Ricoveri in calo e nessuna vittima per Covid nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre si registra un aumento considerevole di tamponi effettuati, probabilmente legato all’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 432 a fronte di 106.211 tamponi con una percentuale di positività dello 0,4% contro lo 0,2% del giorno precedente. Stabile il numero delle vittime: 34.112 quelle ufficiali dall’inizio della pandemia.

I ricoveri diminuiscono di 10 unità, sono 287 i pazienti attualmente presenti nei reparti ordinari e in terapia intensiva restano 55 pazienti (-1) e nessun nuovo ingresso.

Coronavirus, il bollettino del 16 ottobre a Milano e nelle altre province della Lombardia

Milano: 104 (50 a Milano città)

Bergamo: 37

Brescia: 41

Como: 21

Cremona: 23

Lecco: 8

Lodi: 9

Mantova: 7

Monza e Brianza: 20

Pavia: 21

Sondrio: 1

Varese: 109