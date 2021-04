Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano 15.943. Sono invece 310 le vittime (ieri 429). I tamponi effettuati sono stati 331.734, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 327.704, per un tasso di positività che scende al 4,6% (4,86 quello di ieri).

Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.857.443, i morti 116.676. Gli attualmente positivi sono 505.308 (-1.430 rispetto a ieri), mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.235.459 (+16.484). In isolamento domiciliare ci sono 477.868 persone (-761 rispetto a ieri).

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta ci sono stati due decessi a causa del Covid-19 e sono stati rilevati 38 nuovi casi di positivi a fronte di 160 persone sottoposte a tampone. Il totale delle vittime sale a 439, 217 uomini e 222 donne . E’ quanto riportato nell’ultimo bollettino di aggiornamento dell’emergenza Covid-19 diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I contagiati attuali sono 1.019, 27 in meno di ieri. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 73, di cui 12 in terapia intensiva. I guariti sono 63.

PIEMONTE

Scendono sotto quota mille i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte dall’Unità di crisi regionale, che segnala 865 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 3,7% dei 23.456 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 345 (39,9%). I decessi sono 25, di cui due registrati nella giornata di oggi, mentre i guariti sono 1.809. Continua il calo dei ricoverati: 290 in terapia intensiva (-2), 3.125 negli altri reparti (-68). Le persone in isolamento domiciliare sono 18.988. Dall’inizio della pandemia, dunque, il totale dei casi positivi è di 337.065, i decessi diventano 10.924, i guariti 303.738. Gli attualmente positivi sono 22.403.

LIGURIA

Sono 321 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.576 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.645 tamponi antigenici rapidi. Secondo il bollettino della Regione, calano di 21 unità i ricoveri in ospedale; 14 i deceduti (la regione precisa che la data di uno dei decessi segnalati in data odierna è antecedente alle ultime ventiquattro ore poiché, a seguito di accertamenti effettuati da A.Li.Sa., è stato ottenuto dall’azienda del SSR il dato e la documentazione clinica di un ulteriore soggetto per il quale è stata riportata l’infezione da SARS-COV-2 tra le cause del decesso.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Il bollettino dell’Azienda per i servizi sanitari della Provincia di Trento oggi conta un decesso e poco meno di una novantina di nuovi contagi. Nel frattempo arrivano a 40.229 le guarigioni con i nuovi 159 casi di oggi, mentre le vaccinazioni superano le 135.000. Sono stati effettuati 1.760 tamponi molecolari che hanno rilevato 47 nuovi casi positivi e confermato 20 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Quanto a questi ultimi, ieri ne sono stati notificati 879 dai quali sono emersi 41 positivi. Fra i nuovi casi positivi di oggi, 44 sono asintomatici e 39 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Fra i bambini o ragazzi in età scolare i nuovi contagi sono 25, dei quali 1 ha meno di 2 anni, 2 tra 3-5 anni, 8 tra 6-10 anni, 5 tra 11-13 anni e 9 tra 14-19 anni. Scende ancora il numero dei pazienti ricoverati: attualmente sono 147, di cui 31 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni.

PROVINCIA DI BOLZANO

L’Alto Adige registra un’altra giornata senza decessi. I nuovi casi sono 98. Sono risultate positive 60 persone su appena 1.258 tamponi pcr e 38 su 8.322 test antigenici eseguiti ieri.

Risale leggermente – da 132 a 134 – il numero dei ricoveri: stabile quello nei normali reparti ospedalieri (63) e quelli in terapia intensiva (17), mentre sale da 52 a 54 il numero dei pazienti in cliniche private.

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Resta sempre intorno alla soglia dei 1.000 nuovi casi al giorno l’andamento dei contagi in Veneto. Nelle ultime 24 ore i positivi al tampone sono stati 940. Si contano inoltre 24 decessi. Cala il numero dei ricoveri nei normali reparti medici, oggi 1.520 (-89), mentre è stabile l’occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, 261. I soggetti attualmente positivi in regione sono 26.643 (-1.689).

