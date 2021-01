Oggi in Italia si registrano 12.415 nuovi casi di coronavirus su 211.078 teste eseguiti. Le vittime sono 377. Questi i dati odierni rilasciati dal ministero della Sanità nel bollettino quotidiano sulla diffusione del Covid-19. Ieri 16.310 nuovi casi con 260.704 tamponi e 475 morti. Il tasso di positività crolla al 5,9%.

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati registrati 18 nuovi casi di positività al coronavirus – a fronte di 52 persone sottoposte a tampone – e c’è stato un decesso. E’ quanto si legge nel bollettino della Regione Valle d’Aosta in base ai dati forniti dall’Usl. Il totale dei contagiati attuali sale a 415. I guariti sono 15, il numero delle vittime sale a 394. I pazienti ricoverati sono 41 – (36 all’Ospedale Parini e 5 all’Ospedale da campo) di cui tre in terapia intensiva.

PIEMONTE

LIGURIA

In Liguria sono 228 i nuovi positivi al Coronavirus, a fronte di 2.762 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, cui si aggiungono 1360 tamponi antigenici. È quanto si legge nel bollettino della Regione Liguria. Gli ospedalizzati salgono di 3 unità mentre sono 12 i decessi. Salgono a 5 i decessi nel cluster della rsa di Sanremo.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

VENETO

Continua il calo della curva dei contagi in Veneto, che registra 1.369 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, e 46 decessi. Lo riferire il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 298.172, quello delle vittime a 7.978. In diminuzione anche il numero degli attuali positivi: sono 70.640 (-1.731). Scende leggermente la pressione sugli ospedali. Nelle aree non critiche sono ricoverati 2.715 malati Covid (-18), nelle terapie intensive 354 (-3).

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.109 tamponi molecolari sono stati rilevati 313 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,62%. Sono inoltre 782 i test rapidi antigenici realizzati dai quali sono stati rilevati 72 casi (9,21%). I decessi registrati sono 22; scendono sia i ricoveri nelle terapie intensive (63) sia quelli in altri reparti (677). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.092, con la seguente suddivisione territoriale: 503 a Trieste, 977 a Udine, 468 a Pordenone e 144 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 44.631, i clinicamente guariti salgono a 1.305, mentre le persone in isolamento sono 11.998. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia, sono risultate positive 60.766 persone con la seguente suddivisione territoriale: 12.457 a Trieste, 26.696 a Udine, 13.394 a Pordenone, 7.455 a Gorizia e 764 da fuori regione.

EMILIA-ROMAGNA

Sono 1.437 – 201.988 da inizio epidemia – i nuovi casi di positività al coronavirus registrati ore in Emilia-Romagna a fronte di 14.723 tamponi – 12.110 molecolari e 2.613 antigenici rapidi – eseguiti nelle ultime ventiquattro ore. Dei nuovi contagiati, 690 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening. Guardando alla situazione nelle singole province, quella di Modena risulta essere in testa con 240 nuovi casi, seguita da Bologna (214), Rimini (174), Reggio Emilia (169), Ravenna (125), Piacenza (100), Forlì (98), Cesena (87), Parma (75) e il Circondario Imolese (58).

Le persone guarite sono 1.844 in più rispetto a ieri – 138.411 a livello complessivo – mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 54.381 (448 in meno rispetto a ieri) e di questi, 52.068 (472 in meno rispetto a ieri) si trovano in isolamento a casa pari al 95% del totale dei casi attivi mentre sono 234, 3 in più di ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e 2.529, 21 in più di ieri quelli negli altri reparti Covid. Sono 41, nelle ultime ventiquattro ore invece, i decessi compresi tra i 69 anni di una donna nel Ravennate e i 92 anni di due donne nel Riminese e in provinci di Forlì-Cesena In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 8.746. Quanto al fronte vaccinale, infine, alle 15.30 sono state vaccinate in totale 115.566 persone, 1.388 oggi.

TOSCANA

In Toscana con 406 nuovi contagi (età media 48 anni) salgono a 127.852 i casi di positività. Si registrano altri 15 decessi – 7 uomini e 8 donne con un’età media di 87,7 anni – che portano a 3.972 i morti da inizio epidemia. Eseguiti 9.379 tamponi molecolari e 3.164 tamponi antigenici rapidi: il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 4.825 le persone testate oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’8,4% è risultato positivo. Nuovo calo dei ricoveri: sono 816, 15 in meno rispetto a ieri, di cui 118 in terapia intensiva (7 in meno). I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 115.676 (90,5% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 8.204, -5% rispetto a ieri. Complessivamente, 7.388 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (420 in meno rispetto a ieri, meno 5,4%). Sono 12.861 (265 in più rispetto a ieri, più 2,1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

UMBRIA

In Umbria sono stati accertati 153 nuovi positivi, 32.303, 146 guariti, 27.004, e quattro morti, 693. Gli attualmente positivi sono 4.606, tre in più di ieri. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 2.779 tamponi, 548.822, con un tasso di positività del 5,5 per cento, ieri 7,5. I ricoverati in ospedale sono 329, due in più, 49 dei quali (invariato) in terapia intensiva.

