In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 17.567 nuovi casi e 344 morti da coronavirus. I tamponi eseguiti, tra antigenici e molecolari, sono stati 320.892. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende dunque al 5,4%. Ieri ci sono stati 18.938 nuovi casi e 718 morti, ma considerando anche 258 decessi non registrati nei giorni precedenti.

In totale i casi da inizio epidemia sono 3.754.077, i morti 113.923. Gli attualmente positivi sono 533.085 (3.276 in meno rispetto a ieri) mentre i guariti e dimessi dall’inizio della pandemia sono 3.107.069, con un incremento rispetto a ieri di 20.483.

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 27.654, con un decremento di 492 unità, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.588, ossia 15 in meno (186 ingressi del giorno a fronte dei 192 di ieri).

VALLE D’AOSTA

Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 78 nuovi casi positivi al Covid in Valle d’Aosta (a fronte di 223 persone sottoposte a tampone). Non ci sono stati decessi (il totale delle vittime è fermo a 436). E’ quanto emerge nell’ultimo bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell’Usl.

I pazienti ricoverati all’ospedale Parini sono 77, di cui 12 in terapia intensiva. Il totale dei contagiati sale a 1.142, 15 in più di ieri. I guariti sono 63.

PIEMONTE

Continua a diminuire il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: -5 (rispetto a ieri) in terapia intensiva, dove il totale è sceso a 324; negli altri reparti – 73, totale a 3.633. Negli ultimi tre giorni, secondo il report dell’Unità di crisi della Regione, il dato complessivo dei pazienti Covid in ospedale è sceso di 289 unità.

Sul fronte dei contagi, il dato odierno è di 1.267 positivi, con un tasso del 4,4% rispetto ai 28.927 tamponi diagnostici processati (19.183 antigenici); la quota di asintomatici è del 42,1%. I decessi sono 22 (di cui 1 registrato oggi). I guariti +2.255, le persone in isolamento domiciliare sono 24.716, gli attualmente positivi 28.673.

LIGURIA

Sono 410 i positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 4.597 tamponi molecolari e 2.924 tamponi antigenici rapidi processati. I deceduti ammontano a 3.971, 21 in più nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal bollettino della Regione Liguria.

LOMBARDIA

PROVINCIA DI TRENTO

Altri due decessi da Covid-19 si registrano in Trentino, secondo il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che segnala 42 nuovi casi positivi al molecolare e 65 all’antigenico.

Nel dettaglio, ieri sono stati analizzati 1.682 tamponi molecolari che tra l’altro hanno confermato anche 28 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Gli antigenici notificati all’Azienda sanitaria sono stati invece 1.245. Fra i casi positivi di oggi troviamo 19 bambini e ragazzi in età scolare; nella classi di età più mature ci sono invece 11 nuovi positivi fra i 60 ed i 69 anni, 7 tra 70-79 anni e 4 di ultra ottantenni.

Continua a migliorare la situazione negli ospedali dove anche ieri le dimissioni (20) hanno superato per numero i nuovi ingressi (14). Al momento si contano 181 pazienti covid ricoverati, con 43 persone in rianimazione (stabile il numero rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 274. Finora le vaccinazioni sono state 115.774, fra cui 38.709 seconde dosi, 50.791 riservate a ultra ottantenni, mentre nella fascia 70-79 anni le dosi sono 19.299.

