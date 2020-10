TRENTINO ALTO ADIGE

Continuano a crescere i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i positivi sono aumentati di 5.724 (ieri erano stati 5,372), con 29 morti (ieri 28). Lo si apprende dai dati del Ministero della Salute. I tamponi sono stati 133.084, nuovo record (ieri 129.471). Tra le regioni la Lombardia registra 1.140 nuovi positivi, la Campania 664.

Netto incremento di contagi da Covid-19 in Alto Adige. Sono 92 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore su 1.880 tamponi esaminati nei laboratori dell’azienda sanitaria. Il numero complessivo di persone testate positive al coronavirus in provincia di Bolzano dall’inizio dell’emergenza sfiora quota 4.000 (3.980). Resta stabile a 35 il numeri dei pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri. Invariato anche il numero (2) delle persone che necessitano delle cure della terapia intensiva. Oltre cento in più rispetto a ieri le persone poste in isolamento (2.461). Le persone guarite sono 2.815, sedici in più rispetto a ieri. In Alto Adige, come da ordinanza numero 40 del governatore Arno Kompatscher, c’è una forte raccomandazione di rinunciare a feste e occasioni di ritrovo con persone non conviventi che possano comportare assembramenti sia in locali aperti al pubblico che in luoghi privati. Confermato l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto quando la persona è in prossimità (un metro) di altre persone non conviventi e comunque in ogni situazione dove è possibile il rischio di assembramento.

VENETO

Contagi in forte crescita anche oggi in Veneto, dove si registrano 561 nuovi casi di positività, per un totale di 31.065 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano anche 7 vittime, che portano il dato dei morti (tra ospedali e case di riposo) a 2.216. Lo afferma il bollettino della Regione. In sole 48 ore il Veneto ha visto un aumento di quasi 1.200 positivi. I soggetti in isolamento salgono a 11.625 (+344), dei quali 3.465 positivi al Sars Cov2. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverate 325 persone (+21), nelle terapie intensive 29 (-1).

EMILIA-ROMAGNA

Trecentottantatre nuovi positivi – di cui 162 asintomatici – su oltre 13.700 tamponi effettuati, e un decesso nella provincia di Parma, chge fva salire il totale delle vittime del virus in Regione a 4.494 (37.297 i casi di positività registrati). I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 5.976 (367 in più di quelli registrati ieri). Le persone in isolamento a casa sono complessivamente 5.719 (+350 rispetto a ieri), circa il 95% dei casi attivi. Sono 16 i pazienti in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri), 241 (+15) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. Questi i principali dati sul coronavirus in Emilia Romagna alle 12 di oggi. Sono 22 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna. 13 invece i casi positivi di rientro da altre regioni. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,8 anni. Sui 162 asintomatici, 103 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 33 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 7 con i test pre-ricovero, 4 identificati in seguito a test sierologico positivo. Per 15 casi è in corso la verifica sul motivo del tampone. Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano in quelle di Bologna (60 casi), Modena (53), a Forlì (44), Piacenza (43 casi), a Rimini (38), a Ferrara (38), a Reggio Emilia (32), a Cesena (23), Parma (22), Ravenna (21) e a Imola (9).

TOSCANA

In Toscana sono 17.643 i casi di positività al coronavirus, 548 in più rispetto a ieri (430 identificati in corso di tracciamento e 118 da attività di screening). I nuovi casi sono il 3,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 10.830 (61,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 828.114, 11.237 in più rispetto a ieri. La percentuale di positivi tra le 7.878 persone testate oggi è pari al 7%. Gli attualmente positivi sono oggi 5.640, +10,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 190 (20 in più rispetto a ieri), di cui 30 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi. L’età mediana dei 548 casi odierni è di 41 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 25% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 14% tra 60 e 79 anni, il 4% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Sono 132 i nuovi contagi al Covid-19 accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, su un totale di 2.173 tamponi analizzati. Si registra anche una vittima in più e aumenta il numero dei ricoverati. Mentre i guariti sono 21 (1.986 in tutto dall’inizio della pandemia). Gli attualmente positivi – secondo i dati della Regione aggiornati al 10 ottobre – salgono quindi a 1.115. I morti sono 88. I casi di positività complessivamente accertati sono 3.189. I ricoverati sono saliti a 64 (uno in più di ieri). Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva (otto). Complessivamente ad oggi sono stati eseguiti 225.964 tamponi.

