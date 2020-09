Coronavirus, nuovi casi in calo (+978), otto morti ieri i contagi erano stati 996. Sei i morti. Cresce il numero dei malati ricoverati in terapia intensiva: sono 107 in tutto, 13 in più rispetto a ieri. Il 29 luglio scorso, il ministero della Salute ne segnalava appena 38.

Ai 107 malati che si trovano in terapia intensiva vanno aggiunti i 1380 ricoverati con sintomi (+92 rispetto a ieri) e i 25.267 in isolamento domiciliare. In tutto, quindi, le infezioni in corso riguardano 26.754 persone (+676 rispetto a ieri).

La situazione regione per regione

Piemonte

Nessun decesso è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale rimane quindi di 4146 deceduti risultati positivi al virus. Sono invece 32.923 (+42 rispetto a ieri), i casi di persone finora risultate positive. I ricoverati in terapia intensiva sono 7 (come ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 92 (- 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 1365. I tamponi diagnostici finora processati sono 591.905, di cui 330.273 risultati negativi.

Liguria

Lombardia

Oggi in Lombardia sono stati registrati 242 nuovi casi di coronavirus, di cui 36 ‘debolmente positivi’ e 9 a seguito di test sierologico, e 2 morti. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi sono 16.867. I tamponi effettuati sono stati 16.200 (totale complessivo: 1.613.033), mentre i guariti/dimessi sono 110 (totale: 76.368, di cui 1.300 dimessi e 75.068 guariti). Le terapie intensive segnano -1 (21), mentre i ricoverati non in terapia intensiva +17 (212). Questi i dati giornalieri sull’epidemia di coronavirus, forniti dalla Regione. Ieri, a fronte di 9.866 tamponi, c’erano stati 135 casi e 2 morti.

Nel Milanese sono stati registrati 114 positivi, di cui 67 nel capoluogo. Ieri nella Città metropolitana ci sono stati 54 casi, di cui 30 a Milano.

Trentino

Sono 3 i nuovi casi in Trentino. Su 695 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore, tre hanno dato esito positivo e due di essi presentavano sintomi. In totale in provincia di Trento le persone che sono state infettate dal Covid-19 con tampone certo sono 5.721. Restano fermi a 470 i decessi. I pazienti covid ricoverati negli ospedali sono sei, uno in meno rispetto a ieri: uno di essi necessita delle cure della terapia intensiva.

Friuli-Venezia Giulia

Il Pordenone Calcio, che milita nel campionato di serie B, ha reso noto che nel primo ciclo di tamponi, eseguito come da protocollo anticipatamente al raduno della squadra, sono stati riscontrati due casi di positività. Entrambi i calciatori sono asintomatici e si trovano in isolamento fiduciario, sotto il controllo della Azienda sanitaria di competenza.

Emilia Romagna

In calo, sotto i 100, i nuovi positivi al coronavirus in Emilia Romagna. Su oltre 10.700 tamponi l’aumento giornaliero è di 99 casi, di cui 45 asintomatici e più della metà, 55, già in isolamento. Sono 23 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, 16 da altre regioni. L’età media dei positivi di oggi è 34 anni. Il maggior numero di casi si registra nelle province di Modena (22), Bologna (20) e Ravenna (12) e a Forlì (10). I casi attivi sono 3.061 (+84 in), le persone in isolamento a casa sono 2.946 (+84), il 95%. Restano stabili i pazienti in terapia intensiva (9) e quelli ricoverati negli altri reparti Covid (106). Non si registra nessun decesso in tutta la regione, mentre i guariti sono 15 in più.

Toscana

In Toscana 40 nuovi casi, 1 decesso e 32 guarigioni. È quanto riporta il bollettino quotidiano sull’emergenza Covid trasmesso dalla Regione. Dall’inizio dell’epidemia salgono a 11.898 I contagiati, a 9.175 I guariti e a 1.142 I deceduti. Lievissima crescita nell’ultima giornata dei ricoveri in area covid: oggi sono in tutto 62 (+2 rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (+1). In base ai dati raccolti dalle aziende sanitarie risultano, inoltre, 1.519 pazienti con sintomi lievi posti in isolamento domiciliare (+5), mentre sono 3.871 le persone poste in sorveglianza attiva (+137). I test eseguiti hanno raggiunto quota 544.447, 4.929 in più rispetto a ieri.

Umbria

Dieci nuovi casi di positività, 1.803 dall’inizio della pandemia, sono stati accertati in Umbria a fronte di un numero record di tamponi, 2.251, in totale 156.422. Emerge dagli aggiornamenti forniti dalla Regione sul suo sito. Segnalato un ricoverato in meno negli ospedali, 11, due in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti e a 1.440 i guariti, salgono a 283 gli attualmente positivi.

