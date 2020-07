Lombardia: 80 nuovi casi, 10 morti, stabile la terapia intensiva

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.736, i morti arrivano oltre la soglia dei 35 mila (35.017 per la precisione). I dati sono stati pubblicati sul sito della Protezione civile. Gli attualmente positivi sono ora 12.473 (-20), i guariti 196.246.

In Lombardia sono stati registrati 80 nuovi casi, di cui 23 a seguito di test sierologici e 17 ‘debolmente positivi’, e 10 morti. In totale dall’inizio dell’epidemia i decessi salgono a 16.775.Sono stati effettuati 10.727 tamponi (totale complessivo: 1.176.203). I guariti/dimessi sono stati 96 (in totale 71.032, di cui 68.989 guariti e 2.043 dimessi). Questi dati giornalieri sull’epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 10.426 tamponi, erano stati registrati 63 positivi e 5 morti. Il maggior numero di nuovi casi è stato registrato a Milano (20, di cui 13 in città) e Bergamo (17). Va meglio nelle altre province lombarde: 11 a Cremona, 5 a Brescia, 4 a Como, Varese e Mantova, 2 a Monza, 1 a Sondrio e Lodi. Nessun nuovo contagio a Lecco e Pavia.

Tutti i grafici e le mappe dell’epidemia

Coronavirus: Veneto, + 29 positivi nelle ultime 24 ore

Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Veneto, con 29 positivi in più nelle ultime 24 ore. I dato, reso noto dalla Regione con il primo bollettino di giornata, porta a 19.470 il conteggio degli infetti dall’inizio dell’epidemia. Cresce anche il numero delle vittime rispetto a ieri mattina (+4), 2.047 il totale tra ospedali e case di riposo, anche se da ieri sera non si sono registrati nuovi decessi. Stabile il numero dei morti negli ospedali, 1.436, così come quello dei ricoverati nei reparti ordinari, 129, e nelle terapie intensive, 9 pazienti.

46 nuovi contagi in E-R, nessun morto

Sono 46 i nuovi casi di contagio scoperti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dei quali 30 asintomatici, individuati con 4.459 tamponi. La gran parte dei contagi, secondo il bollettino della diffuso dalla Regione e aggiornato alle 12, sono riconducibili a focolai o a casi già noti e a persone rientrate dall’estero. Non c’è stato nessun decesso. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, salgono così a 1.198 (28 in più di ieri), mentre resta invariato il numero dei ricoverati: Restano 9 i pazienti in terapia intensiva e 88 negli altri reparti Covid. Piacenza e Rimini sono le province dove non si sono registrati nuovi contagi.

In Fvg i casi positivi sono 119 (+6 da ieri)

Le persone attualmente positive al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia sono 119, 6 in più di ieri.

Nessun paziente è in cura in terapia intensiva e 7 sono ricoverati in altri reparti. Non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile Riccardo Riccardi. Oggi sono stati rilevati 4 nuovi casi di Covid-19; quindi, analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus salgono a 3.343: 1.408 a Trieste, 1.003 a Udine, 712 a Pordenone e 220 a Gorizia. I totalmente guariti ammontano a 2.879, i clinicamente guariti sono 22 e le persone in isolamento 90. I deceduti sono 196 a Trieste, 75 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Sardegna: un nuovo caso ma nessuna vittima

Un nuovo contagio diagnosticato nella Città metropolitana di Cagliari porta oggi a 1.377 i casi di Covid-19 in Sardegna dall’inizio dell’emergenza sanitaria. In totale sono stati eseguiti 95.982 tamponi. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto, come conferma l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto quattro, nessuno in terapia intensiva, mentre sette sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.228 pazienti guariti (+1 rispetto al precedente bollettino), più altri 4 guariti clinicamente.

Ecco la distribuzione dei casi per provincia: 259 (+1) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 101 nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 78 a Nuoro, 878 a Sassari.

Piemonte, 7 contagi e nessun morto, +76 guariti

Nessuna vittima per Coronavirus in Piemonte nel bollettino quotidiano emesso dall’Unità di crisi della Regione. I nuovi contagi sono 7 (di cui 5 asintomatici), i guariti + 76, mentre 768 pazienti sono in via di guarigione. Scende a 6 il numero totale dei ricoverati in terapia intensiva, con un calo di 2 pazienti rispetto a ieri. I ricoverati negli altri reparti sono 159 (-4). Le persone in isolamento domiciliare sono 703 I tamponi diagnostici finora processati sono 460.019, di cui 252.055 risultati negativi.

Lazio: per la prima volta scendono sotto 10 i casi in terapia intensiva

“Sono 850 gli attuali casi positivi nella Regione Lazio, 175 i ricoverati non in terapia intensiva. Mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 666, i deceduti sono 848, il totale dei guariti 6.687 e il totale dei casi esaminati 8.385”. Lo evidenzia il bollettino dell’Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. È la prima volta che le persone in terapia intensiva scendono sotto le 10 unità.

Calabria: 8 nuovi casi, decessi restano 97

“In Calabria ad oggi sono stati effettuati 105.818 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.226 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 104.618”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato da 48 giorni). “Territorialmente – prosegue il bollettino regionale – i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 1 in reparto; 1 in isolamento domiciliare; 183 guariti; 33 deceduti. Cosenza 11 in isolamento domiciliare; 434 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria 4 in reparto; 18 in isolamento domiciliare; 256 guariti; 19 deceduti. Crotone 2 in isolamento domiciliare; 113 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia 2 in isolamento domiciliare; 78 guariti; 5 deceduti. Nel bollettino, infine, la Regione riferisce che “dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 9.643”.

“Nel conteggio – si dice ancora – sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile nazionale”.