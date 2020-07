La Lombardia fa registrare 30 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, pari al 26,3% del totale odierno nazionale (114), una percentuale molto più bassa della media delle ultime settimane nella regione più colpita. I decessi delle ultime 24 ore sono 3, il totale dei morti ufficiali di coronavirus arriva così a 16.760.

I ricoverati con sintomi in ospedale sono 176, più 8 rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoverati calano di 3: sono 27. I guariti/dimessi sono 86 (70.461 in totale, di cui 68.381 guariti e 2.080 dimessi). I tamponi totali delle ultime 24 ore sono stati 5.636. Questi i dati giornalieri sull’emergenza coronavirus, forniti dalla Regione Lombardia. Ieri, a fronte di 6.482 tamponi, i positivi erano stati 94 e i decessi 9.

Dei 30 nuovi positivi 15 sono stati scoperti a seguito di testi sierologici e 9 sono debolmente positivi.