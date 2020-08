Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

Nuovo incremento nei dati relativi al virus in Italia. Oggi le vittime sono state 6, mentre i nuovi casi registrati sono 412, per un totale di 251.237.

Veneto

Sono 26 i nuovi casi positivi riscontrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.741 i contagi dall’inizio della pandemia in regione. Con gli attuali positivi che si attestano a 1.300 unità Non si contano nuove vittime. Stabile la situazione negli ospedali, con 118 ricoverati in area non critica, mentre è invariata nelle terapie intensive con 9 ricoverati.

Marche

Nelle Marche sono quattro nuovi positivi nell’ultima giornata : due sono stati rilevati in provincia di Ancona, uno in provincia di Macerata, uno in quella di Pesaro Urbino. Nel bollettino di aggiornamento quotidiano sui contagi, il Gores fa riferimento a casi di rientri dall’estero, a soggetti sintomatici e ad altri diagnosticati nel percorso sanitario. Nella regione nelle ultime 24ore sono stati analizzati 929 tamponi di cui 597 nel percorso nuove diagnosi e 332 in quello cosiddetto “guariti”.

Alto Adige

Calo di contagi da Covid-19 nelle ultime 48 ore in Alto Adige, territorio che nelle ultime settimane aveva fatto registrare un sensibile aumento di casi di coronavirus. Negli ultimi due giorni i contagi sono due – uno al giorno – su un totale di 977 tamponi esaminati. Rispetto a ieri un solo nuovo caso per un dato complessivo a livello provinciale di 2.775 persone positive. Restano fermi da oltre due mesi di decessi che sono 292. Nelle zone pedonali di due Comuni dell’Alto Adige, Vipiteno e San Candido, vige l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aria aperta. I pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri e nelle cliniche private sono 8 ai quali vanno aggiunti 5 che si trovano in isolamento nella struttura attrezzata di Colle Isarco. Resta elevato, 1.196, il numero delle persone in quarantena. In totale i guariti sono 2.355.

Toscana

In Toscana sono 10.674 i casi di positività, 22 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente ed hanno un’età media di circa 38 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 9.002 (84,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 454.393, 2.972 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 535, +3,3% rispetto a ieri. Oggi non si registrano nuovi decessi.

Basilicata

È residente a Calvello, dove ora si trova in isolamento domiciliare, il nuovo caso di contagio da Covid-19 registrato in Basilicata. La persona in questione è stata individuata effettuando, nella giornata di ieri, 249 tamponi. A darne notizia è la task force regionale nel consueto bollettino quotidiano. Con questo aggiornamento i residenti in basilicata attualmente positivi sono 4 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Carlo di Potenza è ricoverata una persona di nazionalità estera e proveniente da stato estero, risultata negativa al secondo tampone di verifica e in attesa di formale comunicazione di dimissioni.

Abruzzo

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3512 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registrano 3 nuovi casi. 23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 195 (+1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2821 dimessi/guariti (+3 rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2810 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Puglia

Altri 20 nuovi contagi in Puglia, su 1.981 tamponi processati, sono registrati oggi nel Bollettino regionale: 9 sono stati individuati in provincia di Bari, 2 nella Bat, 1 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Non sono stati registrati decessi. La curva dei contagi continua a salire in maniera costante in Puglia, da una media di 10 casi al giorno, questa settimana si è passati a 20. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 258.978 test, sono 3.977 i pazienti guariti e 229 i pugliesi attualmente positivi, di cui 39 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.760.

Friuli Venezia Giulia

Le persone attualmente positive in Friuli Venezia Giulia sono 163 (nove meno di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 8 sono invece i ricoverati in altri reparti mentre si è registrato un nuovo decesso (348 in totale). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute. Le persone risultate positive al virus sono 3.452: 1.421 a Trieste, 1.053 a Udine, 748 a Pordenone e 227 a Gorizia, alle quali si aggiungono un cittadino comunitario già rientrato nel proprio Paese e due residenti fuori regione.

Lombardia

I nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 68 (di cui 9 ‘debolmente positivi’ e 10 a seguito di test sierologico); nessun decesso per il quarto giorno consecutivo, con il bilancio dei morti stabile a 16.833. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 4.537, totale complessivo 1.379.246. I pazienti guariti/dimessi sono 74.605 (+ 101), di cui 1.415 dimessi e 73.190 guariti; quelli in terapia intensiva 10 (+1); i ricoverati non in terapia intensiva 160 (+10).

Emilia Romagna

Sono 19 i nuovi casi d contagio (di cui 13 asintomatici) registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, quando ci sono stati anche due morti, uno nel Ravennate e uno nel Riminese. Sono i dati, aggiornati alle 12, diffusi dalla Regione. Dei 19 nuovi casi, più della metà (10) erano già in isolamento al momento del tampone, perché individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono sette i positivi collegati a vacanze o rientri dall’estero, mentre 11 dei 19 casi sono in provincia di Bologna (di cui 4 rientrati da Usa, Croazia e Albania) Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 1.710 (+2 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Restano 4 i pazienti in terapia intensiva, mentre sono 76 (-3) i ricoverati negli altri reparti Covid.