati a La Spezia.

LOMBARDIA

Oggi in Lombardia sono stati registrati 2.664 positivi al coronavirus, di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico, e 13 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono 17.057. I tamponi effettuati sono stati 29.053 (totale complessivo: 2.471.303), con una percentuale rispetto ai positivi del 9,1%. I guariti/dimessi sono 154 (totale 85.112, di cui 1.780 dimessi e 83.332 guariti). In forte rialzo anche i pazienti covid in terapia intensiva: +25 (totale a 96); e i ricoverati: +109 (totale 943). Ieri, a fronte di 30.587 tamponi, c’erano stati 2.419 nuovi casi e 7 morti.

TRENTINO ALTO ADIGE

Il rapporto quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari del Trentino segnala 82 nuovi casi positivi (25 sono sintomatici) al tampone molecolare. Tra questi ci sono 13 minorenni (3 hanno meno di 6 anni, gli altri meno di 15) e 15 persone che hanno più di 70 anni. Il rapporto riferisce anche di 1 nuovo decesso e di 36 pazienti ricoverati, nessuno in rianimazione. Le classi in isolamento sono 50. I tamponi analizzati infine sono stati 2.127 di cui 986 all’Ospedale Santa Chiara e 1.027 nel laboratorio di San Michele all’Adige, si legge in una nota. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.714 tamponi. Sono stati registrati 155 nuovi casi positivi. Il numero delle persone testate positive al coronavirus salgono pertanto a 4.648. Attualmente sono 63 i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri, altri 10 si trovano in isolamento nella struttura di Colle Isarco. I pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva per il momento sono sette. Immutato il numero dei decessi complessivi che si attesta a 293 persone. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.709 (delle quali 18 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Le persone guarite sono 3.841, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria.

VENETO

Superati in Veneto i 35 mila casi dall’inizio dell’emergenza ad oggi (35.051 per la precisione). A dirlo è il bollettino quotidiano della regione Veneto che segnala nelle ultime ventiquattro ore 774 nuove infezioni. Tre i decessi conteggiati nelle ultime 24 ore.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 641 i nuovi positivi al coronavirus in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’ente regionale in una nota. Salgono così a 40.333 i casi totali da inizio epidemia con gli ultimi 13.313 tamponi eseguiti in un giorno. Si registrano inoltre 5 nuovi decessi, tutti uomini: 2 a Parma (87 e 62 anni), 2 a Modena (87 e 95 anni), 1 a Rimini (67 anni). Dei nuovi positivi, sono 282 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 261 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 228 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età mediana dei nuovi positivi di oggi è 42,5 anni. Sui 282 asintomatici, 173 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 61 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 10 con i test pre-ricovero. Per 38 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Questa la situazione nelle province: Bologna (153), Modena (81), Reggio Emilia (74), Ferrara (71), Rimini (67), Piacenza (53), Parma (42), Ravenna (27). Poi Forlì (38), Cesena (23) e Imola (12).

TOSCANA

In Toscana sono oggi 879 i casi di positività al coronavirus in più rispetto a ieri (826 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening) su un totale di casi registrati dall’inizio dell’epidemia pari a 21.896 unità. Ieri erano stati registrati 755 contagiati. I nuovi casi sono il 4,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 879 casi odierni è di 44 anni circa (il 24% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 25% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, l’11% ha 80 anni o più). I guariti crescono dell’1,3% e raggiungono quota 11.460 (52,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 903.865, 13.548 in più rispetto a ieri. Sono 9.220 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.247, +8,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 394 (35 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 82,5 anni (1 a Firenze, 1 a Arezzo). La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 587 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 649 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 939 casi x100.000 abitanti, Pisa con 658, Lucca con 653, la più bassa Livorno con 335. Complessivamente, 8.853 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (697 in più rispetto a ieri, più 8,5%). Sono 17.259 (1.048 in più rispetto a ieri, più 6,5%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 394 (35 in più rispetto a ieri, più 9,7%), 50 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 2%).

UMBRIA

Sono stati 176 i casi di positività al Covid 19 riscontrati nel mondo scolastico umbro nella settimana che va dal 5 al 10 ottobre. Dati elaborati dal Miur il 14 ottobre e forniti all’Ansa dall’Ufficio scolastico regionale. Nello specifico su 14 mila docenti, quelli risultati positivi sono stati 32, mentre il personale Ata è stato interessato da nove casi. Più alto il numero dei contagiati tra gli studenti: su 115 mila, i posititivi al coronavirus sono risultati 135. Le classi costrette a sospendere l’attività in presenza sono state 96. “Questi dati – ha spiegato la dirigente Antonella Iunti – sono il frutto di un continuo monitoraggio del nostro ministero a cui stanno aderendo il 100% delle scuole umbre”.

LAZIO

“Su quasi 28 mila tamponi, vero e proprio record, oggi nel Lazio si registrano 994 casi positivi di cui 494 a Roma (il dato regionale tiene conto di oltre 200 recuperi di notifiche della Asl Roma 2 e della Asl di Frosinone), 12 i decessi e 62 i guariti”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “I positivi sui tamponi effettuati sono il 3,6%. C’è troppa psicosi per i tamponi, ne stiamo facendo un numero enorme, il più alto numero di testati in rapporto alla popolazione – aggiunge -. Ricordo che è opportuno che ci sia una indicazione medica e soprattutto per i casi di contatto è inutile fare la corsa al tampone nell’immediatezza. Serve contattare il proprio medico, seguire le sue indicazioni e aspettare almeno il periodo dell’incubazione altrimenti il rischio è quello di non accertare un’eventuale positività”.

