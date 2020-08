Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

La situazione regione per regione

Lombardia

In Lombardia i nuovi casi positivi sono 43 (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è di 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti. In terapia intensiva: 14 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva: 147 (=). Il totale complessivo dei decessi è di 16.840 (=). I tamponi effettuati sono 4.174, totale complessivo: 1.417.928.

Sono 10 i nuovi casi in provincia di Milano, di cui 3 a Milano città. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia. Non si registra alcun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. In provincia di Varese e di Bergamo, 6 casi; in quella di Brescia, 4; in quella di Monza e Brianza 3. Un solo caso a Lodi, Mantova e Pavia.

Piemonte

Un decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è di 4140 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 681 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 373 Novara, 1830 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 32100 (+ 16 rispetto a ieri, di cui 11 asintomatici. Dei 16 casi, 9 screening, 5 contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati sono 4 su 16 ) i casi di persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte, così suddivisi su base provinciale: 4140 Alessandria, 1900 Asti, 1057 Biella, 3016 Cuneo, 2874 Novara, 16.089 Torino, 1441 Vercelli, 1157 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 275 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 151 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Primi tamponi anti-Covid oggi pomeriggio all’aeroporto “Sandro Pertini” di Torino. Il test è stato eseguito a 98 dei 100 passeggeri in arrivo da Ibiza (gli altri due sono residenti a Montecarlo) con l’aereo delle 14.25. Il responso si avrà entro domani sera e, in caso di positività, l’Asl contatterà i diretti interessati.

Trentino

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, emetterà un’ordinanza per vietare tutte le attività di danza e ballo negli esercizi pubblici del Trentino. Lo ha reso noto lo stesso Fugatti a seguito del tavolo tecnico tenutosi questa mattina nel Palazzo della Provincia per valutare l’ordinanza sulla chiusura delle discoteche. “Valutando l’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, abbiamo deciso di emanare un’ulteriore ordinanza riferita ai locali dove si suona musica, che rimarranno aperti senza tuttavia la possibilità di ballare”, ha detto Fugatti.

Dallo scorso venerdì 14 agosto, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) ha avviato lo screening per chi rientra da Paesi a rischio. Ad oggi sono stati effettuati circa 1.300

tamponi, nella maggior parte a persone che rientrano dalla Croazia. In Trentino si contano 59 positivi al Covid-19, di cui una persona in terapia intensiva (un 74enne rientrato dall’estero).

Veneto

Sono 46 i nuovi casi di contagio in Veneto nelle ultime 24 ore. Il totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia sale a 21.256. Stabile il conteggio delle vittime, 2.096 (tra ospedali e case di riposo). Lo afferma il bollettino odierno della Regione.

Sempre la Regione fa sapere che sui 13.919 tamponi effettuati a chi è rientrato in questi giorni da Paesi considerati a rischio sono stati riscontrati 48 positivi, ovvero una percentuale dello 0,003 sul totale dei tamponi effettuati in Veneto.

I tamponi totali dall”inizio dell’epidemia ad oggi sono complessivamente 1.1380.000; i positivi sono 21.256 (erano 18.950 al 18 maggio scorso). Si tratta, ha spiegato il presidente della Regione, Luca Zaia, “di una ventina di positivi di media al giorno”. I soggetti in isolamento domiciliare fiduciario ammontano a 3.870.

Emilia Romagna

Liguria

Toscana

In Toscana sono 10.854 i casi di positività, 21 in più rispetto a ieri (cinque identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). E’ quanto rende noto la Regione, che spiega: l’età media dei 21 casi odierni è di 40 anni circa. Un caso dei 21 presenta sintomatologia severa. Sono 11 i casi rientrati dall’estero, di cui nove per vacanza. Gli attualmente positivi sono oggi 687, +3 per cento rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 77 anni. Stabili i guariti a quota 9.028 (83,2 per cento dei casi totali).

Marche

Otto le persone positive nelle Marche nelle ultime 24ore: sei in provincia di Ascoli Piceno e una, rispettivamente, in quelle di Fermo e Pesaro Urbino. Questi casi, fa sapere il Gores, comprendono rientri dall’estero, soggetti sintomatici e asintomatici contatti di casi positivi. Le persone ricoverate sono 13 delle quali una in terapia intensiva. 182 Le persone in isolamento domiciliare. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 646 tamponi: 420 nel percorso nuove diagnosi e 226 nel percorso guariti.

Umbria

Un solo nuovo caso, 1.549 totali, è stato individuato in Umbria nell’ultimo giorno dai 355 tamponi eseguiti, 133.375 totali. Emerge dai dati diffusi dalla Regione. Salgono così da 89 a 90 gli attualmente positivi. Stabili gli altri principali parametri. Rimangono 11 i ricoverati in ospedale, uno in intensiva, 1.379 i guariti e 80 i morti per il Covid.

Abruzzo

“Sono complessivamente 3565 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472”. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

Primi casi positivi di coronavirus individuati con i test in corso all’aeroporto d’Abruzzo: si tratta di tre persone rientrate con il volo proveniente da Malta, atterrato a Pescara nel pomeriggio di sabato 15 agosto.

