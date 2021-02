Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia, a fronte di 310 mila tamponi effettuati, con 336 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 10.630 e 422 le vittime

Tutti i grafici e le mappe sull’epidemia

VALLE D’AOSTA

Nessun decesso e sette nuovi contagi da Covid-19 in Valle D’Aosta. Il dato è contenuto nel bollettino di aggiornamento sanitario diffuso oggi dalla Regione. Da inizio epidemia in Valle d’Aosta i contagi da coronavirus sono 7877, i casi positivi attuali sono 147, – 8 rispetto a ieri, di cui 15 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva, e 129 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7319, + 15 rispetto a ieri, i tamponi finora effettuati sono 72.509, + 245, di cui 1589 processati con test antigienico rapido.

PIEMONTE

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 669 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 106 dopo test antigenico), pari al 3,5% dei 18.882 tamponi eseguiti, di cui 10.505 antigenici. Dei 669 nuovi casi, gli asintomatici sono 270 (40,3%). I casi sono così ripartiti: 114 screening, 370 contatti di caso, 185 con indagine in corso; per ambito: 19 rsa/strutture socio-assistenziali, 70 scolastico, 580 popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 234.078 così suddivisi su base provinciale: 122.574 Torino, 31.966 Cuneo, 20.880 Alessandria, 18.339 Novara, 12.175 Asti, 8.657 Vercelli, 8.425 Verbano-Cusio-Ossola, 8.048 Biella, oltre a 1.170 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

LIGURIA

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

PROVINCIA DI BOLZANO

La pandemia provoca altre due vittime in Alto Adige, mentre torna a crescere il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive. Le vittime, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, sono ora 915. L’Azienda sanitaria provinciale segnala anche 789 nuovi casi positivi accertati nelle ultime 24 ore: 417 sono stati rilevati sulla base di 3.141 tamponi pcr (683 dei quali nuovi test), mentre altre 372 infezioni sono state accertate sulla base di 7.111 test antigenici rapidi.

I pazienti Covid-19 ricoverati nelle terapie intensive sono 40, tre in più rispetto ad ieri. Nei i normali reparti ospedalieri vengono assistiti 250 pazienti (4 in più), e 163 (uno in più) nelle strutture private convenzionate. I pazienti Covid-19 in isolamento nella struttura di Colle Isarco sono 23 (5 in meno).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.511 tamponi molecolari sono stati rilevati 246 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,77%. Sono inoltre 3.123 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 115 casi (3,68%). I decessi registrati sono 9, a cui si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo dal 15 gennaio all’1 febbraio; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 65 e a 481 quelli negli altri reparti.

VENETO

Sono 828 i nuovi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore (il 2,18% dei tamponi effettuati) per un totale di 318 mila contagiati dall’inizio dell’emergenza. Continua a scendere il numero totale dei ricoverati, oggi a 1.737 (1700 in meno rispetto a 40 giorni fa). Trentuno i decessi registrati nelle ultime 24 ore, 9.395 in totale dal 21 febbraio scorso.

EMILIA – ROMAGNA

In Emilia-Romagna, i nuovi casi sono 930 e 37 i morti. Dall’inizio dell’epidemia, in regione sono stati registrati 230.078 contagi. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 30.664 e la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa prima fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, oltre che gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 270.586 dosi, di cui 2.326 oggi; sul totale, 122.871 sono seconde dosi, e cioè le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati,388 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 272 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 409 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

TOSCANA

In Toscana sono 671 i positivi in più rispetto a ieri (648 confermati con tampone molecolare e 23 da test rapido antigenico). Dall’inizio dell’epidemia in Toscana sono 140.265 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 671 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 34% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

UMBRIA

Dopo giorni di aumento continuo scendono, seppure di poco, i ricoverati in Umbria, oggi 506, sette in meno di ieri, 80 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Emerge dal sito della Regione. Registrati nell’ultimo giorno 415 nuovi positivi, 179 guariti, e 12 morti, 863. Gli attualmente positivi sono 224 più di ieri, ora 7.397. Analizzati 4.699 tamponi e 4.365 test antigenici per un totale di 9.064. Il tasso di positività totale è del 4,5 per cento (ieri 3,9) e del 8,8 per cento sui soli molecolari (ieri 7,4 per cento).

