Continua a salire il bilancio dei medici morti

Salgono a 313 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Ornella Puxeddu, medico di medicina generale in pensione, attiva come libero professionista, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco cadutì aggiornato dalla Fnomceo, Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri.

Controlli e sanzioni

Nella giornata di ieri, le forze di polizia impegnate nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid hanno controllato 98.564 persone, delle quali 695 sanzionate amministrativamente e 34 denunciate per aver violato la quarantena. Secondo i dati diffusi dal Viminale, i controlli hanno riguardato anche 13.825 tra esercizi ed attività, con 48 titolari sanzionati e 15 chiusure.

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore in Valle d’Aosta sono stati rilevati nove nuovi casi positivi al Covid-19 su 88 persone sottoposte a tampone. Da registrare anche un decesso (il totale dei morti sale a 412 dall’inizio della pandemia). È quanto riportato nel bollettino diffuso dalla Regione Valle d’Aosta in base ai dati dell’Usl. Gli attuali contagiati scendono a 144, quattro in meno di ieri. I guariti sono 12. I ricoverati sono 14, di cui due nel reparto di terapia intensiva.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 869 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 117 dopo test antigenico), pari al 4,2 % dei 20.644tamponi eseguiti, di cui 13.465 antigenici. Degli 869 nuovi casi, gli asintomatici sono 306 (35,2%). I casi sono cosi’ ripartiti: 149 screening, 433 contatti di caso, 287 con indagine in corso; per ambito: 22 rsa/Strutture socio-assistenziali, 77 scolastico, 770 popolazione generale.

LIGURIA

Sono altri 8 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in Liguria, secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione: le vittime, da inizio emergenza, sono salite a 3.499. In ospedale ci sono 654 pazienti covid ricoverati, 12 in meno di ieri. Di questi, 57 sono in terapia intensiva. Il report registra anche 332 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 4.344 tamponi molecolari, 865.482 da inizio emergenza. Effettuati in un giorno anche 2.389 tamponi antigenici rapidi, 67.603 dal 14 gennaio scorso. Dei 114.790 vaccini consegnati, sono stati 84.063 quelli somministrati, pari al 73%.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Cinque decessi, 640 nuovi casi e 17.738 gli altoatesini in quarantena: sono questi alcuni dati del bollettino covid odierno in Alto Adige. L’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore ha effettuato 3103 tamponi pcr registrando 376 nuovi casi. A questi vanno aggiunti 264 test antigenici positivi su 5.668 effettuati. Sono abbastanza stabili i ricoveri ospedalieri: nei normali reparti si trovano 247 pazienti (ieri 251), nelle cliniche private 163 (161) e in terapia intensiva 42 pazienti covid (41).

È tornato sotto soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena che ora sono 17.738.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In Friuli Venezia Giulia su 4.849 tamponi molecolari sono stati rilevati 186 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,83%. Sono inoltre 1.789 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 104 casi (5,81%). I decessi registrati sono 11, a cui si aggiunge una morte pregressa afferente al mese di gennaio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 64 e a 440 quelli negli altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.671, con la seguente suddivisione territoriale: 600 a Trieste, 1.330 a Udine, 569 a Pordenone e 172 a Gorizia. I totalmente guariti sono 56.956, i clinicamente guariti salgono a 1.763, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.681. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 71.575 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.103 a Trieste, 31.928 a Udine, 16.162 a Pordenone, 8.529 a Gorizia e 853 da fuori regione.

VENETO

Sembra essersi stabilizzato da alcuni giorni il trend dei nuovi contagi in Veneto, che anche oggi registra 756 positivi (ieri erano 708) in 24 ore. I decessi sono 34. Lo riferisce il bollettino della Regione. Con questi numeri, il totale degli infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 320.271, quello delle vittime a 9.460. I malati Covid in regione continuano a scendere: oggi sono 25.409 (-209). Allo stesso modo, prosegue negli ospedali il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.490 pazienti (-48). Deflette anche il numero delle terapie intensive, con 155 ricoverati (-15).

EMILIA – ROMAGNA

Aumentano ancora, in Emilia-Romagna, i casi di positività al Coronavirus: nelle ultime 24 ore i casi sono tornati sopra quota 1.500 (1.538 per la precisione) individuati sulla base di 27.986. Molto bassa la percentuale degli asintomatici che sono circa un terzo dei nuovi positivi, 535. Si contano ancora 27 morti. Calano i malati effettivi, che sono 40.013, il 94,8% dei quali in isolamento domiciliare perché non richiedono cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 175 tre in meno di ieri 1 2.886 negli altri reparti Covid (-15). Le 27 nuove vittime sono sette in provincia di Ferrara, quattro a Ravenna, Modena e Rimini, tre a Piacenza e Forlì-Cesena, due a Parma. Non sono stati registrati morti nelle province di Bologna e Reggio Emilia. Dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 10.049.

TOSCANA

In Toscana sono 727 i positivi in più rispetto a ieri (710 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 141.886 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 727 nuovi positivi odierni è di 46 anni circa (il 15% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Continua a crescere il numero dei ricoverati per Covid in Umbria: oggi sono 523, tre più di ieri, dei quali 84 (quattro in più) in terapia intensiva. Mentre nelle ultime 24 ore – secondo i dati della Regione aggiornati al 12 febbraio – sono stati accertati 494 nuovi casi di positività (più 36 per cento). I tamponi analizzati nell’ultimo giorno sono stati 4.047 (639.681 in tutto) e 3.846 i test antigenici (77.012), con un tasso di positività complessivo che sale a 6,25% (ieri 4,2) e al 12,2 rispetto ai soli tamponi molecolari (ieri 7,7). Gli attualmente positivi sono 7.878. Nelle ultime 24 ore sono morte altre 12 persone (884 in tutto dall’inizio della pandemia). I guariti sono invece 157 (31.559).