Per i tre, come da prassi, dovrà essere disposto l’isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl di competenza. Un centinaio i passeggeri a bordo: tutti sono stati informati ai fini della sorveglianza sanitaria passiva, dovranno cioè monitorare le condizioni di salute e contattare le Asl in caso di problemi. Tutti negativi, invece, i passeggeri dei voli partiti da Girona e Bucarest.

Lazio

“Individuato presso l’aeroporto di Fiumicino un terzo caso positivo ai test rapidi. Dopo il caso del ragazzo di Pescara di rientro da Malta e della ragazza romana proveniente dalla Grecia, un terzo caso di un ragazzo francese proveniente dalla Spalato (Croazia). Il ragazzo è asintomatico e sta bene. Avviato il contact tracing internazionale e posto in isolamento”. Lo comunica l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Sono partiti i tamponi rapidi anche presso l’aeroporto di Ciampino e sono operativi tutti i drive-in che rimarranno aperti fino alle ore 19. Si stanno eseguendo tutti tamponi rapidi con refertazione entro la mezz’ora. Primi due voli atterrati a ciampino il primo da Santiago de Compostela e il secondo da Valencia. La Asl Roma 6 ha comunicato che 4 ragazzi tra i 18 e 22 anni d’età, partiti il 5 agosto e rientrati da Corfù il 14 agosto sono risultati positivi al Covid-19. Si tratta del cluster riferibile all’associazione Scuolazoo.

“La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da Porto Rotondo. Si tratta di due gruppi distinti che hanno in comune una festa nella giornata dell’8 agosto”. Lo comunica l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.

Al focolaio della casa di cura Ancelle del Buon Pastore, a Roma, si registrano otto operatori positivi. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Lazio.

Sardegna

Sono 1.500 I casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’unità di crisi regionale si registrano sette nuovi casi: cinque nel nord sardegna, . Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 118.084 Tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono nove, nessuno in terapia intensiva, mentre 101 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.251 Pazienti guariti (+2 rispetto al dato precedente), più altri cinque guariti clinicamente. Sul territorio, dei 1.500 Casi positivi complessivamente accertati, 279 (+1) sono stati rilevati nella città metropolitana di cagliari, 164 nel sud sardegna, 61 a oristano, 86 (+1) a nuoro, 910 (+5) a sassari.

Campania

Sono altre due le persone risultate positive al Covid-19 nel Salernitano, di cui una rientrata dall’estero. E’ quanto si apprende da fonti sanitarie dell’Asl Salerno all’esito delle analisi dei tamponi di stamane. A Battipaglia, si tratta di una persona rientrata dalla Spagna; a Mercato San Severino, invece, è un paziente ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per altre patologie.

I due contagiati di oggi si aggiungono ai quattro emersi ieri: due ragazze di Salerno rientrate da Malta; un ragazzo di Campagna rientrato dalla Spagna, non collegato al caso precedentemente registrato; una donna di Scafati collegata al caso di un ragazzo proveniente da Malta nei giorni scorsi. Cinque contagi da coronavirus legati ad un ragazzo rientrato da una vacanza in Grecia: è il mini-focolaio emerso a Roccamonfina, comune del Casertano finora “risparmiato” dal Covid. Il sindaco Carlo Montefusco ha disposto la quarantena obbligatoria per le persone con cui i contagiati hanno avuto contatti stretti, sospendendo il mercato settimanale. Un’altra ragazza rientrata invece dalla Croazia è risultata positiva a Lusciano. Nessuno dei contagiati presenta sintomi preoccupanti.

Basilicata

Nessun tampone positivo sui 153 esaminati a Ferragosto e ieri in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale. I residenti in Basilicata positivi al coronavirus sono undici (un altro che era inserito nella lista è stato depennato dopo un tampone di controllo che ha dato esito negativo). Fermi gli altri numeri: una persona ricoverata nell’ospedale di Potenza (ma ormai guarita), 28 morti e 374 guariti. In Basilicata, in isolamento in strutture di accoglienza, vi sono 36 migranti risultati positivi dopo il loro arrivo in regione. Dall’inizio dell’emergenza sono stati esaminati 51.009 tamponi, 50.404 dei quali risultati negativi.

Puglia

Oggi in Puglia, sono stati registrati 920 test per l’infezione da Covid-19 e sono stati registrati 4 casi positivi: 3 in provincia di Bari ed 1 in provincia di Foggia. È registrato un decesso in provincia di Lecce. Il bollettino quotidiano della Regione precisa che dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 268294 test, 3982 sono i pazienti guariti, 325 sono i casi attualmente positivi. “Nella giornata odierna – ha dichiarato il dg della Asl di Bari, Antonio Sanguedolce – abbiamo registrato 3 nuovi casi di positività, di questi, una persona di rientro dalla Grecia, un caso di rientro dalla Repubblica Ceca e un caso sintomatico individuato nell’attività di triage in struttura sanitaria. Il Dipartimento di Prevenzione resta impegnato nel lavoro di tracciamento e di sorveglianza epidemiologica”. Nel caso rilevato in provincia di Foggia si tratta di un cittadino straniero per il quale è stata attivata la sorveglianza attiva e il tracciamento dei contatti stretti”.

A Gallipoli l’ultima notte in pista: centinaia di ragazzi alla Praja con il dj Moretti al grido di #sbloccamiselvaggia in riproduzione….

Calabria



“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 134.570 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.352 (+4 rispetto a ieri), quelle negative sono 133.218”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 80 giorni).

Sicilia







Fonte