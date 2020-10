LOMBARDIA

Aumenta in modo notevole il numero dei contagi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 7.332

Sono 29.048 i tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte dei quali sono stati riscontrati 1.844 casi di contagio (6,3%), di cui 189 ‘debolmente positivi’ e 13 verificati a seguito di test sierologico. I dimessi sono 865, mentre aumentano di due unità le terapie intensive (64) e di 99 i ricoveri ‘ordinari’ (645). Sono 17 i decessi, mentre a livello provinciale è il milanese che detiene il poco onorevole primato di contagi: 1.032, Di cui 504 a milano città. Monza e Brianza invece è la seconda provincia con 150 casi, seguita da Varese con 110 e da Pavia con 101. Segue Brescia con 81, Como con 67, poi Bergamo con 46, Mantova con 42, Cremona con 30, Lecco con 29, Lodi con 23, Sondrio con 14.

ALTO ADIGE

Sono 124 i nuovi casi positivi al coronavirus accertati dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige, nelle ultime 24 ore, sulla base della valutazione di 1.573 tamponi. Le persone risultate positive dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono, quindi, 4.267. A livello provinciale, fino a ora, sono stati effettuati in totale 196.147 tamponi su 101.569 persone (714 in più rispetto ad ieri). Resta, comunque, stabile, il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 54 ai quali si aggiungono 3 in terapia intensiva. i pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 33. Aumentano le persone in isolamento domiciliare: sono 3.061, delle quali 21 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta. I guariti sono 2.856, ai quali si aggiungono 924 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al test.

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Sono ben 657 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il che porta il totale dei soggetti attualmente positivi a 7.182. I pazienti ricoverati in ospedale sono 359 di cui 271 positivi e 88 negativizzati, quelli ricoverati nelle strutture territoriali 33, di cui 21 positivi e 12 negativizzati, e quelli in terapia intensiva sono 40, di cui 35 positivi e cinque negativizzati. Quattro i decessi.

EMILIA – ROMAGNA

N emilia-romagna il numero dei contagi

Si mantiene abbastanza stabile: ce ne sono 339 in più oggi (160 senza sintomi) ma con un numero record di tamponi effettuati, 15.607 Nelle ultime 24 ore. Ma ci sono altri quattro decessi, che portano oltre quota 4.500 Il totale dei morti da inizio epidemia: 4.502.

TOSCANA

In Toscana sono 19.681 i casi di positività al coronavirus, 575 in più rispetto a ieri (408 identificati in corso di tracciamento e 167 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età mediana dei 575 casi odierni è di 42 anni circa (il 19% ha meno di 20 anni, il 27% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 11.071 (56,3% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 867.671, 11.033 in più rispetto a ieri. Sono 7.405 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 7,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.427, +7,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 275 (13 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 81 anni, a Pisa. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 528 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 605 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 879 casi x100.000 abitanti, Lucca con 594, Pisa con 580, la più bassa Livorno con 298. Complessivamente, 7.152 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (497 in più rispetto a ieri, più 7,5%). Sono 15.616 (1.132 in più rispetto a ieri, più 7,8%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 5.452, Nord Ovest 6.468, Sud Est 3.696). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 275 (13 in più rispetto a ieri, più 5%), 46 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 4,5%).

UMBRIA

LAZIO

MARCHE

Sono stati 166 i nuovi casi di Covid-19 individuati nelle Marche nelle ultime 24 ore, il 18,6% rispetto agli 894 tamponi processati nell’arco della giornata: ieri i positivi individuati erano stati 82, il 5,4% dei 1.525 test. L’impennata dei nuovi contagi fa salire il totale dei positivi dall’inizio della pandemia sale a 8.878. Gli ultimi positivi al Covid-19 sono stati individuati 54 in provincia di Ascoli Piceno, 39 in quella di Ancona, 38 in quella di Macerata, 21 nel Fermano, 10 in provincia di Pesaro-Urbino e 4 relativi a persone non residenti nelle Marche; questi casi si riferiscono a 25 soggetti sintomatici, 47 contatti in setting domestico, 30 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri da Romania, Albania e Tunisia, 2 riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 7 in ambito lavorativo, 13 contatti in ambiente di divertimento, 3 contatti in setting assistenziale, 23 rilevati nelle scuole e di 13 sono in corso le indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 631 tamponi nel percorso guariti. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione Marche.

ABRUZZO

Si registrano altri 126 contagi da Coronavirus oggi in Abruzzo. Numero risultato dai 2.529 test eseguiti, che porta il totale, da inizio emergenza, a 5.446 e che riguarda persone di età compresa tra i 5 e gli 89 anni. Sono 12 quelli che hanno meno di 19 anni: 4 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Teramo. Purtroppo c’è anche un nuovo decesso: quello di un 76enne della provincia di Chieti che porta il totale delle vittime a 489. Questi alcuni dei numeri del bollettino quotidiano diffuso dall’assessorato alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.156 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 21 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al covid 19, sono diventati asintomatici e 3135 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.801 (+122 rispetto a ieri). Sul fronte dei ricoveri invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (15), mentre in ospedale sono ricoverate 154 persone (+8). In isolamento domiciliare si trovano 1.632 Pazienti (+114). Questa la distribuzione, per provincia, dei 126 casi registrati oggi: 45 a l’Aquila dove il totale da inizio emergenza sale a 947 risultando ancora una volta la provincia più colpita; 25 in provincia di Chieti (il totale è di 1.246 casi); 14 in provincia di Pescara (dove si raggiunge quota 2.087 contagi); 21 in provincia di Teramo (1.082 Il totale); 43 fuori regione (+1) e 41 (+20) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 231.053 test.

CAMPANIA

MOLISE

BASILICATA

Su 968 tamponi analizzati ieri in Basilicata, sono stati riscontrati 21 nuovi di casi di positività, 12 dei quali riguardano pugliesi che hanno fatto il test in provincia di Matera. Inoltre la task force regionale ha segnalato due guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 406 e 35 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata, 37 persone sono morte a causa del coronavirus, 457 sono guarite e sono stati esaminati 83.481 tamponi, 82.398 dei quali sono risultati negativi.

PUGLIA

Il 5,39% dei 5844 test processati in Puglia, nelle ultime 24 ore, per accertare l’infezione da coronavirus, ha dato esito positivo. Si tratta di 315 nuovi casi: è il dato più alto dall’inizio dell’emergenza a oggi. È quanto rivela il bollettino diffuso dalla task force regionale in cui sono segnalati anche due decessi causati dal virus nelle province di Bari e Foggia. La zona in cui sono stati accertati il maggior numero di nuovi casi di contagio è Bari con 169 positività. “Il dato, oltre a tener conto dei numerosi contatti stretti di casi noti già sottoposti a sorveglianza epidemiologica, ricomprende 71 casi rilevati in una casa di riposo”, spiega il dg della Asl Antonio Sanguedolce in riferimento alla rsa di Alberobello. E aggiunge: “l’attività di tracciamento e tamponamento messa in campo tempestivamente dal dipartimento di prevenzione della Asl Bari ha individuato 59 positività tra gli ospiti e 12 tra gli operatori. In considerazione del quadro epidemiologico complessivo, è stato dato incarico al direttore del distretto socio – sanitario competente di supportare la struttura per le eventuali necessità di tipo sanitario”. I positivi accertati salgono a 5317.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 226.572 soggetti per un totale di 228.678 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.448 (+60 rispetto a ieri), quelle negative 224.124″. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: rispetto a ieri si registrano due ricoveri in più, mentre i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 104 (dato invariato da due giorni).

SICILIA

SARDEGNA