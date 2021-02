Ieri c’erano stati 12.956 nuovi casi e 336 vittime, oggi il ministero della salute comunica che si contano 391 decessi e 15.146 nuovi casi. Sono stati 292.533 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, con un tasso di positività rispetto ai nuovi casi che sale al 5,1% dal 4,1% di ieri. Le persone attualmente positive sono 405.019 (-5.092), mentre i guariti o dimessi sono 2.185.655 (+19.838 rispetto a ieri).

Le persone attualmente ricoverate in terapia intensiva in Italia a causa del Covid sono 2.126, due in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono invece 18.942 (-338 rispetto a ieri). Le vittime totali del coronavirus ad oggi in Italia sono 92.729. Per il secondo giorno consecutivo La Valle d’Aosta non registra decessi per coronavirus.



VALLE D’AOSTA

Sono nove i nuovi casi di positività diagnosticati nelle ultime 24 ore. Le persone sottoposte a tampone sono state 86. I casi di contagio si attestano a 148, uno in più di ieri. I guariti sono 18. Nell’ospedale Parini di Aosta sono ancora ricoverati 15 pazienti positivi, di cui 3 nel reparto di terapia intensiva. I ricoverati nell’ospedale da campo dell’esercito sono 3.

PIEMONTE

Balzo dei nuovi contagi da Coronvirus in Piemonte, 1.189 nelle ultime 24 ore, ma 215 sono relativi alla giornata di ieri. Lo precisa l’Unità di crisi regionale. I positivi al tampone rappresentano il 5.9% dei 20.128tamponi eseguiti. Dei 1.189 nuovi casi, gli asintomatici sono 430 (36,2%). Registrati anche 22 decessi, di cui tre di oggi, e 1.026 guariti. I ricoverati in terapia intensiva sono 150, tre in meno di ieri, quelli negli altri reparti 1.956, 47 in meno di ieri e, per la prima volta, sotto quota 2mila. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.067.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

Dieci decessi, 680 nuovi casi, 453 pazienti covid ospedalizzati e – per la prima volta – oltre 18 mila persone in quarantena: sono questi i dati dell’ultimo bollettino dell’azienda sanitaria altoatesina. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2601 tamponi pcr, registrando 308 casi positivi, e 8315 test antigenici con 372 casi positivi. Nei normali reparti ospedalieri attualmente si trovano 251 pazienti, nelle cliniche private 161 e in terapia intensiva 41 pazienti. Per la prima volta supera soglia 18 mila il numero degli altoatesini in quarantena, questo corrisponde a quasi il 3,5% della popolazione della Provincia di Bolzano.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 8.830 tamponi molecolari sono stati rilevati 295 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,34%. Sono inoltre 1643 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi (6,94%). I decessi registrati sono 16, a cui si aggiungono 17 morti pregresse afferenti al mese di gennaio e 7 nel periodo dall’1 al 7 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive sono 66 e scendono a 457 quelli negli altri reparti.

VENETO

Sono 708 nelle ultime 24 ore i contagi registrati in Veneto. Il dato emerge dal bollettino regionale, che porta il totale da inizio pandemia a 319.515 casi. I decessi da ieri sono 31 in più, con il totale a 9.426.attualmente ci sono 25.618 malati, 353 in meno rispetto a ieri. Negli ospedali prosegue il calo dei ricoveri in area non critica, con 1.538 pazienti (-29); stabile invece la situazione nelle terapie intensive, con 170 ricoverati.

EMILIA – ROMAGNA

Sono più di diecimila, in Emilia-Romagna, i morti a causa della sindrome Covid-19 dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore ci sono stati infatti 71 nuovi decessi che portano il totale a 10.022.

Sono 1.345 i nuovi casi di Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, a fronte di 27.703 tamponi, fra molecolari e antigenici. Prosegue, invece, il calo dei ricoverati. Dei nuovi positivi al Covid, che tornano a crescere, 513 sono asintomatici individuati con screening e contact tracing. I casi attivi scendono a 40.672, il 94,9% dei quali in isolamento domiciliare perché non hanno bisogno di cure particolari. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 178 (-5 rispetto a ieri), 1.903 quelli negli altri reparti Covid (-32). Delle 71 nuove vittime, 18 sono in provincia di Forlì-Cesena, 15 in quella Bologna, dodici nel Riminese, nove a Reggio Emilia, sette a Piacenza, tre nel Ferrarese e nel Ravennate, due nelle province di Modena e di Parma.