EMILIA – ROMAGNA

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 357.231 casi di positività, 1.076 in più rispetto a ieri, su un totale di 30.416 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,5% (età media 39,4anni). Trenta i decessi, I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 63.691 (- 425 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 61.100 (-338), il 95,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 299 (-14 rispetto a ieri), 2.292 quelli negli altri reparti Covid (-73). Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna. Per quanto riguarda il vaccino, alle 15 erano state somministrate complessivamente 1.274.809 dosi; sul totale, 382.612 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.150 su 26.865 test di cui 15.612 tamponi molecolari e 11.253 test rapidi. Il tasso di positività scende dal 5,01% al 4,28%. Venti i decessi, per un totale da inizio pandemia di 5.824 vittime. Gli attualmente positivi sono 26.370 (lieve calo del -0,7% su ieri) di cui sono ricoverati 1.815 (20 pazienti in meno rispetto a ieri). Tra i ricoverati, 278 sono quelli in terapia intensiva, dato stabile.

UMBRIA

LAZIO

Nel Lazio su oltre 15 mila tamponi (-1.986) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 33 mila test, si registrano 1.378 casi positivi (-96), 25 i decessi (-14) e +1.538 i guariti. Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700.

MARCHE

Sono 341 i positivi rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore tra le nuove diagnosi. Secondo il Servizio Sanità della Regione “nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.513

tamponi: 2.484 nel percorso nuove diagnosi (di cui 750 nello screening con percorso Antigenico) e 2.029 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,7%)”. I casi positivi comprendono soggetti sintomatici (62), contatti in setting domestico (113), contatti stretti di casi positivi (101), contatti in setting lavorativo (7), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2), screening percorso sanitario (1) e 1 caso proveniente da fuori regione. Per altri 54 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 750 testa del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 42 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 6%”.

ABRUZZO

CAMPANIA

Sono 2.232 i nuovi casi di Covid 19 in Campania, di cui 1.471 asintomatici e 761 sintomatici, su 22.075 tamponi molecolari. Sono poi 7.605 quelli antigenici. I decessi sono 12, 9 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri, e il totale dall’inizio della pandemia sale a 5.934. I guariti sono 1.937, per un totale pari a 270.531. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 145; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.532.

MOLISE

BASILICATA

Un nuovo decesso si segnala nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove si contano altri 219 nuovi casi positivi a fronte di 1.709 tamponi molecolari processati. Registrate anche 116 guarigioni. In calo il numero delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane, attualmente 180, di cui 14 in terapia intensiva.

PUGLIA

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 218.953.Su 12.935 test eseguiti in Puglia sono stati registrati oggi 1.525 casi, con un tasso di positività dell’11,8% (contro l’11,4 di ieri). Undici i decessi contro i 50 di ieri. Dall’inizio dell’emergenza si sono contagiate 218.953 persone e ne sono guarite 162.017. Gli attualmente positivi sono 51.515.

CALABRIA

Sono 472 – in lieve risalita rispetto a ieri quando erano 433 – i positivi al Covid riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 3.984 tamponi fatti e 3.410 soggetti testati. Sei i decessi che portano a 932 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Balzo degli ingressi nelle terapie intensive: +5 (50), mentre diminuiscono in modo più netto i ricoveri nei reparti di cura -21 (453).Gli isolati a domicilio sono 184 (13.189) e i guariti 537 (39.865). I casi attivi ammontano a 13.692 e quelli chiusi a 40.797. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 676.066 soggetti per un totale di 723.359 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 54.489, quelle negative 621.577. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

SICILIA

SARDEGNA

Sono 320 i nuovi casi di Covid in Sardegna dove si registrano anche altre sei vittime. Salgono a 51.192 i casi di positivita’ complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza mentre i decessi sono, in totale, a 1.313. In tutto sono stati eseguiti 1.122.148 tamponi, per un incremento di 4.413 test rispetto al dato precedente. Sono invece 364 (+5) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi e 55 (-2) quelle in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 17.425 e i guariti sono complessivamente 32.028 (+211) mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 7. Per quanto riguarda la distribuziobne sul territorio, dei 51.192 casi complessivamente accertati, 13.262 (+134) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 7.742 (+9) nel Sud Sardegna, 4.411 (+28) a Oristano, 10.152 (+86) a Nuoro, 15.625 (+63) a Sassari.