PROVINCIA DI BOLZANO

In Alto Adige sono 87 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 10.442 tamponi processati. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore per aver contratto il coronavirus. Il totale di vittime in provincia di Bolzano è di 1.150. Le nuove positività sono 53 su 950 tamponi molecolari esaminati e 34 su 9.492 test antigenici effettuati. Su 207.078 persone sottoposte a tampone molecolare, 46.172 sono risultate positive. Le persone con almeno un test antigenico positivo sono 24.877. La situazione negli ospedali altoatesini è stabile: 76 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti (+4 rispetto a ieri), 23 quelli in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri), 45 quelli ricoverati nelle strutture private convenzionate e 51 quelli in isolamento nelle due strutture appositamente allestite.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.505 tamponi molecolari sono stati rilevati 308 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,73%. Sono inoltre 1.166 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 84 casi (7,20%). I decessi registrati sono 9, a cui se ne aggiungono 3 pregressi; i ricoveri nelle terapie scendono a 75, così come quelli negli altri reparti che calano a 516.Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.494, con la seguente suddivisione territoriale: 739 a Trieste, 1.852 a Udine, 645 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 81.646, i clinicamente guariti 4.639, mentre le persone in isolamento scendono a 10.831. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.201 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.306 a Trieste, 48.773 a Udine, 19.728 a Pordenone, 12.272 a Gorizia e 1.122 da fuori regione.

VENETO

Leggera risalita rispetto a ieri della curva dei contagi da Coronavirus in Veneto: il bollettino regionale segnala 1.054 casi in più, con il totale a 394.336 da inizio pandemia. Si registrano anche 14 decessi, per un totale di 10.913 vittime. Continua la discesa delle persone attualmente positive, stamani 32.535, 383 in meno rispetto a ieri. Nei reparti ospedalieri scendono (-12) i ricoverati in area non critica, oggi 1.874, mentre risalgono (+2) quelli in terapia intensiva, con 310 posti occupati.

EMILIA – ROMAGNA

Sono 1.525 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di 28.525 tamponi, fra molecolari e antigenici. Si contano ancora 33 morti, mentre prosegue il calo dei ricoverati. Dei nuovi positivi 558 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. Scendono ancora i casi attivi, che sono 67.432, il 95,3% dei quali in isolamento domiciliare, perché non richiedono cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 334, nove in meno di ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 2.805 pazienti, 111 in meno. La provincia con il numero maggiore di casi è Bologna, con 372 casi, seguita da Modena (279) e Parma (193). Le nuove vittime, di età compresa fra i 53 e i 94 anni, sono otto in provincia di Bologna, cinque in quella di Rimini, quattro nel Modenese, nel Reggiano e in provincia di Forlì-Cesena, tre a Parma e Ravenna una a Piacenza e Ferrara Dall’inizio della pandemia il totale dei morti in Emilia-Romagna è di 12.340.

TOSCANA

In Toscana sono 207.986 i casi di positività al coronavirus, 1.177 in più rispetto a ieri (1.135 confermati con tampone molecolare e 42 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. L’età media dei 1.177 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più).

I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 174.442 (83,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15.128 tamponi molecolari e 10.562 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 8.968 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 27.912, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.974 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 286 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 28 nuovi decessi: 13 uomini e 15 donne con un’età media di 79,4 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 11 a Firenze, 5 a Prato, 3 a Pistoia, 1 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 2 a Arezzo, 1 residente fuori Toscana. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

UMBRIA

Sono stati 152 i nuovi positivi al Covid registrati in Umbria nell’ultimo giorno a fronte di 311 guariti. Lo riporta il sito della Regione, dal quale emergono anche altri quattro morti. Ancora in calo gli attualmente positivi, ora 4.107, 163 in meno di venerdì. Sono stati analizzati 2.933 tamponi e 3.185 test antigenici. Il tasso di positività è del 2,48 per cento sul totale (ieri 3,24) e del 5,1 per cento sui soli molecolari (ieri 6,9).

Sostanzialmente stabile il quadro dei ricoverati negli ospedali, 328, uno in meno di ieri, 43 dei quali (dato stabile) nelle terapie intensive.

LAZIO

“Oggi su oltre 18 mila tamponi nel Lazio (-474) e oltre 18 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.463 casi positivi (+100), 35 i decessi (-12) e +980 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 700”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 221 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 378 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 137 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie”, aggiunge.