LAZIO

“Oggi nel Lazio, su oltre 11mila tamponi molecolari e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 29mila test, si registrano 1.089 casi positivi, 34 decessi e 2.806 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto il 4%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che la circolazione delle varianti “nel Lazio è tra le più basse d’Italia, ma è atteso un incremento”. A Roma i nuovi casi sono 571.

MARCHE

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.229 tamponi: 3.414 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1225 nello screening con percorso Antigenico) e 1815 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 15,1%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 515 (108 in provincia di Macerata, 197 in provincia di Ancona, 122 in provincia di Pesaro-Urbino, 24 in provincia di Fermo, 54 in provincia di Ascoli Piceno e 10 fuori regione).

ABRUZZO

Sono 357 i contagi registrati oggi in Abruzzo, risultati dagli 8.463 test effettuati (3.983 tamponi molecolari e 4.480 test antigenici), che portano il totale, da inizio emergenza, a 47.042. I casi di oggi fanno riferimento a persone di età compresa tra 1 e 96 anni, inclusi 61 ragazzi sotto i 19 anni: 6 in provincia dell’Aquila, 20 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo. Del totale dei casi positivi, 12.591 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+49 rispetto a ieri), 11.261 In provincia di Chieti (+128), 10.926 in provincia di Pescara (+133), 11.703 in provincia di Teramo (+44), 391 fuori regione (+8) e 171 (-6) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

CAMPANIA

Sono 1.637, di cui 139 casi identificati da test antigenici rapidi, i nuovi casi di contagio al Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 18.393 tamponi di cui 3.125 antigenici. Lo comunica l’Unità di crisi della Regione Campania, specificando che dei nuovi positivi 1.430 sono asintomatici, 68 i sintomatici. I guariti sono 538, le vittime sono 15 (10 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri). Sono 106 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale di quelli disponibili), 1.399 quelli di degenza (3.160 complessivamente a disposizione).

MOLISE

BASILICATA

Sono 94 i nuovi positivi in Basilicata su 963 tamponi processati ieri 11 febbraio. Lo comunica la task force della regione. Le positività riguardano in prevalenza policoro (11), potenza (7), matera (8), melfi, stigliano, scanzano jonico (6), lavello, rionero in vulture e bernalda (5). Nella stessa giornata si registrano 14 guariti e 4 decessi. Il bollettino riporta inoltre ulteriori 17 guarigioni non conteggiate nei report dei giorni precedenti. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.126, Di cui 3.053 In isolamento domiciliare. Sono 10.220 Le persone residenti in basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 339 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 73: a potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, 27 in pneumologia, 2 in medicina d’urgenza e 2 in terapia intensiva dell’ospedale san carlo, a matera 4 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 5 in pneumologia e 2 in terapia intensiva dell’ospedale madonna delle grazie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 220.849 Tamponi molecolari, di cui 204.452 Sono risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia, su 10.141 test per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.020 casi positivi: 438 in provincia di Bari, 93 nel Brindisino, 99 nella provincia Bat, 48 nel Foggiano, 83 in provincia di Lecce, 254 nel Tarantino, 2 residenti fuori regione, 3 provincia di residenza non nota. Lo riporta il bollettino sul coronavirus della Regione Puglia. Sono stati registrati 33 decessi: 17 in provincia di Bari, 4 in provincia Bat, 5 nel Foggiano, 3 in provincia di Lecce, 4 nel Tarantino. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.418.783 test; 88.325 sono i pazienti guariti; 41.600 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 518.967 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 549.098 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al coronavirus sono 35.048 (+115 rispetto a ieri), quelle negative 483.919”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 640 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 27.615 (+284 rispetto a ieri), i ricoveri sono 247 (-1 rispetto a ieri).

SICILIA

In Sicilia, su 651.388 alunni i positivi da contagio sono 1.706 pari a un tasso dello 0,26%. La percentuale più alta si registra nella scuola secondaria di primo grado, dove su 140.077 alunni, i positivi sono 445, pari allo 0,32%; segue la primaria con 579 positivi su 203.749 (0,28%), poi la secondaria di secondo grado 565 positivi su 211.171 (0,27%). Infine, la scuola dell’infanzia dove su 96.391 gli alunni contagiati sono 117. Va evidenziato che rispetto alla scorsa settimana l’incidenza degli studenti positivi ha subito un leggero calo, passando dallo 0,27 allo 0,26%, il 19 novembre scorso era dello 0,46%.

SARDEGNA

Sono 87 i nuovi casi diagnosticati oggi in Sardegna, su un totale di 8.461 tamponi eseguiti. Resta alto, invece, il numero di morti: se ne registrano altri 8, dato che porta a 1.054 il bilancio delle vittime da marzo 2020. In tutto i casi rilevati sono 40.037. Il tasso di positivita’ e’ ora dell’1%. Sono 350 i ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-8 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (invariati) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.683. I guariti sono complessivamente 24.691 (+204), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 226.

Ecco la distribuzione territoriale dei casi rilevati dall’inizio dell’emergenza: 9.313 (+42) sono stati rilevati nella Citta’ Metropolitana di Cagliari, 6.425 (+8) nel Sud Sardegna, 3.406 (+4) a Oristano, 7.983 (+14) a Nuoro, 12.910 (+19) a Sassari.