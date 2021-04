Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati 16.168), con 380 vittime, contro le 469 delle 24 ore precedenti. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766), ma il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%).

In aumento i guariti, che sono 21.220 (ieri 20.251), per un totale di 3.200.196. Ancora in calo il numero delle persone attualmente positive, -4.637 (ieri -4.560): i malati ancora attivi sono ora 510.023. Di questi, 481.019 pazienti sono in isolamento domiciliare.

Ricoveri e terapie intensive

Prosegue il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 73 in meno (ieri -36), con 211 ingressi giornalieri, e sono ora 3.417, mentre i ricoveri ordinari sono 782 in meno (ieri -583), 25.587 in tutto.

In Lombardia il numero più alto di nuovi casi

La regione con più casi odierni è la Lombardia (+2.722), seguita dalla Campania (+2.224), dalla Puglia (+1.867) e dalla Sicilia (+1.450).

VALLE D’AOSTA

In Valle d’Aosta sono stati rilevati un decesso e 74 nuovi casi di positività al Covid-19, nelle ultime 24 ore, a fronte di 208 persone sottoposte a tampone. Il numero totale delle vittime sale a 437. I contagiati sono 1.092, 50 in meno di ieri. È quanto emerge nell’ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl. I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 73, di cui 12 in terapia intensiva. I guariti sono 123.

PIEMONTE

L’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.264 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 92dopo test antigenico), pari al 5,9% dei 21.579tamponi eseguiti, di cui 11.336 antigenici. Dei 1.264 nuovi casi, gli asintomatici sono 533 (42,2%). Sono 26 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 1verificatisioggi(si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale è ora di 10.861 deceduti risultati positivi al virus.



LIGURIA

Sono 407 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.170 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.072 tamponi antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino della Regione Liguria. I decessi sono stati 14 mentre gli ospedalizzati calano di 17 unità.

LOMBARDIA

Con 52.293 tamponi effettuati, sono 2.722 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita al 5,2% (ieri 4,2%). Continua il calo dei ricoverati sia in terapia intensiva (-42) che negli altri reparti (-202). I morti sono 65. Superati i 32mila decessi da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 754 i nuovi casi nella Città metropolitana di Milano, di cui 293 a Milano città, 352 a Brescia e 301 a Varese,

PROVINCIA DI TRENTO

Altri 3 decessi inTrentino. Lo segnala il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che riporta 117 nuovi contagi. Su 1.483 tamponi molecolari sono stati rilevati 63 positivi, mentre da 956 test rapidi antigenici sono emersi 54 positivi. I nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare sono 19. Negli ospedali le dimissioni sono più numerose dei nuovi ricoveri (14 contro 6): il totale dei pazienti ricoverati è di 161 (-11 rispetto a ieri), di cui 34 in rianimazione (-3). I nuovi guariti sono 145.

PROVINCIA DI BOLZANO

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si sono registrati due decessi e 90 nuovi casi covid. L’Azienda sanitaria ha analizzato appena 928 tamponi pcr, rilevando 38 casi di positività. A questi si aggiungono altri 52 test positivi su 8483 tamponi antigenici. Sono 140 i pazienti covid ricoverati: 16 in terapia intensiva (come ieri), 74 nei normali reparti ospedalieri (come ieri) e 50 nelle cliniche private (-2). Continua a risalire il numero degli altoatesini in quarantena che ieri erano 2765 e oggi 2850.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Continuano a calare i numeri in Friuli Venezia Giulia: 267 i casi odierni, 222 emersi da 5.490 tamponi molecolari e 45 da 694 test rapidi. I decessi registrati sono 12, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 65, così come quelli negli altri reparti, 445. E sono meno anche le persone in isolamento, 9.735. I decessi complessivamente ammontano a 3.558.

VENETO

A fronte di 33.815 tamponi nelle ultime 24 ore sono 1.085 i nuovi casi di coronavirus registrati in Veneto per un tasso di incidenza del 3,21%. Il numero dei positivi da inizio pandemia è di 398.843 mentre le persone a oggi alle prese con il virus sono 28.332, “dato che è in continua discesa”. A dare i dati del bollettino regionale, in assenza del presidente Luca Zaia, è l’assessora alla Sanità Manuela Lanzarin nella consueta conferenza stampa sul punto della pandemia in Regione. Sono 23 i nuovi decessi in 24 ore per un totale di 11.041. In calo i ricoveri di -63 per un totale di 1.950: di questi -11 sono in terapia intensiva per un totale di 266 ricoveri, -52 in area non critica per un complessivo di 1.684.