MARCHE

Nelle Marche continua a crescere l’incidenza tra nuovi positivi e tamponi processati: nelle ultime 24 ore, i casi accertati sono stati 121, il 9,9% rispetto ai 1.221 test nel percorso per le nuove diagnosi (ieri era al 9,6%, con 115 positivi su 1.191 tamponi). Il totale dei casi accertati dall’inizio della pandemia è salito così a 9.254. Le ultime positività sono state individuate 21 in provincia di Ascoli Piceno, 35 in provincia di Ancona, 19 in quella di Macerata, 16 nel Fermano, 25 nel Pesarese e 5 relative a persone non residenti nelle Marche; questi casi comprendono 19 soggetti sintomatici, 42 contatti in casa, 24 contatti stretti di positivi, 3 rientri da Francia, Albania e Dubai, 2 riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 in ambiente di lavoro, 12 in ambiente di divertimento, 3 contatti in setting assistenziale, 6 contatti in ambito scolastico e 8 di cui si stanno effettuando le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 973 tamponi nel percorso guariti. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche.

ABRUZZO

Sono 148 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 3.103 tamponi. I positivi sono pari al 4,76%. Del totale dei nuovi casi, 72 riguardano la provincia di Teramo, 39 quella dell’Aquila, 21 il Pescarese e 15 il Chietino, mentre per un paziente sono in corso accertamenti sulla residenza. Si registrano due decessi recenti: un 69enne dell’Aquilano e una 82enne della provincia di Chieti. Il bilancio delle vittime sale a 493. Gli attualmente positivi sono 2.294: 169 pazienti (+2 rispetto a ieri) sono in ospedale in terapia non intensiva e 13 (+2) sono in terapia intensiva. Gli altri 2.112 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.186 (+12). I nuovi casi di oggi hanno età compresa fra 3 e 89 anni.

BASILICATA

Novanta del 1.140 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono positivi al covid-19: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che “i lucani attualmente positivi sono 536”.

Rispetto a ieri, due persone sono guarite dal coronavirus, mentre sono 40 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza (35) e di Matera (5). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria – che ha portato in Basilicata alla morte di 38 persone – sono stati esaminati 87.691 tamponi, 86.375 dei quali sono risultati negativi.

CAMPANIA

L’unità di crisi della Regione Campania comunica che oggi il numero di persone positive al Coronavirus raggiunge quota 1.410. Di questi, 67 sono sintomatici e 1.343 asintomatici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, invece, sono 14.704. In totale, dunque, il numero di positivi nella regione è 24.443, per un totale di 751.931 tamponi. Non si registra, però, nessun decesso nella giornata di oggi (il totale resta 499). Per quanto riguarda i guariti, oggi sono 74 (totale 8.254). Nel report sui posti letto Covid su base regionale, infine, si legge: terapia intensiva complessivi 110, terapia intensiva occupati 75, degenza complessivi 840 e degenza occupati 817.

MOLISE

In Molise dal 12 al 16 ottobre si sono registrati 183 nuovi casi di contagio da Covid-19. L’andamento è stato altalenante con picchi più alti osservati lunedì 12 (49) e ieri (65). In costante e graduale aumento anche il numero delle persone contagiate: il 12 ottobre, quelle ‘attualmente positive’ erano 214, salite a 335 venerdì 16. Nei primi cinque giorni della settimana si è registrato anche il numero record dei tamponi processati dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem) dall’inizio dell’emergenza: 3.263 in totale.

PUGLIA

Salgono a 11084 i positivi al coronavirus accertati in Puglia. Di questi, 350 sono stati rilevati nelle ultime ore processando 5382 test: è il dato più alto registrato finora in un giorno. La provincia più colpita resta Bari con 158 nuovi contagi e 4628 totali dall’inizio della epidemia a oggi. È quanto si legge nel report quotidiano diffuso dalla task force regionale in cui sono segnalati anche due decessi entrambi attribuiti alla provincia di Taranto. Tra i nuovi contagiati, 15 risiedono in provincia di Brindisi, 21 nella Bat, 89 in provincia di Foggia, 9 in Salento, 54 in provincia di Taranto mentre 4 sono relativi a persone residenti fuori regione. In ospedale ci sono 401 positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 234. 282 soggetti per un totale di 236388 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.683 (+94 rispetto a ieri), quelle negative 231.599”. Lo si legge nel bollettino della Regione Calabria, che fa registrare 994 casi attualmente attivi (ieri erano 904).

SICILIA

Sono 475 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, scoperti grazie a 5.739 tamponi. Il dato emerge dal report del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. I morti tra ieri e oggi sono due, che fanno lievitare il computo complessivo a 362. I guariti nelle ultime 24 ore sono invece 126. Sull’isola ci sono al momento 6.281 positivi, di cui 479 ricoverati in ospedale. Aumentati da 58 a 61 gli accessi nei reparti di terapia intensiva.

SARDEGNA

Non si arrestano i contagi da Covid 19 in Sardegna: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale risultano 130 nuovi casi e un decesso nel nord dell’Isola. In totale sono stati eseguiti 226.794 tamponi con un incremento di 2.995 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono 192 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (+5 rispetto al dato di ieri), mentre è di 30 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.966, 75 i nuovi guariti. Dei 5.866 casi positivi complessivamente accertati, 928 (+24) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 809 (+32) nel Sud Sardegna, 452 (+19) a Oristano, 894 (+4) a Nuoro, 2.783 (+51) a Sassari.