MARCHE

Nelle Marche sono stati registrati nelle ultime 24 ore 440 casi di ‘Covid-19’, il 23,4% rispetto ai 1.879 tamponi processati all’interno del percorso per le nuove diagnosi; il giorno precedente, i positivi erano stati 467, il 29% dei 1.611 test effettuati. Il totale dei positivi dall’inizio della crisi pandemica è salito così a 50.111. I nuovi positivi sono stati individuati 93 in provincia di Macerata, 117 in provincia di Ancona, 124 in quella di Pesaro-Urbino, 43 nel Fermano, 52 nel Piceno e 11 fuori regione. Sempre ieri, sono stati effettuati 2.268 test antigenici e riscontrati 71 casi di positività (3,1%), che saranno sottoposti al tampone molecolare, e 2.199 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 10,6%.

LAZIO

“Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (-1.526) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, si registrano 1.243 casi positivi (-39), 21 i decessi (-15) e +1.088 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%. I casi a Roma città scendono a quota 500”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

ABRUZZO

Oggi in Abruzzo 285 nuovi positivi (di età compresa tra 1 e 100 anni) su 3.636 tamponi molecolari, 8 deceduti, 26.438 guariti (+11), 11.552 attualmente positivi (+266), 443 ricoverati in area medica (invariato), 38 ricoverati in terapia intensiva (-3), 11071 in isolamento domiciliare (+269). Lo comunica la Regione.

MOLISE

CAMPANIA

Sono 1.021, di cui 57 sintomatici, i nuovi positivi al Covid 19 in Campania, su un totale di 14.588 tamponi di cui 1.009 antigenici. L’incidenza contagi-test è dunque del 6,99%, rispetto al 7,74 di ieri. In calo anche il numero delle vittime, 12, di cui sei risalenti alle ultime 48 ore e altrettante decedute in precedenza ma registrate in ritardo. Il bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, segnala inoltre 452 guariti. I posti di terapia intensiva occupati sono 94, tre in meno di ieri, mentre si attesta a 1.460 (+28) il numero delle degenze.

PUGLIA

Sei tra alunni e personale scolastico su 1.098 tamponi effettuati sono risultati positivi al Covid nelle scuole di Triggiano, in provincia di Bari. Ne ha dato notizia il sindaco Antonio Donatelli, che dopo aver firmato un’ordinanza con la quale disponeva la Dad per tutti fino al 16 gennaio, ha avviato in vista della riapertura delle scuole, a partire da domani, uno screening a tappeto. Nelle scorse settimane in altri tre comuni del Barese, Molfetta, Gioia del Colle e Noicattaro, i sindaci hanno assunto la stessa iniziativa sottoponendo a tamponi rapidi, sempre su base volontaria, il personale docente e non docente degli istituti delle rispettive città. Lo screening si è concluso con 3 positivi su 834 test in 13 scuole a Molfetta e nessun caso sui complessivi 680 tamponi effettuati nelle quattro scuole di Gioia e Noicattaro.

BASILICATA

Sono stati 514 i tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19 processati ieri in Basilicata, di cui 49 sono risultati positivi. Lo fa sapere la task force regionale. Nella stessa giornata sono decedute 2 persone e sono state registrate 10 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 89: di cui 4 in Terapia intensiva.

CALABRIA

In Calabria le persone risultate positive al coronavirus sono 29.073 (+351 rispetto a ieri), quelle negative 429.660. Ad oggi sono stati sottoposti a test 458.733 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 481.407 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA

Soltanto lo 0,24% delle persone che si sono sottoposte venerdì e sabato, a Palermo e provincia, allo screening scolastico sono risultate positive al tampone rapido. Tra venerdì e ieri, sono stati 4.596 i tamponi effettuati ed 11 i positivi riscontrati, dei quali 3.714 tamponi e 7 positivi sabato. Dal 2 gennaio ad oggi sono 7.647 i tamponi effettuati dall’Asp di Palermo e 16 i positivi riscontrati (0,21%).

SARDEGNA

Salgono a 35.956 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 384 contagi. Si registrano anche cinque decessi (903 in tutto). In totale sono stati eseguiti 527.564 tamponi con un incremento di 3.119 test. Sono, invece, 507 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto al dato di ieri), mentre sono 48 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.375. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 16.697 (+105) pazienti guariti, più altri 426 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 35.956 casi positivi complessivamente accertati, 8.207 (+64) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.912 (+23) nel Sud Sardegna, 2.872

(+23) a Oristano, 7.228 (+65) a Nuoro, 11.737 (+209) a Sassari.