EMILIA – ROMAGNA

Sono ancora 33 i decessi in Emilia Romagna, mentre continua il calo dei ricoveri con 312 pazienti in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri) e 2.464 negli altri reparti Covid (-126). I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono invece 65.266 (+158 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa sono complessivamente 62.490 (+289), il 95,7% del totale dei casi attivi. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.150 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.696 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4,5% (età media 40,5 anni). Questi i principali dati sul covid alle 12 di oggi in Emilia Romagna: alle 15, per quanto riguarda il vaccino, erano state somministrate complessivamente 1.213.619 dosi; sul totale, 363.220 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

TOSCANA

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.206 su 25.102 test di cui 15.069 tamponi molecolari e 10.033 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,80 per cento (13,2 per cento sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione, Eugenio Giani.

UMBRIA

Scendono ancora i ricoveri in Umbria e gli attualmente positivi. Secondo i dati della Regione aggiornati al 15 aprile, i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore sono 116, i guariti 253 e altri quattro i morti. Gli attualmente positivi sono 3.647 (141 in meno di ieri). I ricoverati sono 293 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 35 in terapia intensiva (tre in meno). Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 4.264 test antigenici e 2.666 tamponi molecolari, con un tasso di positività totale pari a 1,67 per cento (ieri 1,8) e a 4,3 rispetto ai soli molecolari (ieri 4,9).

LAZIO

“Oggi nel Lazio, su oltre 16mila tamponi e oltre 17mila antigenici per un totale di oltre 33mila test, si registrano 1.330 Casi positivi, 46 decessi e 1.885 Guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%”. È quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato.

MARCHE

Nelle Marche sono stati registrati altri 326 contagi nelle ultime 24 ore: lo comunica il servizio sanità della Regione aggiungendo che sono stati testati 4.772 tamponi: 2.371 nel percorso nuove diagnosi (1.768 tamponi molecolari e 603 test nello screening con percorso antigenico) e 2.401 nel percorso guariti. Dei 326 nuovi casi 92 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 19.246, 76 ad Ancona (31.170), 87 a Pesaro-Urbino (20.405), 24 a Fermo (9.401), 31 ad Ascoli Piceno (9.704) e 16 fuori regione (3.630).

ABRUZZO

Sono complessivamente 68.741 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 215 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni). (Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto 1 caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 30, di cui 14 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2298 (di età compresa tra 70 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara e 1 in provincia dell’Aquila). Dei casi odierni, 1 è riferito a un decesso avvenuto nei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 56211 dimessi/guariti (+243 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Sono 2.224, dato analogo a quello di ieri, i nuovi positivi in Campania, di cui 609 sintomatici, su 20.325 tamponi molecolari esaminati. Malgrado le settimane in zona rossa non accenna a flettere la curva del contagio, con un indice di positività (relativo ai soli test molecolari) del 10,94%, in crescita di mezzo punto percentuale in 24 ore. Nel bollettino dell’Unità di crisi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, ben 40 nuove vittime (23 registrate nelle ultime 48 ore, 17 risalenti ai giorni precedenti) e 2.168 guariti. Balzo in avanti dei posti letto occupati in terapia intensiva che passano in un giorno da 127 a 136 (+9) mentre quelli di degenza ordinaria calano di 28 unità e si attestano a 1.557.

BASILICATA

In Basilicata sono 222 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (215 sono residenti), su un totale di 1.568 tamponi molecolari, e sono 2 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Le persone decedute sono cittadini di Laurenzana e Palazzo San Gervasio. I lucani guariti o negativizzati sono 76. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.286 (+137), di cui 5.106 in isolamento domiciliare. Sono 15.365 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 478 quelle decedute.

PUGLIA

Oggi in Puglia, sono stati registrati 13.362 test e sono stati registrati 1.867 casi positivi: 681 in provincia di Bari, 97 in provincia di Brindisi, 113 nella provincia Bat, 391 in provincia di Foggia, 172 in provincia di Lecce, 397 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione, 10 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 39 decessi: 19 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia di Foggia, 10 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.047.926.

CALABRIA

Sono 560 i positivi oggi in Calabria, a fronte di 3.615 tamponi esaminati. Rispetto a ieri il numero delle persone risultate positive è salito a 53.584. Al momento in cura nelle strutture ospedaliere e in isolamento controllato vi sono 13.335 persone. Sono 522 i pazienti ricoverati in ospedale di questi 48 in terapia intensiva: Dall’inizio dell’emergenza le persone controllate sono state 669.773, i negativi sono stati 616.189. I decessi sono 921 le persone guarite sono salite a 39.328.



SICILIA

SARDEGNA

Sono 279 i nuovi casi in Sardegna, 9 i decessi, 4.263 i test in più eseguiti. Resta stabile a 350 il numero delle persone ricoverate, diminuiscono quelli in terapia intensiva, 54 (-3). Le persone in isolamento domiciliare sono 17.238, i guariti sono complessivamente 31.580 (+308). Dei 50.524 casi positivi complessivamente accertati, 12.972 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.695 (+54) nel Sud Sardegna, 4.359 a Oristano, 10.011 (+56) a Nuoro, 15.487 (+79) a Sassari.