TOSCANA

Sono 894, età media di 45 anni, i nuovi casi in Toscana dove oggi si registrano 7 decessi: 3 uomini e 4 donne con un’età media di 87,6 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono 141.159 i casi di positività e 4.383 i deceduti. Oggi sono stati eseguiti 12.306 tamponi molecolari e 7.116 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 9.940 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 11.361, +4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 808 (-7), di cui 120 in terapia intensiva (+5). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 125.415. Complessivamente, 10.553 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (+445). Sono 24.729

(+885) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Riguardo alle vaccinazioni alle 12 di oggi ne sono state effettuate complessivamente 164.599, 4.057 in più rispetto a ieri.

UMBRIA

Continua a crescere, ormai dal 25 dicembre, la curva dei contagi in Umbria. Lo fa con un andamento “lineare e ciclico” secondo l’analisi settimanale del nucleo epidemiologico della Regione. È emerso nella conferenza stampa settimanale dell’andamento dei dati. L’indice Rt calcolato sugli ultimi 14 giorni in base ai dati è stato indicato in 1.07 (con un intervallo 0,92-1,22). Tra i dati indicati i “picchi” nei ricoveri e la salita dei casi nei giovani in età scolastica.

LAZIO

Nel Lazio sono 43.144 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.160 ricoverati, 257 in terapia intensiva e 40.727 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 167.797, i decessi 5.406 e il totale dei casi esaminati è pari a 216.347, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.



MARCHE

Sono 530 i nuovi contagi rilevati nelle Marche. Il servizio sanità della regione comunica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 6.685 tamponi: 4.527 nel percorso nuove diagnosi (2.614 tamponi molecolari e 1.913 nello screening con percorso antigenico) e 2.158 nel percorso guariti. Dei 530 casi odierni 89 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 12.495, 242 ad Ancona (17.716), 118 a Pesaro Urbino (13.667), 28 a Fermo (6.853), 35 ad Ascoli Piceno (6.581) e 18 da fuori regione (2.221).

ABRUZZO

Sono complessivamente 46686 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 540 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 91, di cui 5 in provincia dell’Aquila, 39 in provincia di Pescara, 32 in provincia di Chieti e 15 in provincia di Teramo.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1538 (di età compresa tra 55 e 95 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara).



CAMPANIA

Resta stabile, in Campania, la curva dei contagi. Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania, i positivi nelle ultime 24 ore sono 1.694 (di cui 151 casi identificati da test antigenici rapidi) su 21.458 tamponi esaminati (di cui 3.142 antigenici). Il tasso di incidenza è, quindi, pari a 7,89, ieri era 7,81. Dodici le persone decedute nelle ultime 48 ore e 1.140 le persone guarite. Risale l’occupazione dei posti letto di terapia intensiva, ieri 103 su 656 posti disponibili ed oggi 115. Continuano a calare, invece, i posti letto occupati di degenza: oggi 1.425 e ieri 1486.

MOLISE

BASILICATA

Sono 104 i positivi in Basilicata su 988 tamponi analizzati ieri 10 febbraio. Lo comunica la task force della regione. I nuovi casi riguardano in prevalenza i comuni di Policoro (19), Matera e Maratea (9), Montescaglioso (6), Melfi (5).

Nella stessa giornata si registrano 55 guariti e ne vengono recuperati 91 non riportati nei precedenti bollettini, a seguito di un “riallineamento tra le piattaforme covid-19 della regione basilicata e dell’istituto superiore di sanità”. Tra i dati riportati anche un decesso. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 3.071, di cui 2.989 in isolamento domiciliare. Sono 10.189 Le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 335 quelle decedute. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 82: a potenza 32 pazienti sono ricoverati nel reparto di malattie infettive, 29 in pneumologia, 3 in medicina d’urgenza e 3 in terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 8 persone si trovano nel reparto di malattie infettive, 5 in pneumologia e 2 in terapia intensiva dell’ospedale Madonna delle Grazie. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 219.886 tamponi molecolari, di cui 203.583 sono risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 10.372 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.248 casi positivi: 431 in provincia di Bari, 157 in provincia di Brindisi, 58 nella provincia BAT, 216 in provincia di Foggia, 72 in provincia di Lecce, 304 in provincia di Taranto, 5 residenti fuori regione, 5 provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 33 decessi: 13 in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 3 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.408.642 test, 84.760 sono i pazienti guariti. e 44.178 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono 39.950 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 125 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 646.950 tamponi, per un incremento complessivo di 3.415 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l’Isola un tasso di positività del 3,6%. Si registrano 10 decessi (1.046 in tutto). Sono invece 358 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-7 rispetto al dato di ieri), mentre sono 33 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.800. I guariti sono complessivamente 24.487 (+240), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 226.

Sul territorio, dei 39.950 casi positivi complessivamente accertati, 9.271 (+62) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.417 (+32) nel Sud Sardegna, 3.402 (+11) a Oristano, 7.969 (+6) a Nuoro, 12.891 (+14) a Sassari.