MARCHE

Continua ad allentarsi la pressione sugli ospedali delle Marche: i pazienti ‘Covid-19’ complessivamente assistiti sono complessivamente 894, 24 in meno rispetto al giorno precedente, dei quali 857 (-23) sono ricoverati nei reparti e 37 (-1) assistiti nei pronto soccorso. Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 132 persone, 2 in meno rispetto a ieri: 37 (-1) a Pesaro, 30 a Torrette, 16 a Jesi, 26 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 5 a Senigallia, 7 a Fermo e 11 a San Benedetto del Tronto. Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 199: 90 (+2) a Pesaro, 28 (+2) a Torrette, 6 (-2) al covid di Senigallia, 11 (-1) a Jesi, 11 a Macerata, 7 a Civitanova Marche, 28 al Covid Hospital, 4 a Fermo, 7 (-1) a San Benedetto del Tronto e 7 ad Ascoli Piceno. Gli altri 526 (-21) pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi.

ABRUZZO

CAMPANIA

Sono 2.069 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 20.467 tamponi molecolari. I sintomatici sono 651. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania, i cui dati sono aggiornati alla scorsa mezzanotte, sono inseriti 13 nuovi decessi, 10 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.747. Sono 1.916 i nuovi guariti, con il totale dei guariti che sale a 258.061. In Campania sono 141 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.555 quelli ricoverati in reparti di degenza.

MOLISE

BASILICATA

Sono 173 i nuovi positivi al covid, emersi dall’esame di 1.590 tamponi, in Basilicata, dove – da domani – i comuni di Castelmezzano, Satriano di Lucania e San Fele (Potenza) saranno in “zona rossa”, situazione prorogata per Pomarico (Matera). Le collocazioni in zona rossa – a causa dei contagi – sono state disposte dal presidente della Regione, Vito Bardi. Per quanto riguarda i dati sull’epidemia, diffusi dalla task force regionale, comprendono anche tre nuove vittime (ora sono, in totale, 465) e 188 guariti (in totale, sono 14.990 coloro che hanno superato la malattia, in Basilicata). I lucani attualmente positivi sono 4.756, dei quali 4.574 sono in isolamento domiciliare. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 182, dieci dei quali in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 293.795 tamponi, 270.518 dei quali sono risultati negativi.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 13.461 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.804 casi positivi: 530 in provincia di Bari, 154 in provincia di Brindisi, 149 nella provincia BAT, 379 in provincia di Foggia, 213 in provincia di Lecce, 376 in provincia di Taranto, 3 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre ci sono stati 31 decessi: 15 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 4 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.991.105 test, 152.439

sono i pazienti guariti e 51.558 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

Sono 477 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.617 tamponi eseguiti. In Calabria finora sono stati sottoposti a test 655.464 soggetti per un totale di 699.381 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 51.088, quelle negative 604.376. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 897 (+7 rispetto a ieri), i ricoveri sono 510 (+6 rispetto a ieri), dei quali 38 in terapia intensiva, i guariti sono 37.782 (+108 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 141, Catanzaro 133, Crotone 46, Vibo Valentia 37, Reggio Calabria 119. Gli attualmente positivi sono 12.409.

SICILIA

SARDEGNA

Salgono a 48.740 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza: nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 425 nuovi contagi.

In totale sono stati eseguiti 1.063.256 tamponi, per un incremento complessivo di 5.804 test rispetto al dato precedente. Si registrano anche due nuovi decessi (1.261 in tutto). Sono, invece, 323 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+2), mentre salgono a 55 (+5) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.416. I guariti sono complessivamente 30.673 (+78), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell’Isola sono attualmente 12. Sul territorio, dei 48.740 casi positivi complessivamente accertati, 12.431 (+147) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.454 (+39) nel Sud Sardegna, 4.190 (+43) a Oristano, 9.649 (+87) a Nuoro, 15.016 (+109) a Sassari.