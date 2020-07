Sonopositivi al coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, oltre il 50% del totale nazionale (169)., su un totale di 13 in Italia. Il totale dei decessi in Lombardia dall’inizio della pandemia. Sono i dati comunicati dalla Regione Lombardia. Sonoi tamponi totali effettuati.

Dei 94 nuovi casi, 22 sono “debolmente positivi”, mentre 27 sono stati individuati a seguito di test sierologici. I ricoverati non in terapia intensiva sono 168 (8 più di ieri), in terapia intensiva 30, uno in meno di ieri. I guariti/dimessi sono 70.375 (+78).

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 13 luglio a Milano e nelle altre province

Rimane alto il numero di nuovi contagi da coronavirus a Bergamo a provincia: I dati di oggi mostrano 43 casi, contro i 21 di ieri. Nel Milanese si contano invece 15 nuovi positivi, di cui 6 a Milano città. Nelle altre province i casi sono 13 per il Bresciano, 4 a Como e Cremona, 3 per il Mantovano, 2 a Pavia e Monza Brianza, 1 a Lecco e Varese, zero nel Lodigiano e nel Sondriese.