LAZIO

Nel Lazio sono 44.834 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.233 ricoverati, 260 in terapia intensiva e 44.341 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono in totale 164.867, i decessi 5.375 e il totale dei casi esaminati è pari a 215.076, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

MARCHE

Nelle ultime 24ore sono 421 i positivi al coronavirus rilevati nelle Marche tra le nuove diagnosi con un rapporto positivi/testati al 12,1%; ce ne sono poi altri 94 riscontrati nel Percorso Screening Antigenico sulla base di 1.220 test (da sottoporre al tampone molecolare) con rapporto positivi/testati all’8%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche: nell’ultima giornata sono stati eseguiti 5.583 tamponi: 3.477 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1220 nello screening con percorso Antigenico) e 2.106 nel percorso guariti. Sui 421 positivi 224 rilevati in provincia di Ancona, 83 a Pesaro Urbino; seguono le province di Macerata (60), Ascoli Piceno (27), Fermo (12) e 15 contagiati da fuori regione. Questi casi comprendono 52 sintomatici; ci sono contatti in setting domestico (93), contatti stretti di casi positivi (145), in setting lavorativo (23), in ambienti di vita/socialità (5), in setting assistenziale (3), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (19), screening percorso sanitario (2). Per altri 79 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

Sono complessivamente 46.147 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 314 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 90 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 73, di cui 10 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 53 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1533 (di età compresa tra 53 e 94 anni, 4 in provincia di Chieti e 3 in provincia di Pescara). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 33.807 dimessi/guariti (+249 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10807 (+58 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 659398 tamponi molecolari (+4370 rispetto a ieri) e 130.048 test antigenici (+7.637 rispetto a ieri).

CAMPANIA

Sono 1.635, di cui 85 sintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania su 20.912 tamponi processati. Il tasso di incidenza cala sensibilmente al 7,81% (ieri era stato del 9,3). Il bollettino giornaliero dell’Unità di crisi segnala 26 nuove vittime (14 nelle ultime 48 ore e 12 risalenti ai giorni precedenti) e 1.191 guariti. Segnali positivi sul fronte degli ospedali. Nelle ultime 24 ore l’occupazione delle terapie intensive è scesa da 112 a 103 posti (-9), mentre le degenze ordinarie Covid calano da 1.540 a 1.486 (-54).

MOLISE

BASILICATA

Sono 98 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 93 riguardanti residenti in Basilicata, su un totale di 834 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Sul totale dei positivi, 24 riguardano Tolve, Comune potentino di seimila abitanti. Nelle ultime 24 ore è deceduta una persona residente a Melfi. I lucani guariti sono 32 a cui si aggiungono altre 14 guarigioni di un periodo precedente “a seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità”, come precisa la task force regionale. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.117 (+49), di cui 3.030 in isolamento domiciliare, mentre sono 10.043 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 334 quelle decedute.

PUGLIA

Il 10,1 per cento dei 10.517 test processati in Puglia per accertare l’infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 1.063 casi di cui quasi un terzo, 350, rilevato in provincia di Bari. Seguono la provincia di Taranto che conta 307 nuovi contagi in 24 ore, la Bat con 128, Lecce con 108, Brindisi con 95 e Foggia con 61. Tre casi riguardano residenti fuori regione mentre di altri 11 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 47.106, di cui 1655 ospedalizzati. L’età media dei contagiati da inizio epidemia a oggi è di 56 anni e la fascia di età più colpita è quella compresa tra i 19 e i 50 anni. Sale il numero dei guariti che sono 80.617, 2492 In più rispetto al dato fornito ieri. Il numero odierno delle vittime Covid è di 25 persone di cui 14 in provincia di Bari, 8 in quella di Foggia e tre nella Bat.

CALABRIA

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 514.040 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 544.013 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 34.735 (+214 rispetto a ieri), quelle negative 479.305. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: – Cosenza: casi attivi 2.867 (50 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 all’ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 2.778 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.335 (7065 guariti, 270 deceduti).

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 39.825 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 161 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 643.535 tamponi, per un incremento complessivo di 23.527 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi-tamponi eseguiti segna dunque un tasso di positività dello 0,6%. Si registrano anche cinque decessi (1.036 in tutto). Sono, invece, 365 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-6 rispetto al dato di ieri), mentre sono 32 (-5) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.915. I guariti sono complessivamente 24.247 (+230), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente sono attualmente 230. Sul territorio, dei 39.825 casi positivi complessivamente accertati, 9.209 (+28) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.385 (+25) nel Sud Sardegna, 3.391

(+30) a Oristano, 7.963 (+17) a Nuoro, 12.877 (+61) a Sassari.