…. Ieri i nuovi casi erano stati 23.477 su 186.004 tamponi. I morti erano 555

VALLE D’AOSTA

TRENTINO

ALTO ADIGE

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 2.190 tamponi pcr e registrati 270 nuovi casi positivi. A questi si aggiungono inoltre 217 test antigenici positivi. Il numero dei decessi sale di 3 a 742 da inizio pandemia.

PIEMONTE

LOMBARDIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENETO

Il 2021 inizia in Veneto con numeri sempre pesanti sul fronte del Covid: la regione conta oggi 4.805 nuovi contagi al SarsCov-2 (ieri erano stati 4.800), per un totale di 258.680 infetti da quando è cominciata l’epidemia, il 21 febbraio 2020. Le vittime sono 90 rispetto a ieri; il dato totale dei decessi si aggiorna a 6.629. Lo riferisce il bollettino della Regione.

Negli ospedali la pressione resta alta, 3.386 i posti occupati, seppur con una flessione per i ricoveri nei reparti non critici sono 2.985 (-48). Salgono invece i pazienti Covid nelle terapie intensive 401 (+7).

LIGURIA

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

In Toscana sono 120.917 i casi di positività al Coronavirus, 589 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente e si registrano 27 nuovi decessi: 12 uomini e 15 donne con un’età media di 85 anni. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 107.381 (88,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.893.356, 9.763 in più rispetto a ieri, di cui il 6% positivo. Sono invece 3.344 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,6% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 3.576 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.836, +1,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 953 (35 in meno rispetto a ieri), di cui 143 in terapia intensiva (7 in meno). L’età media dei 589 casi odierni è di 48 anni circa. Complessivamente, 8.883 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (193 in più rispetto a ieri, più 2,2%). Sono 17.938 (320 in meno rispetto a ieri, meno 1,8%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 953 (35 in meno rispetto a ieri), 143 in terapia intensiva (7 in meno rispetto a ieri).

UMBRIA

Sono 228 i nuovi positivi al Covid segnalati in Umbria nel primo giorno del nuovo anno, 29.188 totali. Secondo i dati della Regione sono emersi dall’analisi di 2.615 tamponi, 506.256, con un tasso di positività dell’8,7% (ieri 8,2%). Segnalato un solo morto nell’ultimo giorno, 625 totali, e 200 guariti, 24.759, con 27 attualmente positivi in più di ieri, 3.804. I ricoverati Covid sono 300, tre in meno di ieri, 46, due in più, in terapia intensiva.

LAZIO

Nel Lazio oggi su oltre 14mila tamponi (-1.821 rispetto a ieri ) si registrano 1.913 casi positivi al coronavirus (+146 su ieri). I decessi sono stati 23 (-50 su ieri) e +702 i guariti. Aumentano i casi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i ricoveri. È quanto emerge dalla videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, che ha visto impegnato anche l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

MARCHE

Nelle ultime 24 ore nelle Marche ha sfiorato ancora quota 700 (693 dopo i 703 di ieri) il numero di positivi rilevati, sulla base di tamponi molecolari; 70 persone con sintomi. Sono 229 i casi riscontrati in provincia di Ancona, 179 in provincia di Pesaro Urbino, 116 nel Maceratese, 75 in provincia di Fermo, 72 nell’Ascolano; 22 casi di persone provenienti da fuori regione. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nell’ultima giornata sono stati testati 5.036 tamponi: 3.169 nel percorso nuove diagnosi (tra i quali 1.946 molecolari e 1.223 nello screening con percorso Antigenico) e 1.867 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 21,9%). Nel Percorso Screening Antigenico sono stati riscontrati 103 positivi (da sottoporre al tampone molecolare): “il rapporto positivi/testati è pari all’8%”. I casi di positività emersi dai tamponi molecolari comprendono, oltre a 70 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (139), contatti stretti di casi positivi (188), contatti in setting lavorativo (30), contatti in ambienti di vita/socialità (39), contatti in setting assistenziale (8), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (10) e un rientro dall’estero. Per altri 195 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

BASILICATA

Nessun decesso in Basilicata per via del covid nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala anche 159 nuovi casi positivi a fronte di 965 tamponi processati nella stessa giornata sono state registrate 66 guarigioni. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane scendono a 88, di cui 5 in terapia intensiva.

PUGLIA

Oggi in Puglia, a fronte di 7.045 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.395 casi positivi: 564 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 93 nella provincia BAT, 325 in provincia di Foggia, 80 in provincia di Lecce, 172 in provincia di Taranto, 3 residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 9 decessi: uno in provincia di Foggia, 2 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Taranto. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.051.359 test, 35.965 sono i pazienti guariti e 53.913 sono i casi attualmente positivi.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

Sono 31.478 i casi di positività complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono stati rilevati 365 nuovi casi. Si registrano anche 4 decessi (751 in tutto): due uomini e una donna della Città metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 83, 88 e 98 anni, e un uomo di 72 anni residente nella provincia del Sud Sardegna. In totale sono stati eseguiti 485.824 tamponi con un incremento di 3.304 test. Sono invece 479 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (sette in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 42 (-4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.158. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 13.748 (+138) pazienti guariti, più altri 300 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 31.478 casi positivi complessivamente accertati, 7.060 (+86) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 5.144 (+37) nel Sud Sardegna, 2.542 (+60) a Oristano, 6.280 (+80) a Nuoro, 10.452 (+102) a Sassari.