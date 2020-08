Nessun decesso, 43 nuovi casi positivi (di cui 6 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico) a fronte di 4.174 tamponi effettuati, per un totale di 1.417.928 test effettuati finora. I morti per coronavirus a oggi sono 16.840. Lo rende noto la Regione Lombardia fornendo i dati sull’emergenza sanitaria.

Aumentano guariti e dimessi (+85), resta sostanzialmente stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (14, +1 rispetto a ieri) in Lombardia a causa del coronavirus. Sale la cifra dei guariti/dimessi complessivi: 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti. I ricoverati non in terapia intensiva sono stabili a 147.

Coronavirus, il bollettino di oggi 17 agosto a Milano e nelle altre province della Lombardia

Ecco i dati di oggi divisi per provincia. Dei 10 casi registrati a Como 9 si riferiscono a ragazzi tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia.

Milano: 10 (Milano città 3)

Bergamo: 6

Brescia: 4

Como: 10

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 6