LAZIO

“Su oltre 14 mila tamponi oggi, nel lazio si registrano 384 casi in lieve diminuzione, 6 i decessi e 59 i guariti. Nel Lazio diminuiscono lievemente i casi positivi con un elevato numero di tamponi e le terapie intensive sono senza nuovi ricoveri”. È quanto afferma l’assessore regionale alla sanità, alessio d’amato, secondo il quale “le prossime settimane saranno decisive. Roma e il Lazio stanno tenendo meglio di altre realtà, ma non bisogna abbassare la guardia. La rete ospedaliera, pur sotto pressione, al momento sta rispondendo alle esigenze. Lo Spallanzani è al 60% della capacità. Attivati 500 posti di strutture alberghiere assistite per i casi clinicamente guariti e per chi non ha modo di svolgere la quarantena. La priorità è contenere il virus e lavorare sui tracciamenti”. “Si registra un decesso di 63 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 54 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventotto contatti di casi già noti e isolati e ventisei i casi con link al cluster del Nomentana Hospital dove è in corso l’indagine epidemiologica – prosegue -. Nella Asl Roma 6 sono 37 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ventidue contatti di casi già noti e isolati. Si registra un decesso di 88 anni. Nelle province si registrano 108 casi e un decesso nelle ultime 24h”.



MARCHE

Nelle Marche c’è un nuovo balzo in avanti di casi individuati di ‘Covid-19’: 86 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 8.485; gli ultimi contagiati rappresentano il 6,6% dei 1.311 tamponi processati nel percorso nuove diagnosi (ieri i casi erano stati 49, il 5,5% dei 1.188 test). Gli ultimi positivi al Covid-19 sono stati individuati in tutte e cinque le province: 31 in quella di Ancona, 16 nel Piceno, 14 nel Fermano, 13 nel Maceratese, 12 nella provincia di Pesaro-Urbino; questi casi comprendono 21 soggetti sintomatici, 20 in setting domestico, 17 contatti stretti di casi positivi, un rientro dalla Romania, 5 contatti in setting lavorativo, 6 in ambiente di divertimento, 4 contatti in setting assistenziale, 9 in setting scolastico e 3 di in fase di indagini epidemiologiche. Sempre ieri, sono stati effettuati anche 1.087 tamponi nel percorso guariti. Lo si apprende dal primo aggiornamento del Servizio Sanità della Regione.

ABRUZZO

Sono 94 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo: sono emersi dall’analisi di 2.388 tamponi. Del totale dei nuovi casi, 29 riguardano il Teramano, 28 l’Aquilano, 22 il Pescarese e dieci il Chietino, mentre per cinque sono in corso accertamenti sulla residenza. Continua a salire il numero delle persone ricoverate in ospedale. I nuovi casi hanno età compresa tra 4 e 88 anni. Gli attualmente positivi salgono a quota 1.342: 110 persone, dieci in più di ieri, sono ricoverate in ospedale in terapia non intensiva e sette (invariato) sono in terapia intensiva, mentre le altre 1.224 sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 3.152 (+2).

BASILICATA

In Basilicata continuano a crescere i contagi a coronavirus: ieri, su 861 tamponi processati, ne sono stati riscontrati 42. La task force regionale ha segnalato anche dieci 10 guarigioni. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 378 (27 più dell’ultimo aggiornamento) e 36 (una in più) quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in regione 35 persone sono morte per il covid-19 e 448 sono guarite; sono stati esaminati 81.193 tamponi, 80.148 dei quali sono risultati negativi.