Marche

Sono 16 i casi di positività rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche nel percorso nuove diagnosi: cinque in provincia di Ascoli Piceno, cinque in provincia di Pesaro Urbino, tre in quella di Ancona, due in provincia di Macerata e uno fuori regione. Questi casi comprendono quattro soggetti sintomatici, quattro rientri dall’estero (Grecia, Kosovo, Albania), due rientri dalla Sardegna, cinque contatti in ‘setting domestico’ e un contatto in ambiente di vita/divertimento. Lo comunica il Gores: nell’ultima giornata sono stati testati 1.762 tamponi: 1.040 nel percorso nuove diagnosi e 722 nel percorso guariti.

Continuano intanto ad aumentare i pazienti ricoverati: sono diventati 15, uno più di ieri, e uno di loro continua a essere assistito nel reparto terapia intensiva dell’ospedale regionale di Torrette; gli altri pazienti sono ricoverati nei reparti non infettivi di Pesaro (3), Fermo (1) e Torrette (10, tra le quali una donna in ginecologia). Inoltre, in tutta la regione ci sono 294 persone in isolamento domiciliare, 10 più di ieri, mentre restano 2 gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo). Rispetto a ieri, ci sono 5 nuovi dimessi-guariti e il totale è 5.960, mentre le vittime registrate restano 987.

Abruzzo

Sono complessivamente 3780 i casi positivi registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 73 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472 (il totale risulta inferiore, in quanto sono stati sottratti 2 casi comunicati nei giorni scorsi e risultati già in carico ad altre Regioni). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2902 dimessi/guariti (+24 rispetto a ieri, di cui 14 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19, sono diventati asintomatici e 2888 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 406 (-21 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 157881 test.

Campania

Sono 102 i positivi in più in Campania, di cui 51 viaggiatori, 19 provenienti dalla Sardegna e 32 dall’estero. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 5.837. Il totale dei positivi sale a 7.168 Su 425.098 Tamponi. Oggi si segnala anche un deceduto (sono 446 in totale) mentre 18 persone sono guarite (4.430 In totale).

A Napoli sono 801 gli attualmente positivi residenti a Napoli. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 1.838, 284 In più negli ultimi quattro giorni. È Quanto emerge dal bollettino bisettimanale diffuso oggi dal Comune. I ricoverati in ospedale sono 34, uno in terapia intensiva. Ci sono 767 persone in isolamento domiciliare.

Puglia

Oggi n Puglia, sono stati registrati 3.651 test con 41 casi positivi: 24 in provincia di Bari, 7 nella provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto, uno di provincia non nota. E’ stato inoltre registrato un decesso in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 308.671 test, 860 sono i casi attualmente positivi.

Basilicata

Un nuovo caso di coronavirus sui 462 tamponi analizzati ieri in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale evidenziando che il contagio riguarda una persona residente nel comune di Sant’Angelo Le Fratte (Potenza). A seguito della mancata conferma della positività di una persona residente a Montescaglioso (Matera), il totale dei lucani positivi resta quindi 29, con due persone ricoverate (una non residente in Basilicata) negli ospedali di Potenza e di Matera. In isolamento domiciliare ci sono 28 lucani. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 28 persone sono morte a causa del coronavirus e 376 sono guarite. In totale sono stati analizzati 56.739 tamponi, 56.092 dei quali sono risultati negativi.

Calabria

Tornano a crescere le positività in Calabria. Dagli ultimi test, i casi sono aumentati di 22 (ieri erano +14) portando il totale dall’inizio della pandemia a 1.513 a fronte di 155.296 tamponi effettuati ad oggi. I positivi attuali sono 301, dei quali 22 (+1) ricoverati in reparti di malattie infettive, 149 (+1) in isolamento domiciliare e 130 (+19) da altra Regione o Stato Estero. Le persone guarite sono 1.115 (+1), le vittime 97 (dato invariato da 94 giorni). E’ quanto emerge dal bollettino della Regione.

Sicilia

Sardegna

Sono 2.243 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 50 nuovi casi, 44 rilevati da screening (la maggior parte in seguito al tracciamento dei contatti dei casi positivi precedentemente accertati) e 6 da sospetto diagnostico. Resta invariato il numero delle vittime, 134 in tutto. In totale sono stati eseguiti 137.366 tamponi, con un incremento di 1.749 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 31 i pazienti ricoverati in ospedale (+3 rispetto al dato di ieri). Si registrano due pazienti in più in terapia intensiva, 6 attualmente nell’Isola. Le persone in isolamento domiciliare sono 800.